Wynajem mieszkania: spadki cen, średnia rentowność poniżej 4%

Jak donosi najświeższy, wspólny raport Expandera i Rentier.io. Stawki za wynajem mieszkania pikują w zdecydowanej większości analizowanych miast. Największe odnotowywane są w Toruniu i Krakowie. Wyjątkiem okazuje się Sosnowiec, gdzie w odniesieniu do marca 2020 jest o ponad 9% drożej. To miasto wyróżnia się również pod względem rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem.

Zacięta konkurencja wśród właścicieli

Jak to policzyliśmy

Autorzy raportu Expandera i Rentier.io podkreślają również rekordową ilość ogłoszeń dotyczących wynajmu mieszkania. Okazuje się, że po usunięciu duplikatów ofert w październiku było ich aż 32 040. To pierwszy raz w całej historii badania, kiedy ich liczba przekroczyła 30 000. Dla porównaniu w marcu było ich 21 290, a więc w ciągu zaledwie 7 miesięcy ich liczba zwiększyła się aż o połowę.Jeśli chodzi o koszty, jakie generuje wynajem mieszkania, to spadki względem marca 2020 dostrzegalne są w 14 z 15 analizowanych lokalizacji. Wyjątkiem jest Sosnowiec, ale wzrosty w tym mieście są w zasadzie efektem minimalnych poziomów z marca, który był jedynym miesiącem roku ze stawką najmu poniżej 30 zł. Jeśli jednak porównać obecne ceny (30,57 zł) do np. lipca (około 33 zł za m2), to jasne staje się, że wynajem mieszkania tanieje również w Sosnowcu.Przy okazji warto też wspomnieć o sytuacji na największym rynku najmu, czyli w Warszawie. Średni koszt najmu wynosi tam 54 zł za m2 i jest to o 7,1% mniej niż w marcu.Główną przyczyną obniżek jest oczywiście pandemia, która wymusiła m. in. zdalną naukę . Studenci, którzy pochodzą z miejscowości odległych od uczelni zostali więc w rodzinnych domach. Rezygnacja z wynajmu mieszkania nie wynika jednak wyłącznie z tego, że nie muszą chodzić na zajęcia. Duże znaczenie ma też kwestia finansowa. W obecnej sytuacji trudno byłoby im znaleźć pracę. Wiele branż, w których studenci zwykle pracują, funkcjonuje na bardzo zwolnionych obrotach.Ze względu na rekordową ilość ofert wynajmu mieszkania konkurencja na rynku jest bardzo zacięta. Warto jednak zwrócić uwagę, że właściciele mieszkań bez problemu mogą sobie pozwolić na obniżki. Przy obecnych stawkach średnia rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem wynosi 3,92% netto przy założeniu, że mieszkanie jest zamieszkane przez 11 miesięcy w roku. To aż 9-krotnie więcej niż na przeciętnej lokacie bankowej.Oczywiście inwestycja w mieszkania na wynajem jest bardziej ryzykownym przedsięwzięciem niż np. rok temu, kiedy najemców można było znaleźć bez problemu. W przypadku słabej lokalizacji mieszkania lub zbyt wygórowanej stawki najmu istnie ryzyko, że będzie stało puste i nie będzie przynosiło zysków. Stopy zwrotu jednak kuszą. Jeśli uda się zapewnić lokatorów przez 11 miesięcy w roku, to w Sosnowcu roczna rentowność wyniesie 7,74% brutto, a w Częstochowie 6,94%. Po uwzględnieniu dodatkowych kosztów będzie to odpowiednio 5,18% netto oraz 4,67% netto. Najniższa jest natomiast w Toruniu (4,71% brutto, 3,16% netto) i Krakowie (4,73% brutto, 3,28% netto).