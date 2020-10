Zakup mieszkania w Warszawie: spory popyt i rozwaga kupujących

Jak wskazują najnowsze dane redNet Property Group oraz CBRE, w ostatnich trzech miesiącach popyt na nowe mieszkania w Warszawie okazał się blisko dwukrotnie wyższy niż kwartał wcześniej. Obniżył się natomiast poziom zwrotów (z 304 do 113 lokali), co jest dobitnym dowodem na to, że kupujący do zakupu mieszkania podchodzą z dużą rozwagą. To dobre wieści tym bardziej, że ceny mieszkań ani myślą spadać.

Przeczytaj także: Co powoduje że nowe mieszkania sprzedają się na pniu? Liczy się nie tylko lokalizacja

Mieszkania w Warszawie ciągle popularne

Kliknij, aby powiekszyć fot. pillerss - Fotolia.com Warszawa W trzecim kwartale br. warszawiacy kupili 4,6 tys. mieszkań. Ceny od marca nie drgnęły.

Ceny mieszkań stabilne

Największa podaż mieszkań na Białołęce, Mokotowie i Pradze Południe

Rynek mieszkaniowy, pomimo wyzwań związanych z epidemią koronawirusa, zachowuje się raczej stabilnie. Popyt jest stymulowany w głównej mierze przez niskie stopy procentowe utrzymywane w warunkach stosunkowo wysokiej inflacji. Sprzedaż co prawda nie wróciła jeszcze do wyników notowanych przed pandemią, ale kwartalna liczba transakcji nie odbiega od tych notowanych jeszcze w 2015 roku. Deweloperzy stabilizują ceny oferty, ale kupujący, którzy zostali na rynku, są skłonni zapłacić więcej, o ile mieszkanie spełnia ich oczekiwania. Przy utrzymaniu niskich stóp procentowych rynek ma wszelkie podstawy, aby wrócić na ścieżkę wzrostową. Oczywiście zależy to jednak od rozwoju sytuacji epidemicznej – mówi Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym CBRE.

Jak donoszą redNet Property Group oraz CBRE, w trzecim kwartale br. swoich nabywców znalazło 4,6 tys. mieszkań. Dla porównania, w poprzednich trzech miesiącach deweloperom udało się upłynnić jedynie 2,3 tys. lokali.Tym, co obok rosnącego zainteresowania warszawskimi nieruchomościami zasługuje na szczególne podkreślenie, jest kurczący się poziom zwrotów. W minionych trzech miesiącach kupujący zrezygnowali z zaledwie 113 już zakupionych mieszkań (2,4% wszystkich transakcji). W II kwartale do sprzedażowej puli wróciło 11,6% lokali. Zdaniem ekspertów jest to dowód na rozważne podejmowanie decyzji przez kupujących.W obecnych realiach na zakup mieszkania w Warszawie decydują się najwyraźniej głównie ci, których sytuacja finansowa jest stabilna. Kupujący trzeźwo oceniają swoją zdolność kredytową i są świadomi niebezpieczeństw, jakie może nieść za sobą związany z pandemią kryzys.W poprzednim kwartale nie zaobserwowano istotnego wpływu pandemii na zmianę poziomu cen mieszkań pozostających w ofercie, które kształtowały się na poziomie 11,1 tys. PLN za mkw. To niemal dokładnie tyle samo co w marcu, kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa. Cena mieszkań sprzedanych była nieco niższa i wyniosła 10,5 tys. PLN za mkw. To o 9,8% więcej niż rok wcześniej i o 1,7% więcej niż w poprzednim kwartale. Natomiast średnia cena mieszkań wprowadzonych do oferty wyniosła 10,1 tys. za mkw. Warto zwrócić uwagę, że w kwartałach dotkniętych pandemią (II i III kwartał) zaobserwowano nietypową sytuację: przeciętna cena ofertowa mieszkań sprzedanych była wyższa od przeciętnej ceny mieszkań wprowadzonych do sprzedaży.Kupujący mieszkania w trzecim kwartale br. mogli wybierać z oferty ponad 15,8 tys. lokali. W ujęciu rok do roku to spadek o 6,3%. Na szczycie listy dzielnic z największą podażą mieszkań w ofercie znalazła się Białołęka, a zaraz za nią Mokotów i Praga Południe. Każda z dzielnic posiadała ponad 2,2 tys. mieszkań w ofercie. W 4 na 10 przypadkach mieszkania zostaną oddane w 2021 roku.W minionych trzech miesiącach deweloperzy wprowadzili do sprzedaży 50 nowych inwestycji z łączną liczbą ponad 4,4 tys. lokali, co jest wynikiem porównywalnym z tym odnotowanym w poprzednim kwartale. Największym zainteresowaniem deweloperów cieszyły się dzielnice: Białołęka, Ursynów i Praga Południe.