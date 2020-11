Grupa Inwest buduje nowe mieszkania w Poznaniu. 229 lokali w 2 inwestycjach

Nowe mieszkania w Poznaniu. Grupa Inwest poinformowała właśnie o powiększeniu swojego portfolio o kolejne inwestycje mieszkaniowe. W ramach dwóch projektów powstanie łącznie 229 lokali mieszkalnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Horyzont Naramowice Horyzont Naramowice_powiększy poznański rynek mieszkaniowy o 159 nowych mieszkań

Pierwsza z zapowiedzianych przez Grupę Inwest inwestycji powstanie przy ulicy Czarnucha, a więc na terenie poznańskich Naramowic. Horyzont Naramowice zaoferuje kupującym 159 nowych mieszkań o zróżnicowanych metrażach - od kompaktowych kawalerek o powierzchni 25 mkw. po znacznie przestronniejsze, bo ponad 100-metrowe, lokale pięciopokojowe, w tym również mieszkania dwupoziomowe. Każde z nich będzie posiadać balkon, a mieszkańcy parterów zyskają dostęp do przydomowych ogródków . W budynku powstanie winda.W ramach inwestycji zaplanowano równie podziemną halę garażową i naziemne miejsca postojowe. Grupa Inwest zadba również o małą architekturę, oświetlenie czy skwery zielone.Lokalizacja projektu, czyli Naramowice to ostatnio dynamicznie zmieniająca się część Poznania, gdzie m.in. budowana jest nowa trasa tramwajowa. Rodziców zadowoli dobre zaplecze szkolno-oświatowe, a miłośnicy aktywności fizycznej znajdą tu tereny zielone i rekreacyjne. Nie brakuje tu również licznych punktów handlowo – usługowych.Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku.Kolejnym zapowiadanym projektem Grupy Inwest jest inwestycja Wilda Corner. U zbiegu ulic Czarnieckiego i Roboczej w Poznaniu powstanie budynek z 70 nowymi mieszkaniami, gdzie dostępne będą kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe. Również tu powstanie hala garażowa, dostępne będą także windy. Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 roku.