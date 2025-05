Ceny nowych mieszkań w mniejszych miastach już gonią Warszawę?

Przed nami najnowsze opracowanie Otodom, a w nim spora dawka informacji dotyczących obecnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. Pod lupę wzięto tym razem 6 miast uznawanych za tzw. rynki wschodzące. Z czym mierzyli się w minionym miesięcu deweloperzy w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach i Szczecinie? Na jakie ceny nowych mieszkań muszą być gotowi kupujący? Oto najważniejsze wnioski.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak rozwija się rynek mieszkaniowy w mniejszych miastach?

Ile czasu zajęłoby deweloperom wyprzedanie tego, co posiadają w aktualnej ofercie?

W jakim stopniu ceny nowych mieszkań w mniejszych miastach odbiegają od stawek w dużych ośrodkach miejskich?

Różne miasta, różne tempo rozwoju

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba mieszkań w ofercie deweloperów W ujęciu miesięcznym największe spadki liczby dostępnych mieszkań zanotowano w Białymstoku i Bydgoszczy Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mimo tak dynamicznej podaży, sprzedaż w większości tych miast utrzymuje stabilny poziom, a czas wyprzedaży pozostaje zrównoważony. To sygnał, że rynki wschodzące nie tylko rosną, ale i dojrzewają jako stabilne punkty na mapie mieszkaniowej Polski – zaznacza Marcin Krasoń, ekspert ds. rynku nieruchomości Otodom.

Sprzedaż na dobrym poziomie

Na tle pozytywnych sygnałów z rynków wschodzących, sprzedaż w głównych aglomeracjach wypada nieco słabiej. Wstępne dane Otodom Analytics pokazują, że w kwietniu sprzedano tam 3,15 tys. mieszkań, co jest najniższym wynikiem od stycznia. Nie oznacza to jednak osłabienia popytu. Widzimy raczej zmianę geograficzną – podczas gdy sprzedaż w dużych miastach lekko hamuje, mniejsze ośrodki notują wzrosty. To znak, że równowaga między głównymi i regionalnymi rynkami zyskuje na znaczeniu – komentuje Marcin Krasoń.

Bez wahań cenowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów Średnie ceny ofertowe na rynkach wschodzących pokazują coraz mniejsze różnice względem głównych miast Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Na koniec kwietnia 2025 roku na sześciu rynkach wschodzących, czyli w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach i Szczecinie, deweloperzy oferowali łącznie blisko 14,3 tys. mieszkań. To aż o 43% więcej niż przed rokiem. Bez wątpienia taki wzrost podaży przekłada się na szerszy wybór dla nabywców, jednak nie wszędzie zmiany zachodzą w tym samym tempie.W ujęciu miesięcznym największe spadki liczby dostępnych mieszkań zanotowano w Białymstoku i Bydgoszczy (po -5%), a także w Lublinie (-3%) i Kielcach (-1%). Z kolei na przeciwnym biegunie znalazły się Szczecin i Rzeszów, gdzie oferta wzrosła odpowiednio o 5,5% i 3%.Jeszcze większe zróżnicowanie widać w danych rocznych. Białystok i Kielce wyróżniają się ponad dwukrotnym wzrostem dostępnej oferty, natomiast Bydgoszcz i Rzeszów mogą pochwalić się 50-procentowym przyrostem. W Szczecinie mieszkań przybyło o jedną trzecią. Choć wzrost w Lublinie był relatywnie łagodny i wyniósł 12% r/r, miasto utrzymało pozycję lidera z ponad 3,6 tys. mieszkań w ofercie.Pod względem czasu wyprzedaży oferty rynki wschodzące wypadają zaskakująco dobrze. Aż w pięciu z sześciu analizowanych miast (Białystok, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Kielce) wynosi on bezpieczne 4-6 kwartałów. Wyjątkiem jest Szczecin, gdzie wskaźnik ten sięga 9,6 kwartału. Dla porównania - sytuacja deweloperów w największych polskich miastach wygląda nieco gorzej. Tylko Warszawa i Trójmiasto mieszczą się w przedziale czasu wyprzedaży oferty 4–6 kwartałów. Nieco ponad oczekiwanym zakresem są obecnie Kraków, Poznań i Wrocław (6,5-7 kwartałów), a Łódź (8,7 kw.) i Katowice (11,2 kw.) wyraźnie odstają.W kwietniu deweloperzy działający w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Rzeszowie, Kielcach i Szczecinie sprzedali łącznie ponad 820 mieszkań, utrzymując solidny wynik z marca. Co więcej, sprzedaż rok do roku wzrosła aż o 25%, co potwierdza rosnące zainteresowanie nabywców lokalizacjami poza największymi aglomeracjami. Szczególnie mocno wyróżniły się Bydgoszcz i Lublin z odpowiednio 200 i 250 sprzedanym lokalami, notując najlepsze wyniki sprzedaży od początku roku.Co więcej, w okresie od lutego do kwietnia na rynkach wschodzących sprzedano łącznie 2 tys. mieszkań, co stanowi powrót do poziomów z pierwszych miesięcy 2024 roku. Jednak mimo utrzymującego się popytu, deweloperzy ostrożnie zwiększają podaż. W kwietniu w tych lokalizacjach do sprzedaży trafiło tylko 435 nowych mieszkań, z czego niemal dwie trzecie zlokalizowane było w Szczecinie.Kwiecień przyniósł kontynuację trendu stabilizacji cen nowych mieszkań deweloperskich na rynkach wschodzących. W większości miast stawki ofertowe pozostały bez zmian, a lokalne korekty nie przekroczyły 1% m/m. Spadki zanotowano w Szczecinie i Rzeszowie (-1% m/m), a symboliczny wzrost pojawił się jedynie w Bydgoszczy (+1% m/m). W ujęciu rocznym największe podwyżki (na poziomie 11%) wystąpiły w Białymstoku, Szczecinie i Bydgoszczy.Warto zauważyć, że średnie ceny ofertowe nowych mieszkań na rynkach wschodzących pokazują coraz mniejsze różnice względem głównych miast, a w niektórych przypadkach (np. Szczecin, Lublin czy Bydgoszcz) wręcz je wyprzedzają. W Rzeszowie (10,6 tys. zł/mkw.) średnia cena za metr kwadratowy jest wyższa niż w Łodzi (10,3 tys. zł/mkw.), a w Szczecinie (13,3 tys. zł/mkw.) przewyższa stawki notowane w Poznaniu (12,8 tys. zł/mkw.) czy Katowicach (12,4 tys. zł/mkw.).Na koniec kwietnia średnia cena mieszkania o powierzchni 50–54 mkw. na rynkach wschodzących wynosiła od 516 tys. zł w Kielcach do 688 tys. zł w Szczecinie. Stabilne ceny nowych mieszkań, w połączeniu z dobrymi wynikami sprzedaży i rozsądnym tempem wyprzedaży oferty, pozwalają deweloperom utrzymywać bezpieczną pozycję na rynkach wschodzących. Jednak jak podkreślają eksperci Otodom, dalszy rozwój sytuacji będzie w dużej mierze zależeć od polityki stóp procentowych oraz ewentualnych działań wspierających popyt.