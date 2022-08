Zakup mieszkania w wakacje. Na jakie promocje możemy liczyć?

Czy deweloperzy oferują bonusy zachęcające do zakupu mieszkań w czasie wakacji? Jakie? W których inwestycjach? Sondę opracował serwis nieruchomości dompress.pl.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia S.A.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal

Bouygues Immobilier, Żeromskiego 7, Gdynia Czy kupując nowe mieszkanie można trafić na wakacyjne promocje?

Joanna Janowicz, dyrektor zarządzająca w firmie Constructa Plus

Cezary Grabowski, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Bouygues Immobilier Polska

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Andrzej Gutowski, dyrektor Sprzedaży Ronson Development

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Marek Pawlukiewicz, rzecznik prasowy Aria Development

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Marcin Michalec, CEO Okam

Proponujemy naszym klientom bardzo szeroką ofertę mieszkań w ramach wielu inwestycji realizowanych na terenie Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i Katowic. Polityka rabatowa to w głównej mierze elastyczne podejście do potrzeb nabywców, a te potrafią bardzo się różnić. Dziś klienci skupiają się przede wszystkim na cenie, a my zapewniamy stałe ceny, pomimo wysokiej inflacji z jaką mamy obecnie do czynienia.W przypadku części inwestycji proponujemy również nabywcom harmonogram płatności w proporcji 20/80, gdzie główna rata wymagana jest dopiero po zakończeniu budowy, tuż przed samym wydaniem lokalu. Przygotowaliśmy również pewną pulę mieszkań, w których oferujemy atrakcyjne rabaty cenowe.Nie planujemy promocji cenowych ani bonusów, ale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i mogą oni skorzystać z Wakacyjnego Programu Atal. Jego zaletą jest przede wszystkim gwarancja ceny mieszkania i elastyczny harmonogram płatności, który daje więcej czasu na załatwienie finansowania.Na ten moment nie planujemy bonusów dla kupujących ani promocji wakacyjnych. W obliczu trudnych do oszacowania i ciągle rosnących kosztów, nie mamy przestrzeni na dodatkowe zachęty. Jak tylko sytuacja po stronie kosztowej nieco się ustabilizuje zaczniemy rozważać takie działania.Zawsze staramy się tak kształtować nasza ofertę, aby była atrakcyjna dla klientów. Przygotowaliśmy również specjalne oferty wakacyjne. Są dostępne w naszych biurach sprzedaży. O szczegółach można porozmawiać z naszymi doradcami klienta, po wcześniejszym umówieniu spotkania.Nabywcy mogą stale liczyć na ciekawe programy i promocje w ramach naszej działalności. Obecnie prowadzimy kampanię poleceniową „Poleć sąsiada, odbierz nagrodę!”, a także oferujemy lokale w wakacyjnych cenach promocyjnych w inwestycji Lazur Park, Villa Neptun, Neo Jasień i Trimare. Przygotowaliśmy również specjalny produkt dla potrzeb klientów poszukujących optymalnego elementu do swojego portfela inwestycyjnego. W inwestycji Neo Jasień oferujemy do sprzedaży lokale w pakiecie z wykończeniem mieszkania w cenie oraz usługą zarządzania najmem.W okresie wakacyjnym wprowadziliśmy promocję na wybrane inwestycje z atrakcyjnym 5 proc. rabatem na mieszkania jedno i dwupokojowe. Niebawem do oferty dołączą także nowe etapy osiedli na warszawskim Bemowie oraz nowość na Pradze.Przygotowaliśmy specjalną ofertę wakacyjną. W inwestycjach Miasto moje oraz Ursus Centralny mamy specjalne rabaty nawet do 57 tys. zł na duże mieszkania, a we wszystkich warszawskich projektach gwarancję stałej ceny. Część mieszkań w projektach Miasto Moje oraz Viva Jagodno będzie kwalifikowało się do rządowego programu wsparcia Mieszkanie bez wkładu własnego. Natomiast w projekcie Tulip Wilanów, gdzie zaprojektowaliśmy przestronne mieszkania z antresolami, cena za mkw. rozpoczyna się teraz