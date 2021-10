Spada sprzedaż nowych mieszkań w Warszawie. Dlaczego?

4 tysiące. Tyle nowych mieszkań w Warszawie znalazło swoich nabywców w III kwartale bieżącego roku – wynika z najświeższych danych opublikowanych przez redNet Property Group i CBRE. Jak prezentuje się ten wynik na tle analogicznych rezultatów z poprzednich trzech miesięcy i sprzed roku?

Przeczytaj także: Zakup mieszkania w Warszawie: spory popyt i rozwaga kupujących

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie mieszkania cieszą się zainteresowaniem?

Jak zachowują się ceny nowych mieszkań w Warszawie?

Ile nowych mieszkań pozostaje w ofercie?



Mimo mniejszej liczby mieszkań sprzedanych w Warszawie w minionym kwartale, ceny nadal rosną. Dodatkowo widzimy, że zmniejsza się różnica między przeciętnymi cenami mieszkań pozostających w ofercie a mieszkań sprzedanych. Na rynku jest wielu nabywców, którzy wybierają mieszkania droższe i wyższej jakości. Popyt cały czas przeważa nad podażą i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Statystyki potwierdzają trudności deweloperów z uruchamianiem nowych inwestycji, w efekcie oferta na rynku jest coraz mniejsza. W sprzedaży pozostaje 11,5 tys. mieszkań, co biorąc pod uwagę nawet obecne niższe poziomy sprzedaży nie wystarczyłoby na zaspokojenie popytu nawet przez najbliższe trzy kwartały – mówi Agnieszka Mikulska, ekspert w dziale mieszkaniowym CBRE.

Coraz mniej nowych mieszkań

Ceny utrzymują poziom

Od lipca do września br. w Warszawie swoich właścicieli znalazło 4 tys. nowych mieszkań. To niemal o jedną trzecią mniej niż w poprzednim kwartale i mniej niż w dotkniętym pandemią III kwartale 2020 roku. Biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, tylko na samym początku Covid-19, w II kwartale 2020 roku, sprzedaż była niższa.W III kwartale br. deweloperzy uruchomili sprzedaż 4,2 tys. lokali. Jak wskazują eksperci CBRE, to efekt problemów deweloperów z wprowadzaniem na rynek nowych inwestycji w pandemii. W ostatnich latach przed pandemią w sprzedaży kwartalnie pojawiało się przeciętnie 5-6 tys. mieszkań. Zdarzały się kwartały, gdy nowych lokali było nawet 7-8 tys. Obecnie w ofercie w stolicy pozostaje 11,5 tys. mieszkań. To o ponad 4 tys. mniej niż rok temu i ponad 5 tys. mniej niż w III kwartale 2019 roku.Kwoty, które trzeba zapłacić za mieszkanie w stolicy nadal rosną. W okresie od lipca do września br. przeciętna cena sprzedanych mieszkań przekroczyła 11 tys./mkw. i zbliżyła się do 11,5 tys./mkw. Ceny ofertowe pozostają na poziomie powyżej 12 tys./mkw. i pną się do góry. W porównaniu do poprzedniego kwartału urosły o 1,2%, a w relacji rok do roku są wyższe o 10,9%. Jak wskazują eksperci CBRE, w okresie pandemii największy wzrost cen mieszkań wprowadzanych po raz pierwszy do sprzedaży miał miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku, a jego przyczyną był przede wszystkim wzrost kosztów budowy , w tym materiałów budowlanych.