Rynek wtórny: ceny mieszkań ustabilizowane, ale nie brakuje zagrożeń

SonarHome.pl przyjrzał się październikowym cenom mieszkań na rynku wtórnym. Wprawdzie tendencja wzrostowa powoli zaczyna zanikać, to jednak w minionym miesiącu spadków raczej nie było widać. Ruchy cenowe były zaledwie kosmetyczne. Trudno prognozować, co przyniosą kolejne dni i jak na sytuację rynkową wpłyną obostrzenia związane z drugą falą pandemii. Eksperci są jednak przekonani, że o dwucyfrowych spadkach cen w ciągu najbliższych dwóch miesięcy raczej nie ma co marzyć.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniały się ceny mieszkań w październiku?

Jakie siły oddziałują obecnie na rynek wtórny?

Czy są chętni na kredyty mieszkaniowe?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego w październiku 2020 r. W przypadku Warszawy, Gdyni i Krakowa od wakacji ceny pozostawały jeszcze w trendzie wzrostowym. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

O wspomnianej wcześniej zmniejszonej dynamice zmian cen mieszkań świadczy jej skala. W październiku miesięczne zmiany na największych rynkach w Polsce wynosiły zaledwie od 0% do 0,8%. Wyjątkiem była jedynie Gdynia, gdzie w pierwszym miesiącu czwartego kwartału br. szacunkowa, ofertowa cena za 1m2 lokalu wzrosła o 1,1% w porównaniu do września i wyniosła 8 334 zł. W Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu cena ofertowa zmieniła się o zaledwie kilka czy kilkanaście złotych za 1m2 mieszkania. – mówi Mateusz Romanowski, CEO SonarHome.pl, spółki oferującej darmową wycenę mieszkania online.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana cen ofertowych mieszkań z rynku wtórnego w październiku W październiku miesięczne zmiany na największych rynkach w Polsce wahały się w zakresie od 0% do 0,8%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zagrożenia:

spadek nastrojów konsumenckich, ogólna niepewność przyszłości

oczekiwanie na spadki cen mieszkań

możliwość wprowadzenia kolejnych restrykcji dotyczących poruszania się, zamknięcia poszczególnych gałęzi gospodarki, drugi lockdown itd.

wpływ powyższych czynników na bezrobocie

spadek opłacalności najmu, trudności z wynajęciem mieszkania w niektórych lokalizacjach

ogólne pogorszenie gospodarcze w kraju i na świecie

Szanse:

niskie oprocentowanie lokat; niskie stopy procentowe

inflacja na poziomie 3%

niższe oprocentowanie obligacji skarbowych

wysoki popyt na kredyty hipoteczne

wysoki poziom gotówki w obrocie, oszczędności Polaków

potrzeby mieszkaniowe Polaków (niedobór mieszkań)

Zakupy na kredyt zależne od banków

Miniony miesiąc w zakresie cen mieszkań z drugiej ręki nie przyniósł żadnej rewolucji. Zmiany były zaledwie kosmetyczne, ale wyraźnie widać było, że rynek od wzrostów przeszedł w fazę stabilizacji. Zresztą w przypadku Poznania, Wrocławia i Gdańska stabilizowanie się stawek za metr kwadratowy widoczne jest już od sierpnia. W trzech pozostałych miastach objętych analizą (Warszawa, Kraków i Gdynia) ceny mieszkań od wakacji pozostawały w trendzie wzrostowym.Jak czytamy w komunikacie SonarHome..pl, na razie trudno powiedzieć jeszcze o jakiejkolwiek tendencji spadkowej cen mieszkań, tym bardziej, że zmiany są bardzo delikatne. Ostatni kwartał pokaże, jak reagują sprzedający i kupujący na nową sytuację związaną ze wzrostem liczby chorych na koronawirusa, który na rynku może odciskać piętno poprzez przeróżne decyzje rządu wpływające na zamykanie poszczególnych gałęzi gospodarki, rynek pracy i przede wszystkim na nastroje konsumentów.Pierwsze skutki ogólnego niepokoju i zakazów wprowadzonych w związku z pandemią obserwowaliśmy w kwietniu, dlatego teraz pojawia się pytanie, czy w warunkach wprowadzania kolejnych restrykcji strona popytowa zareaguje tak samo jak poprzednio, czy może w wyniku „przyzwyczajenia” się do zaistniałej sytuacji ta reakcja będzie łagodniejsza.Na rynek działają przeciwstawne siły (poniżej szanse i zagrożenia). W zależności od tego, które z nich będą przeważały taka będzie jego reakcja. Istnieją dwa czynniki wpływające na rynek nieruchomości, które w bieżącym czasie są często najbardziej ignorowane, czyli nastroje konsumenckie oraz wielkość wolnej gotówki w krajowym obiegu.Te pierwsze mogą mieć negatywny wpływ na rynek w miarę wprowadzania ograniczeń przez polski rząd. Im więcej ich będzie tym bardziej nastroje konsumenckie mogą się pogarszać, prowadząc do wstrzymania decyzji o ważnych wydatkach (takim wydatkiem jest zakup mieszkania). Jest jednak druga strona medalu, czyli „problem” z wolną gotówką. Od kiedy pozostawienie pieniędzy na lokacie przynosi realną stratę, alternatywą (oczywiście wśród innych sposobów inwestycji) staje się rynek nieruchomości.Nie chodzi tutaj wyłącznie o wynajmowanie mieszkań, ponieważ rynek najmu w ostatnim czasie mocniej odczuł koronawirusowy kryzys, ale o przechowanie wartości pieniądza w czasie (w przypadku nieruchomości chodzi o perspektywę długoterminową).Najświeższe wyniki z sektora kredytowego dotyczą września bieżącego roku (publikacja 09.11.2020). W ostatnim miesiącu trzeciego kwartału popyt na kredyty hipoteczne okazał się być wyższy niż w tym samym miesiącu 2019 roku, wzrost wyniósł ponad 5%. Oznacza to, że chętnych za zakup było zaskakująco wiele.Zmiana nastąpiła również w samej liczbie udzielonych kredytów mieszkaniowych. Jeszcze w sierpniu spadek liczby udzielonych kredytów w porównaniu do poprzedniego roku wynosił aż 21,5% natomiast we wrześniu liczba nowo udzielonych kredytów była już tylko niższa o 5,1% w porównaniu do roku poprzedniego (dane BIK). Ten wynik był pokłosiem zapowiadanego wcześniej przez banki złagodzenia polityki kredytowej w III kwartale, jak widać wdrożonego już od początku lipca (proces udzielenia kredytu hipotecznego od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy trwa około 2 miesiące).Według informacji płynących z NBP w IV kwartale banki planują dalsze, choć nieznaczne łagodzenie polityki kredytowej oraz oczekują kontynuacji wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe . Jest to ciekawa deklaracja w kontekście pogorszonych nastrojów z powodu kolejnych restrykcji rządowych. Czas pokaże czy polityka banków będzie zgodna z wcześniejszymi planami, czy jednak koronawirus ponownie zmniejszy skłonność instytucji bankowych do udzielenia kredytów hipotecznych.