od 10 100 zł. Honorujemy też Kartę Dużej Rodziny.Przygotowaliśmy kilka atrakcyjnych bonusów dla klientów, którzy zdecydują się na zakup mieszkania w czasie wakacji. Sierpniowe promocje są szczególnie kuszące. W inwestycji Nadwiślańska Kaskada na warszawskiej Białołęce można kupić mieszkanie w cenie od 8 739 zł/mkw., a na Bródnie w trzecim etapie osiedla Warszawski Świt od 9 592 zł/mkw. Oba projekty są aktualnie w budowie. Natomiast ostatnie gotowe mieszkania czekają na nabywców na Bielanach w inwestycji Apartamenty Przy Agorze 6 oraz w inwestycji Apartamenty Oszmiańska 20, zlokalizowanej zaledwie 350 m od stacji metra Targówek Mieszkaniowy.Największy rabat, bo aż do 101 tys. zł można uzyskać przy zakupie gotowego mieszkania czteropokojowego na Bródnie w II etapie osiedla Warszawski Świt. Poza tym, we wszystkich naszych inwestycjach, do każdego mieszkania zakupionego w wakacje można nabyć miejsce postojowe w garażu z 50 proc. rabatem.W sierpniu przygotowaliśmy szereg atrakcyjnych promocji, dostępnych zarówno na naszych wrocławskich, jak i krakowskich inwestycjach. Wybrane mieszkania z oferty osiedla Lokum Verde położonego na Zakrzowie we Wrocławiu są dostępne z rabatem do 40 tys. zł. Osoby zainteresowane Lokum Porto, powstającym na Starym Mieście w pobliżu Odry z pewnością ucieszy informacja, że w sierpniu przygotowaliśmy tam obniżki o 20 tys. zł na mieszkania 1-pokojowe, a część mieszkań 3- i 4-pokojowych można teraz nabyć w wyjątkowej ofercie do 80 tys. zł taniej.W podwrocławskiej Sobótce, u podnóża Ślęży usytuowana jest inwestycja Lokum Monte. Gotowe mieszkania na tym osiedlu są dostępne z miejscem postojowym w cenie. Na terenie krakowskiego osiedla Lokum Vista położonego przy ul. W. Sławka, tuż obok Bonarka City Center oferujemy mieszkania 3-pokojowe z rabatem do 30 tys. zł. Dla każdego, kto zakupi lokum w ramach inwestycji Lokum Siesta usytuowanej przy Parku Rzecznym Wilgi, przygotowaliśmy prezent w postaci roweru elektrycznego. Klienci zainteresowani Lokum Salsa, osiedlem zlokalizowanym przy ul. Klimeckiego, na krakowskim Zabłociu mogą zdecydować się na gotowe lokum z wykończeniem w cenie.Prawie zakończyliśmy sprzedaż Osiedla Łomianki. W ofercie zostało tylko jedno pięknie wykończone 110 metrowe mieszkanie z antresolą. Ewentualne bonusy negocjujemy indywidualnie. Na początku lata rozpoczęliśmy sprzedaż i realizację trzeciego etapu nowego Osiedla Natura 2 w Wieliszewie. W tym etapie do oferty wprowadziliśmy 80 mieszkań o powierzchni od 29 mkw. do 76 mkw., do których klucze planujemy przekazać pod koniec przyszłego roku. To inwestycja wśród przyrody, z dogodnym dojazdy do Warszawy. Ceny zaczynają się od 6 200 mkw. W przypadku wybranych mieszkań w promocji można kupić miejsce postojowe za 5 000 zł.Jeszcze przed wakacjami, bo 15. kwietnia br. wraz ze startem sprzedaży V etapu inwestycji Miasteczko Jutrzenki w warszawskich Włochach uruchomiliśmy bezpieczny system finansowania inwestycji 20/80. Kupujący realizuje płatność w wysokości 20 proc. ceny nieruchomości po zawarciu umowy wstępnej, a pozostałe 80 proc. po zakończeniu budowy inwestycji.Nabywcy wybierają nasze mieszkania, nie tylko dzięki atrakcyjnej formie finansowania, ale przede wszystkim za komfortową przestrzeń do życia, którą tworzymy wokół naszych inwestycji. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się strefy Aurec Active, w których znajdują się sale fitness i pilates czy plenerowa siłownia. Dla najmłodszych tworzymy kreatywne przestrzenie, edukacyjne place zabaw i strefy wodne. Dorośli zaś odpoczywają w zielonej strefie relaksu usytuowanej na dachach budynków.Nie planujemy specjalnych akcji promocyjnych w okresie wakacyjnym.Raz na jakiś czas ogłaszamy akcje promocyjne. Rozważamy wprowadzenie jesienią specjalnej oferty w wybranych projektach i na pewno będziemy o niej informować w naszych kanałach.