Pierwotny rynek mieszkaniowy w Warszawie w III kw. 2021

Z opublikowanego właśnie raportu przygotowanego przez portal RynekPierwotny.pl na temat pierwotnego rynku mieszkaniowego w Warszawie w III kwartale 2021 roku wynika, że liczba aktywnych inwestycji deweloperskich spadła z 275 w II kwartale do 264. Jak obecnie wygląda podaż mieszkań od dewelopera w poszczególnych dzielnicach Warszawy? Jakie są ceny nowych mieszkań? O tym poniżej.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania w Warszawie. Gdzie i za ile?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których dzielnicach Warszawy jest najwięcej inwestycji deweloperskich?

Ile kosztują nowe mieszkania w Warszawie?

W której dzielnicy sprzedaje się najwięcej nowych mieszkań?



Podażowa stabilizacja

To dobra wiadomość dla potencjalnych nabywców nowych mieszkań. Większa luka podażowa nie będzie bowiem w najbliższym czasie wywierać dodatkowej presji na wzrost cen metrażu. Podażowa stabilizacja oferty jest też dobrym sygnałem dla samych stołecznych deweloperów. Część ich potencjalnych klientów wydaje się być zniechęcona poziomem wciąż rosnących cen i wielkością oferty w niektórych dzielnicach.

Gdzie sprzedało się najwięcej lokali?

Ceny wciąż rosną

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany średniej ceny mkw nowych mieszkań w II oraz III kw. 2021 Największe wzrosty cen miały miejsce na Mokotowie (15,5%), Targówku (10,3%), Woli (9,7%), Ursusie (7,3%), Żoliborzu (7,0%) oraz Wilanowie i Pradze-Południe (po 6,9%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Co przyniesie bieżący kwartał?

W ujęciu kwartalnym, wielkość oferty warszawskich deweloperów zmieniła się jedynie o symboliczne 3 mieszkania. Pozwala to wywnioskować, że w końcu udało się zrównoważyć podaż i popyt.Jak mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.plNiestety, wspomniana równowaga jest zapewne krótkoterminowa. Nie należy spodziewać się, że podaż będzie od tej pory przewyższała popyt. Liczba chętnych na zakup wymarzonego „M” jest bowiem wciąż stosunkowo duża, a deweloperzy mają problemy z dostępnością działek.Pod koniec trzeciego kwartału, najwięcej inwestycji deweloperskich było dostępnych na Białołęce (57), Mokotowie (35) i Ursusie (21). Najmniejszy wybór miały osoby szukające mieszkania na Ochocie – zaledwie 2 inwestycje i na Wesołej oraz Żoliborzu (po 3 projekty). Warto natomiast zauważyć, że deweloperom udało się odbudować podaż na Pradze-Północ. Dzielnica ta ma duży potencjał inwestycyjny i zyskuje przez bliskie sąsiedztwo ze Śródmieściem, na terenie którego ponownie nastąpiła wyprzedaż już i tak niewielkiej ilości lokali.Niestety, oferta warszawskich deweloperów nadal wydaje się relatywnie mała. Jeszcze pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. w Warszawie firmy deweloperskie proponowały o 22% więcej mieszkań.Mieszkania wciąż sprzedają się niczym świeże bułeczki, a deweloperzy mają problemy z uzupełnianiem oferty. Przyglądając się danym z drugiego i trzeciego kwartału 2021 r. można zauważyć, że saldo sprzedaży i nowych wprowadzeń mieszkań było ujemne. Do rynkowej równowagi między sprzedanymi i wprowadzonymi lokalami zabrakło 388 mieszkań w skali miasta. To łączna luka podażowa z II i III kw. 2021 r.Najwięcej nowych ofert pojawiło się na terenie Ursusa i Białołęki. Najmniej mieszkań deweloperzy wprowadzili na Ochocie i Śródmieściu. Pod względem sześciomiesięcznej sprzedaży przodowały następujące dzielnice: Białołęka, Mokotów, Ursus i Włochy.Porównanie sprzedaży mieszkań i liczby nowych ofert z II kw. oraz III kw. 2021 r. daje nam nieco inne wyniki niż informacje dotyczące zmian podaży w tym okresie. Różnice wynikają z faktu, że dane na temat podaży prezentują łączną liczbę mieszkań, które pozostawały w ofercie deweloperów przynajmniej przez jeden dzień danego kwartału. Mieszkania w stolicy z kwartału na kwartał kosztują coraz więcej . Średnia warszawska stawka wzrosła o 4,3% w III kw. 2021 r. i wynosi już około 11 500 zł/mkw. Największe wzrosty cen miały miejsce na Mokotowie (15,5%), Targówku (10,3%), Woli (9,7%), Ursusie (7,3%), Żoliborzu (7,0%) oraz Wilanowie i Pradze-Południe (po 6,9%). Duży kwartalny spadek cen zanotowano natomiast w dzielnicach Wawer (-5,6%) i Ochota (-4,8%).Nieustannie najdroższą dzielnicą jest Śródmieście. Za 1 mkw. trzeba tu zapłacić prawie 23 tys. zł, czyli nieco mniej niż w drugim kwartale 2021 r. (wtedy średnia cena była o 389 zł/mkw. wyższa). Drogo jest także na Woli (16 566 zł/mkw.), Mokotowie (14 833 zł/mkw.), Żoliborzu (14 746 zł/mkw.), Bielanach (14 347 zł/mkw.) i Ochocie (14 000 zł/mkw.). Najniższe ceny za mkw. znajdziemy na Wawrze (7 766 zł), Białołęce (8 754 zł) i Rembertowie (9 496 zł).Ważny dla kupujących mieszkania będzie koniec bieżącego roku, który być może upłynie pod znakiem kolejnego wzrostu stóp procentowych. Od 7 października, decyzją członków Rady Polityki Pieniężnej, główna stopa procentowa NBP poszła w górę o 40 pb. i wynosi już 0,50%. Możliwe są także kolejne podwyżki. Nie bez znaczenia pozostaje szalejąca inflacja. Jak wpłynie ona na stołeczny rynek pierwotny? Czy lista chętnych na zakup mieszkania jeszcze bardziej się wydłuży? O tym przekonamy się już niebawem.