Nowych mieszkań w Warszawie nie brakuje, gorzej z chętnymi

Stołeczny rynek mieszkaniowy mierzy się w tym roku z dość ograniczonym zainteresowaniem ze strony kupujących oraz ciągle rosnącymi cenami ofertowymi. Do ożywienia przyczynić mogą się w szczególności obniżki stóp procentowych. Deweloperzy jednak nie próżnują - ich aktywność zaznacza się m.in. w sektorze PRS, gdzie należy się spodziewać rekordowej wręcz podaży - wynika z najnowszych doniesień CBRE.

2025 rok na warszawskim rynku mieszkaniowym to okres wyzwań, ale także nowych możliwości. Chociaż sprzedaż nowych mieszkań spadła, rosnąca liczba dostępnych lokali oraz plany inwestycji w sektorze wynajmu instytucjonalnego stanowią istotny impuls dla rynku. Zmiany w polityce monetarnej mogą również przyczynić się do ożywienia popytu, zwłaszcza, że WIBOR jeszcze przed obniżką stóp procentowych spadł na tyle, że konsumenci, którzy mają kredyty hipoteczne oparte o zmienną stopę procentową zaczynają odczuwać skutki w wysokości niższych rat – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Zwiększona podaż mieszkań – szansa dla nabywców, wyzwanie dla deweloperów

Obniżenie stóp procentowych może zwiększyć popyt

Wzrost oferty wynajmu instytucjonalnego – przyszłość rynku PRS w Warszawie

Według danych CBRE i działu analiz Tabelaofert.pl w pierwszym kwartale 2025 roku warszawski rynek mieszkaniowy odnotował sprzedaż 3 070 nowych mieszkań, co stanowi wzrost o 19% w porównaniu do ostatniego minimalnego wyniku z trzeciego kwartału 2024 roku. Jednak wciąż jest to liczba znacznie poniżej średniej sprzedaży dla rynku warszawskiego, która przez ostatnie pięć lat wynosiła blisko 4 100 mieszkań. Ograniczony popyt wynika przede wszystkim z wysokich kosztów kredytów hipotecznych oraz konieczności zgromadzenia wysokiego wkładu własnego, co w połączeniu z relatywnie wysokimi cenami hamuje decyzje potencjalnych nabywców.Dane CBRE i działu analiz Tabelaofert.pl wskazują, że pomimo wzrostu sprzedaży, liczba mieszkań dostępnych na rynku wzrosła o 1,9%, osiągając 16 070 lokali na koniec pierwszego kwartału 2025 roku. Zwiększona podaż mieszkań stwarza korzystniejsze warunki dla nabywców, jednak dla deweloperów oznacza to dłuższy czas sprzedaży, co wymaga zastosowania dodatkowych zachęt marketingowych oraz elastyczności w cenach ofertowych.Średnia cena ofertowa nowych mieszkań w Warszawie na koniec pierwszego kwartału 2025 roku wyniosła 18 188 PLN za mkw. To oznacza wzrost o 5,3% w porównaniu rok do roku. Ceny mieszkań sprzedanych wzrosły o 8% i wyniosły średnio 17 497 PLN za mkw. Z kolei średnia cena mieszkań po raz pierwszy wprowadzonych do sprzedaży w 1. kwartale 2025 roku osiągnęła najwyższy poziom w historii – 19 444 PLN za mkw. i to bez uwzględnienia kilku inwestycji, których nietypowo wysokie ceny mogłyby znacząco zawyżyć średni poziom cenowy w Warszawie, zaburzając ogólny obraz rynku.W kontekście przyszłości rynku, istotnym czynnikiem jest decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych, która nastąpiła w maju. Spadek stawki WIBOR przyczyni się do wzrostu popytu na mieszkania, zwłaszcza że obecna podaż ułatwia znalezienie odpowiedniego lokalu.Reakcją na zmieniające się warunki rynkowe, jest intensyfikacja działań w sektorze wynajmu instytucjonalnego (PRS). W pierwszym kwartale 2025 roku uruchomiono wynajem 2 240 lokali w siedmiu nowych projektach. Inwestorzy instytucjonalni planują wprowadzenie rekordowej liczby nowych lokali na wynajem – ponad 8 200 w 2025 roku, choć część z tych projektów zostanie zapewne ukończona dopiero w 2026 roku.