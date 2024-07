Klimatyzacja w mieszkaniu - chłodny obiekt pożądania

Najnowsze doniesienia serwisu Otodom wskazują, że klimatyzacja w mieszkaniu to udogodnienie, na którym w coraz większym stopniu zależy osobom poszukującym lokum. Popyt na mieszkania z klimą jest w tym roku znaczny i nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę temperatury panujące za oknem. Zaspokojenie zapotrzebowania ze strony kupujących może okazać się jednak trudne - klimatyzacja wprawdzie powszednieje, ale ofert sprzedaży nieruchomości, które są w nią wyposażone, ciągle pozostaje niewielka.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których zakątkach Polski kupujący najczęściej pytają o mieszkania z klimatyzacją?

W jakim tempie rośnie popyt na klimatyzowane cztery kąty?

Ile dopłacimy za klimatyzację w mieszkaniu?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tumisu z Pixabay Polacy chcą mieszkać w klimatyzowanych domach i mieszkaniach Jak pokazują dane Otodom w klimatyzację najczęściej wyposażone są lokale z drugiej ręki. W maju spośród bazy mieszkań na sprzedaż z klimatyzacją, 44% pochodziło z rynku pierwotnego, a 56% z wtórnego.



W maju obserwowaliśmy spadek liczby wyświetleń ofert całej kategorii domów i mieszkań na sprzedaż rok do roku – odpowiednio o 8% i 20%. Nie był to jednak sygnał załamania popytu, a raczej efekt wysokiej bazy związanej z programem Bezpieczny Kredyt 2%. Wyniki dotyczące segmentu mieszkań na wynajem utrzymały się na poziomie podobnym do zeszłorocznego. Przywołuję te dane, bo na ich tle szczególnie widoczny jest wzrost zainteresowania nieruchomościami z klimatyzacją. Mówimy o liczbie wyświetleń o 10% wyższej niż przed rokiem w przypadku mieszkań na wynajem i niemal takiej samej (11%) dla domów na sprzedaż. Te stopniowe wzrosty popularności lokali z klimatyzacją śledzimy już od 2019 roku – wyjaśnia Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego, Otodom.

Rynek wtórny z najszerszą ofertą nieruchomości z klimatyzacją

Za komfort trzeba zapłacić

Klimatyzacja bezsprzecznie podnosi komfort przebywania w mieszkaniu czy domu. To udogodnienie regulujące nasze samopoczucie w czasie coraz częściej występujących upałów czy podczas pracy zdalnej. Jak wynika z najnowszej edycji raportu “Szczęśliwy Dom. Mieszkanie na osi czasu”, wciąż więcej niż 1 na 6 badanych mieszkańców Polski zdarza się wykonywać obowiązki zawodowe z domu. Odsetek ten jest najwyższy w grupie wiekowej osób od 26 do 35 lat – aż 1/4 z nich przynajmniej częściowo pracuje w formule home office – wyjaśnia Agata Stachowiak, ekspertka rynku mieszkaniowego, Otodom.

Szykuje się ekstremalnie ciepłe lato. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza w lipcu i sierpniu powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Wraz z słupkami na termometrach rośnie popyt na nieruchomości z klimatyzacją. Tylko w maju mieszkań na wynajem z tym udogodnieniem poszukiwano o 80% częściej niż przed rokiem. Największe zainteresowanie tego typu lokalami było w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Katowicach. Przy filtrowaniu ofert nieruchomości w tych miastach klimatyzację wybierano o 40-70% częściej w porównaniu z poprzednim rokiem.Pomimo rosnącego od pięciu lat popytu, nieruchomości z klimatyzacją wciąż stanowią mniejszość na rynku. W maju aktywnych było łącznie ponad 4,5 tys. ofert domów na sprzedaż z klimatyzacją, co stanowi 6,5% całej bazy lokali z tego segmentu. W przypadku mieszkań to 5,7% wszystkich ogłoszeń.Jak pokazują dane Otodom w klimatyzację najczęściej wyposażone są lokale z drugiej ręki. W maju spośród bazy mieszkań na sprzedaż z klimatyzacją, 44% pochodziło z rynku pierwotnego , a 56% z wtórnego. Nieco inaczej ten podział wygląda w przypadku ofert domów na sprzedaż – ponad 7 na 10 ogłoszeń nieruchomości oferujących takie udogodnienie zostało zamieszczonych przez prywatnych właścicieli.Co warte odnotowania, aż 26% oferty domów do nabycia z klimatyzacją znajduje się w województwie mazowieckim, 13% zlokalizowanych jest w dolnośląskim, a po około 10% w wielkopolskim, śląskim i małopolskim. To oznacza, że w tych pięciu regionach skoncentrowane jest 69,5% podaży. Zagęszczenie dostępnej bazy jest jeszcze silniejsze w przypadku mieszkań na wynajem z klimatyzacją. Województwa mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie oraz śląskie odpowiadają za 80% oferty dostępnej w maju 2024.Dostępność klimatyzacji w domu czy mieszkaniu to atut windujący cenę nieruchomości. Dla przykładu, w Warszawie średnia stawka za metr kwadratowy mieszkania wynosi 17 355 zł. Tymczasem za zakup lokalu z klimatyzacją na rynku wtórnym trzeba zapłaci o 16% więcej. Z kolei w przypadku rynku deweloperskiego kwota za metr kwadratowy tego typu nieruchomości sięga nawet 21 000 zł.Zmiany środowiskowe i społeczne sprawiają więc, że klimatyzacja powoli staje się standardem, wpływającym zarówno na decyzje zakupowe, jak i wartość rynkową nieruchomości. W Krakowie zarówno w przypadku rynku pierwotnego, jak i wtórnego w podgrupie mieszkań na sprzedaż z klimatyzacją należy liczyć się z ceną średnio o 10-14% wyższą w porównaniu z lokalami nie oferującymi tego udogodnienia. W Poznaniu to z kolei odpowiednio 21 i 29%.