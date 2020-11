Ustronie Mokotów: nowe osiedle domów od SGI

Warszawskie Siekierki, ulica Rodzynkowa. To właśnie pod tym adresem powstaje pierwsze w portfolio spółki deweloperskiej SGI osiedle domów. Szeregowo usytuowane budynki będą liczyć sobie od 177 do 187 mkw. Ma je cechować wysoki standard wykończenia i energooszczędność.

Ustronie Mokotów to osiedle domów, w ramach którego zaplanowano 21 budynków w zabudowie szeregowej. Jak już wspomniano we wstępie, będą liczyć sobie od 177 do 187 mkw. Na tym metrażu znajdzie się 5 pokoi. Do każdego z nich należeć będzie garaż na 2 samochody oraz przynajmniej 100-metrowy ogród.W budynkach zamontowane zostanie m.in. ogrzewanie podłogowe oraz instalacja umożliwiająca założenie klimatyzacji. O ich energooszczędność zadba system rekuperacji. Rekuperatory pozwolą na wymianę powietrza i odzyskiwanie ciepła z tego wywiewanego (zanieczyszczonego). To sprawi, że przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się świeżym powietrzem bez konieczności otwierania okien i generowania niepotrzebnych strat energii. Odpowiednie doświetlenie domów zapewniać mają wysokie na blisko 3 metry, panoramiczne okna. W standardzie inwestycji SGI są także elektronicznie sterowane rolety zewnętrzne we wszystkich oknach.W ramach standardowego wyposażenia klienci otrzymują także system inteligentnego domu KNX firmy ABB, który pozwala na zdalne sterowanie wszelkimi urządzeniami – np. regulację temperatury czy obsługę żaluzji zewnętrznych. Ponadto, w każdym budynku zainstalowany będzie system alarmowy oraz indywidualny monitoring.Lokalizacja – na warszawskich Siekierkach – jest zdecydowanym atutem inwestycji. Ta dzielnica to doskonałe miejsce do zamieszkania dla osób, które cenią sobie ciszę i zielone okolice, w niedużej odległości od centrum. Lokalizację docenią także osoby lubiące aktywność fizyczną. Tereny zielone i dzikie ścieżki rowerowe zachęcają do biegania czy jazdy na rowerze o każdej porze roku. Te aspekty nabierają na znaczeniu szczególnie teraz, w czasie epidemii, kiedy inne formy aktywności są ograniczone, a kluby sportowe – zamknięte.Jak podkreśla Robert Stachowiak, Prezes Zarządu SGI, osiedle domów Ustronie Mokotów ma być odpowiedzią na potrzeby osób, które marzą o domu z ogrodem, przy jednoczesnej bliskości centrum i wszystkich udogodnień, jakie niesie za sobą życie w mieście.