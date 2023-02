Polacy kupują mieszkania deweloperskie

Deweloperzy w Polsce mają aż 47-proc. udział w rynku mieszkaniowym - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Jest to największy odsetek w gronie dużych krajów europejskich. Nowe mieszkania wybieramy nie tylko dlatego, że mogą oferować wyższy standard, ale też dlatego, że mieszkań w Polsce po prostu brakuje.

Przeczytaj także: W 2022 r. sprzedaż mieszkań deweloperskich niższa o 30% r/r?

W roku 2022 rynek deweloperski stopniał

Rok 2023 powinien przynieść odbudowę

Polska na czele największych państw

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział rynku pierwotnego w ogólnej wartości sprzedanych nieruchomości Jedynie w dwóch małych krajach (na Malcie i na Cyprze) nowe domy i mieszkania odpowiadają za większą niż w Polsce część rynku mieszkaniowego. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ponad 47% - za taką część obrotów na rodzimym rynku mieszkaniowym odpowiada sprzedaż mieszkań realizowana przez deweloperów – wynika z najnowszych danych Eurostatu. W badaniu tym urząd bierze pod uwagę wartość sprzedawanych lokali, a nie ich ilość. I choć wciąż więcej sprzedaje się w Polsce mieszkań z drugiej ręki, to i tak rozmiar rodzimego rynku pierwotnego jest imponujący.Najnowszy wynik jest bardzo blisko rekordów, które notowaliśmy w latach 2016 i 2020. Przy tym pamiętajmy, że rok 2021 był dla deweloperów rokiem szczególnym. Sprzedali oni wtedy mieszkania o najwyższej wartości w historii ze względu na rosnące ceny i duży ruch w biurach sprzedaży.W 2022 roku było już znacznie gorzej. Co prawda ceny transakcyjne wciąż pięły się w górę, ale znacznie spadła liczba sprzedawanych mieszkań. Według szacunków JLL w największych miastach liczba sprzedawanych lokali stopniała o około połowę. Na podsumowanie przez urząd całego ubiegłego roku przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Bazując jednak na dotychczasowych doświadczeniach możemy spekulować, że udział rynku pierwotnego w całym rynkowym torcie w 2022 roku stopniał w okolice 40%. To i tak wysoki wynik, bo przecież w latach 2009-10 na mieszkania od deweloperów Polacy wydawali około 1/3 wszystkich pieniędzy przeznaczanych na zakup mieszkań.A jaki będzie rok 2023? Ułatwienia w dostępie do kredytów zaproponowane przez KNF oraz prognozy dotyczące stopniowo taniejących „hipotek”, spadku dynamiki inflacji czy rosnących płac dają szansę na ożywienie w mieszkaniówce. Gwałtowne przyspieszenie możemy też zobaczyć w drugiej połowie roku, gdy rząd uruchomi program tanich kredytów dla osób kupujących pierwsze „M”.Rodzimy wynik jest też imponujący na tle innych krajów starego kontynentu. Jedynie w dwóch małych krajach (na Malcie i na Cyprze) nowe domy i mieszkania odpowiadają za większą niż w Polsce część rynku mieszkaniowego. Mówimy tu jednak o wyspach na tyle niewielkich, że bardziej zasadne byłoby porównywanie ich do dużego miasta niż obszaru całej Polski. Tuż za podium plasują się Estonia, Słowacja i Bułgaria. W krajach tych udział rynku pierwotnego w obrotach na całym rynku mieszkaniowym wynosił około 38-39%.Dla porównania w takich krajach jak Czechy, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Szwecja czy Francja udział rynku pierwotnego w całym rynku mieszkaniowym jest nawet kilkukrotnie niższy niż w Polsce. Na dole tabeli od lat utrzymuje się za to Dania - tym razem z wynikiem nieprzekraczającym 1%. Niezmiennie duńscy deweloperzy sprzedają wręcz symboliczną ilość mieszkań.Czemu więc w Polsce lokale deweloperskie są aż tak popularne? Popyt na nieruchomości wynikał w 2021 roku wprost z odkręcenia kurków z kredytami mieszkaniowymi. Niezmiennie od lat mierzymy się ponadto „nad Wisłą” z brakiem mieszkań. Gdy odsiejemy z urzędowych statystyk mieszkania nienadające się do zamieszkania oraz domy wakacyjne, a do tego uwzględnimy potrzeby migrantów, to braki możemy oszacować na około 2 miliony lokali – wynika z szacunków HRE Think Tank. Skoro więc w Polsce brakuje mieszkań, to i trudno się dziwić, że Polak częściej niż przeciętny Europejczyk kupuje mieszkanie nowe , a nie to z rynku wtórnego.