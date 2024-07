Przystanek Ursus w Warszawie w sprzedaży

Deweloper Milestone wprowadza do sprzedaży nową inwestycję mieszkaniową - Przystanek Ursus. To 28 dwukondygnacyjnych domów, każdy o powierzchni ok. 93 m² z ogródkiem i dwoma miejscami parkingowymi.

Bardzo nas cieszy możliwość wprowadzenia na rynek kolejnego naszego projektu, w który ponownie włożyliśmy wiele serca i pracy. Stworzyliśmy Przystanek Ursus. Osiedle, które jest idealnym kompromisem pomiędzy życiem w mieście, korzystaniem z rytmu i tempa Warszawy oraz doświadczaniem wszystkich przywilejów, jakie płyną z posiadania własnego domu z ogródkiem. Budynki są bardzo dobrze wyposażone, a ściany międzylokalowe mają grubość 24 cm, dzięki czemu zachowujemy wysokie parametry akustyczne. Co istotne, z uwagi na położenie inwestycji, cały projekt jest pod opieką akustyka, aby zapewnić jak najlepsze warunki do mieszkania przyszłym nabywcom. Zadbaliśmy również o aspekty ekologiczne zarówno w kontekście użytych materiałów, jak i planowanych nasadzeń. Ciekawostką jest to, że przed rozpoczęciem budowy przenieśliśmy znajdujące się na jej terenie ślimaki, aby nie niszczyć ich ekosystemu. Wielokrotnie powtarzaliśmy i będziemy powtarzać, że temat ekologii to kwestia naszej wspólnej przyszłości, dlatego też przykładamy ogromną wagę do aspektów, które nierzadko są pomijane - mówi Arkadiusz Kaliński, prezes zarządu Milestone.

Osiedle Przystanek Ursus składa się z 7 modułów. W każdym z nich znajdują się 4 domy, co daje łącznie 28 dwukondygnacyjnych lokali mieszkalnych. Na parterze znajduje się przestronny salon z aneksem kuchennym, dwa pomieszczenia gospodarcze oraz łazienka. Piętro każdego domu to z kolei strefa prywatna, zaprojektowana z myślą o wypoczynku i regeneracji. Na tej kondygnacji przewidziano dwa pokoje, łazienkę i garderobę.Do każdego lokalu są przypisane dwa miejsca parkingowe wraz z instalacją pod ewentualny montaż ładowarek elektrycznych. Wygospodarowano także przestrzeń na 6 nadprogramowych miejsc parkingowych, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie inwestycji pojawią się stojaki rowerowe w odpowiedzi na potrzeby aktywnych mieszkańców, a także ciekawe nasadzenia, w tym łąki kwietne oraz starannie dobrane krzewy i drzewa. Do każdego domu przynależy ogródek o powierzchni od 53 do nawet 256 m2. Projekt zakłada także przyłącza pod klimatyzację z możliwością instalacji w salonie i sypialniach.Osiedle zostało wyposażone w szereg nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe czy rekuperacja. Budowa zasilana będzie w 100 procentach energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii, a deweloper planuje przystąpić do procesu certyfikacji PLGBC – Zielony Dom.Nieopodal osiedla Przystanek Ursus znajduje się stacja Ursus Niedźwiadek, z której odjeżdżają pociągi SKM i Kolei Mazowieckich, dzięki którym wygodnie można dostać się do centrum Warszawy, pozostałych dzielnic stolicy i pobliskich miejscowości. Planowana w przyszłości rozbudowa linii metra pozwoli z kolei połączyć stację Ursus Niedźwiadek z Żoliborzem i stacją Marymont. Dogodny dostęp do trasy S2 zapewni z kolei mieszkańcom osiedla Przystanek Ursus szybki dojazd do wielu kluczowych punktów na mapie Warszawy oraz miast ościennych.Według harmonogramu budowa inwestycji rozpocznie się w III kwartale tego roku, a zakończy w IV kwartale roku następnego. Właściciele będą mogli odebrać klucze do swoich mieszkań na początku 2026 roku.