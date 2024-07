Przy ul. Bruzdowej w Warszawie powstaje osiedle domów Ustronie Wilanów. Firma SGI w ramach tej inwestycji wybuduje 20 bliźniaczych domów w stonowanej kolorystyce, z przestronnymi ogrodami, z minimalistycznie zaprojektowanymi wnętrzami.

Ustronie Wilanów: detal definiuje przestrzeń

Przemyślane wnętrza pełne światła

Minimalistyczne wnętrze domu cechuje się prostymi, wyrazistymi formami i jednolitą, neutralną kolorystyką. W projekcie użyte są naturalne materiały, takie jak drewno, kamień i metal, które dodają przestrzeni elegancji i ciepła. Wnętrze jest funkcjonalne i oszczędne w dekoracji, z naciskiem na czyste linie i geometryczne kształty. Oświetlenie jest proste i nowoczesne, a dodatki ograniczone do minimum, z naciskiem na jakość, a nie ilość. Całość tworzy harmonijną, spokojną przestrzeń, idealną do relaksu i codziennego życia – mówi Hanka Bajer, architektka wnętrz z pracowni Bajer Sokół TEAM.

Nowoczesne udogodnienia i technologia z systemem KNX

Wyjątkowa lokalizacja

Każdy z budynków ma powierzchnię około 280 mkw. Spadziste dachy z dużymi lukarnami nadają budynkom charakterystyczny wygląd, harmonijnie wpisując się w okoliczny krajobraz. Elewacje utrzymane są w stonowanej kolorystyce – odcieniach beżu, ciepłej bieli i jasnej szarości. Te subtelne barwy tworzą tło dla dużych przeszkleń, które nie tylko zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz, ale także nadają budynkom lekkości i nowoczesności.Wnętrza domów w Ustroniu Wilanów zostały starannie zaprojektowane. Panoramiczne okna wpuszczają mnóstwo naturalnego światła, co tworzy jasne i przytulne przestrzenie. Prosta bryła budynków pozwala na elastyczne aranżacje wnętrz, umożliwiając różnorodne rozwiązania architektoniczne. Zastosowano wysokiej jakości materiały wykończeniowe. Każdy element został dobrany z myślą o zapewnieniu najwyższego standardu wykończenia. Do każdego domu zaplanowano też 3 miejsca postojowe dla samochodów – dwa w garażu umieszczonym w bryle budynku oraz jedno miejsce zewnętrzne. Dla komfortu mieszkańców, przy wejściu do domu zaprojektowano też pomieszczenie na narzędzia dostępne z zewnątrz.SGI zadbało o każdy szczegół, aby zapewnić mieszkańcom najwyższy komfort. Domy wyposażone będą w system rekuperacji i ogrzewanie podłogowe oraz przygotowane do instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji. Dzięki zaawansowanemu systemowi automatyki domowej KNX, mieszkańcy będą mogli zarządzać wszystkimi kluczowymi funkcjami domu. System umożliwia kontrolę ogrzewania, wentylacji oraz żaluzji, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury i efektywności energetycznej przez cały rok. Co więcej, system Smart Home KNX oferuje użytkownikom szerokie możliwości personalizacji wyglądu przycisków oraz innych elementów systemu, takich jak czujniki czy gniazda elektryczne. Dzięki różnorodnym opcjom konfiguracyjnym, użytkownicy mogą dostosować wygląd elementów do swoich preferencji estetycznych oraz funkcjonalnych. Od wyboru materiałów wykończeniowych po kształt i kolor, każdy detal może być dopasowany do stylu wnętrza. Inteligentne sterowanie zapewnia nie tylko wygodę, ale także oszczędność energii, dostosowując działanie urządzeń do aktualnych potrzeb mieszkańców. Deweloper zadbał także o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców – domy zostaną wyposażone w żaluzje zewnętrzne, monitoring oraz system alarmowy – wszystko po to, by nic nie zakłócało czasu spędzonego w domowym zaciszu.Osiedle przy ul. Bruzdowej będzie oferować spokojne i zielone otoczenie, jednocześnie zapewniając szybki dojazd do centrum miasta dzięki Południowej Obwodnicy Warszawy. Bliskość przystanku autobusowego, oddalonego o zaledwie 250 metrów, ułatwi codzienne podróże. Ustronie Wilanów to doskonałe miejsce dla rodzin. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola oraz centra sportowe z kortami tenisowymi, squashem i golfem. Bliskość Placu Vogla gwarantuje łatwy dostęp do sklepów, restauracji i usług, a także atrakcji dla dzieci. Pałac w Wilanowie oraz okoliczne tereny zielone i rezerwaty przyrody oferują niezliczone możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.