Wynajem mieszkania: dobry czas dla lokatorów, gorszy na właścicieli

III kwartał roku tradycyjnie powinien być okresem wzmożonego, generowanego w głównej mierze przez studentów, ruchu na rynku wynajmu mieszkań. Niestety mamy pandemię, która skutecznie komplikuje szybkie znalezienie lokatora. Mimo to, rentowność wynajmu ciągle prezentuje się całkiem dobrze, zwłaszcza jeżeli porównamy ja do tego, co banki oferują nam obecnie na lokatach - piszą Expander i Rentier.io.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkania: niższe ceny to tylko iluzja?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rentowność netto inwestycji w mieszkanie na wynajem Przeciętna rentowność w badanych 15 miastach wynosi 4,5% netto przy założeniu, że mieszkanie jest wynajmowane przez 12 miesięcy. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dobry czas dla lokatorów

Jak to policzyliśmy

W sytuacji, gdy mieszkanie na wynajem zamieszkiwane jest tylko przez 6 miesięcy, rentowność netto sięga przeciętnie 1,4%. Jeśli natomiast uda się je wynająć na 11-miesięcy, to wówczas mamy już zysk wynoszący 4,0% netto. Przy 12-miesięcznym wynajmie zyskowność inwestycji podskakuje do poziomu 4,5%.To wszystko przy założeniu, że lokum kupione jest za gotówkę i po uwzględnieniu podatku, ubezpieczenia oraz innych kosztów, jakie wiążą się z utrzymaniem wynajmowanej nieruchomości.Być może powyższe wyniki nie wyglądają imponująco, jednak warto pamiętać, że według NBP przeciętne oprocentowanie lokat bankowych zakładanych we wrześniu wyniosło 0,49%. Po odliczeniu podatku daje to 0,4% netto. Widzimy zatem, że wynajmowane przez zaledwie pół roku mieszkanie zarania trzykrotnie więcej niż lokata.Należy też dodać, że jest jeszcze wiele innych czynników, które mogą zarówno sprawić, że wyniki będą gorsze jak i lepsze niż w niniejszym wyliczeniu.Bardzo istotna jest cena zakupu. Jeśli lokal został kupiony kilka lat temu, przy niższych cenach, to rentowność będzie wyższa. Wyniki będą natomiast gorsze, jeśli właściciel zgodzi się na znaczącą obniżkę stawki za wynajem mieszkania. Dużo zależy też od tego czy mieszkanie zostało kupione z pomocą kredytu, czy też za „gotówkę”. Kredyt w niektórych przypadkach podwyższy zyskowność, a w innych sprawi, że niewielkie zyski zamienią się w straty. My do wyliczeń przyjęliśmy zakup bez udziału kredytu.Dane na temat ofertowych stawek najmu w III kwartale pokazują niewielkie spadki. W 15 analizowanych przez nas miastach ceny najmu małych mieszkań spadły średnio o 1,44%. Średnie mieszkania również oferowane są taniej, ale jedynie o 0,13%. W segmencie dużych mieszkań czynsze najmu są natomiast minimalnie wyższe (o 0,39%) niż w III kw. 2019.Przypomnijmy jednak, że był to okres jeszcze przed nasileniem się pandemii, kiedy wielu osobom wydawało się, że sytuacja wraca do normy. Wiele wskazuje na to, że w IV kwartale sytuacja najemców będzie zdecydowanie lepsza. Drastyczny wzrost zachorowań na koronawirusa sprawił, że zawieszona została działalność kilku branż, a nauka na uczelniach wyższych odbywa się zdalnie. Wiele mieszkań na wynajem będzie więc stało pustych i w miarę upływu czasu ich właściciele zaczną godzić się na większe ustępstwa cenowe.Jest to więc zdecydowanie dobry moment, aby poszukać tańszego lokalu lub lepszego za takie same pieniądze jakie ktoś płaci obecnie.