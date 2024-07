Kolejny etap Osiedla Kameralnego na warszawskim Bemowie w sprzedaży

ROBYG wprowadza do sprzedaży kolejny etap Osiedla Kameralnego na warszawskim Bemowie. W ofercie znalazło się 65 mieszkań z ogrodami, loggiami lub balkonami, z widokiem na zieleń i wodę.

Bemowo to innowacyjna, dynamicznie rozwijająca się dzielnica, chętnie wybierana na miejsce do życia. Ludzi przyciąga tu bogata oferta usług społecznych i kulturalnych, piękna zieleń, nowoczesne rozwiązania oraz doskonałe połączenia komunikacyjne. Właśnie dlatego od lat tworzymy tu nowoczesne, przyjazne mieszkańcom osiedla. Z myślą o komforcie mieszkańców zaprojektowaliśmy na Osiedlu Kameralnym bujną, różnorodną roślinność, której centralnym punktem jest jezioro będące wynikiem rewitalizacji historycznej glinianki. Są tu ścieżki spacerowe i rowerowe oraz elementy małej architektury. Nie brakuje też miejsc rekreacji, terenów zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia do street workoutu. Cała infrastruktura na osiedlu zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dzielnica jest ponadto świetnie skomunikowana w całą Warszawą – w pobliżu znajduje się druga linia metra, liczne linie autobusowe i tramwajowe – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie ROBYG.

Ogródki na parterach i balkony ze szklanymi balustradami sprawiają, że otaczająca zieleń staje się częścią aranżacji mieszkania.

Osiedle Kameralne jest rozwijane od wielu lat, posiada pełną infrastrukturę usługową i rekreacyjną. Osiedle Kameralne wkomponowane jest w przestrzeń miejską wraz ze zrewitalizowanym jeziorem i towarzyszącym założeniem parkowym.Łącznie osiedle obejmie około 900 lokali w 8 etapach. Osiedle Kameralne to zespół nowoczesnych budynków o zróżnicowanej architekturze, położonych w starej części Bemowa – na Jelonkach. Funkcjonalne, przestronne i nasłonecznione mieszkania zostały zaprojektowane tak, aby każdy mieszkaniec z łatwością mógł zaaranżować je na wiele sposobów. Ogródki na parterach i balkony ze szklanymi balustradami sprawiają, że otaczająca zieleń staje się częścią aranżacji mieszkania.Bemowo szczyci się tym, że posiada dużą ilość zieleni – las, Fort Bema czy Fort Blizne. Dużą popularnością cieszy się zwłaszcza zalesiony teren obok WAT-u. To tam najczęściej można spotkać biegaczy oraz rowerzystów. Okoliczne parki jak Park Górczewska, Park Moczydło i Park Szymańskiego oraz liczne kluby sportowe i ścieżki rowerowe, stwarzają idealne warunki do rekreacji.Znajduje się tu bogata infrastruktura i rozwinięta komunikacja miejska. Do dyspozycji mieszkańców jest wiele linii autobusowych i tramwajowych pozwalających na dojazd do Centrum w 20 min., a także druga linia metra ze stacjami Powstańców Śląskich i Ratusz.W najbliższej okolicy znajdują się sklepy, żłobki, przedszkola, szkoły obiekty sportowe i centra handlowe (m.in. Wola Park, Fort Wola, Centrum Bemowo). W pobliżu są też słynne, zabytkowe Ogrody Ulricha. W szklarniach, w których przed wojną hodowano egzotyczne owoce, znajdują się m.in. lokale gastronomiczne oraz przestrzeń kulturalno-rozrywkowa. Centralną oś całego kompleksu stanowi pasaż wiodący od ulicy Górczewskiej do centrum handlowego Wola Park. Kompleks pełni również funkcję atrakcyjnego centrum edukacji ekologicznej.