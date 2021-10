Które inwestycje mieszkaniowe powstają przy parkach, lasach i nad wodą?

Które z inwestycji mieszkaniowych realizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie parku, przy lesie, plaży, czy nad wodą? Jakie mieszkania kupimy w tych projektach? Za ile? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży Develia S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Angelika Kliś, członek zarządu Atal S.A.

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Piotr Jakubowski, Head of Investment Department w Apricot Capital Group

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development

Bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych to jeden z podstawowych warunków, jakie muszą spełniać inwestycje realizowane przez Develię. Spójrzmy na przykład na nasze osiedla w Gdańsku – kompleks przy Alejach znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Millennium Gdańska. Z okien Baltea Aparatments można podziwiać największy park w Trójmieście, Park Reagana. Osiedle Marinus dzieli od Parku Brzeźnieńskiego im. J. J. Haffnera i plaży zaledwie kilkuminutowy spacer.Naszą katowicką inwestycję Ceglana Park, której ponad połowę powierzchni stanowią tereny zielone dzieli od Parku im. T, Kościuszki tylko około 300 metrów. Osiedle na stołecznej Woli powstało w sąsiedztwie Parku Powstańców Warszawy. Nasz nowy, warszawski projekt - Aleje Praskie realizowany jest w odległości kilkuminutowego spaceru od jednego z najpiękniejszych miejskich parków, Parku Skaryszewskiego im. I. J. Paderewskiego. Nazwa wrocławskiego projektu - Między Parkami też jest nieprzypadkowa. We wszystkich tych inwestycjach oferujemy szeroki przekrój lokali o zróżnicowanych rozkładach i metrażach, od kawalerek po przestronne mieszkania wielopokojowe. Ich ceny różnią się w zależności od miasta i inwestycji. Najtańsze lokale można kupić w cenie od 7899 zł/mkw.Wśród naszych inwestycji atrakcyjną lokalizacją wyróżnia się nasz premierowy, czwarty projekt w Poznaniu - VILDA Unique. Powstanie przy ulicy Niedziałkowskiego, blisko zabytkowego i niedawno zrewitalizowanego parku Drwęskich, a także parków Marcinkowskiego i Dąbrowskiego. W budynku znajdzie się tylko 69 mieszkań, w tym 38 lokali typu studio o powierzchni od 29 mkw. oraz mieszkania dwu i trzypokojowe o metrażu od 34 mkw. do 62 mkw. Ceny mieszkań zaczynają się od 10 400 zł/mkw. Przykładowo kawalerka o powierzchni 29 mkw. kosztuje 374 200 zł a mieszkanie trzypokojowe o metrażu 55 mkw. jest w cenie 586 900 zł.Nasza, premierowa inwestycja w Trójmieście - Żeromskiego 7 powstanie w Gdyni na wysokości drugiego basenu portowego. W zasięgu krótkiego spaceru znajduje się plaża miejska, w pobliżu są także parki i skwery. W tym projekcie wybudujemy 77 mieszkań wielkości od 25 mkw. do 101 mkw. Dostępnych jest 47 lokali. Przykładowo mieszkanie jednopokojowe o metrażu 26 mkw. kosztuje 627 000 zł, dwupokojowe o powierzchni 47 mkw. – 968 000 zł, a trzypokojowe o metrażu 52 mkw. – 1 245 500 zł.Kolejną inwestycją w naszej ofercie, wyróżniającą się lokalizacją jest wrocławskie Le Vert, które swoją nazwę (z fr. „zielony”) wzięło od otaczających je licznych terenów zielonych. Znajduje się w bliskiej okolicy dwóch rzek - Odry i Ślęzy oraz Parku Pilczyckiego i Lasu Pilczyckiego. W odległości krótkiego spaceru jest także kąpielisko z kompleksem do uprawiania sportów wodnych. Wrocławski projekt to kameralny czteropiętrowy budynek, a w nim 83 mieszkania o powierzchni od 29 mkw. do 85 mkw. Średnia cena wynosi 9 030 zł/mkw. W tej chwili dostępne są 42 mieszkania. Przykładowo kawalerka o metrażu 38 mkw. kosztuje 388 600 zł, a trzypokojowe o powierzchni 52 mkw. – 460 000 zł.Bliskim sąsiedztwem terenów zielonych wyróżnia się także Soleil de Malta, nasz największy projekt w Poznaniu, który swoją nazwę wziął od pobliskiego Jeziora Maltańskiego. Na samym osiedlu nie brakuje także rozbudowanej strefy rekreacyjnej wraz z boiskiem do siatkówki plażowej, leżakami i placem zabaw. W ofercie zostały tylko dwa ostatnie, gotowe mieszkania czteropokojowe, lokal o powierzchni 74 mkw. w cenie 597 750 zł i o metrażu 128 mkw. za 982 000 zł.W naszej ofercie niemal wszystkie inwestycje znajdują się w pobliżu terenów zielonych, spacerowych, rekreacyjnych. To jedna z ważnych cech lokalizacyjnych przy wyborze przez nas terenów pod nowe projekty. Ponadto na wszystkich osiedlach dbamy o jak największą ilość roślinności w częściach wspólnych, tworzymy urokliwe strefy z kwiatami, krzewami, drzewami, małą architekturą czy fontannami.We Wrocławiu osiedle Lokum Porto, położone przy ulicy Gnieźnieńskiej na Starym Mieście znajduje się tuż przy Odrze, w okolicy malowniczego zielonego nabrzeża rzeki. W niedalekiej odległości znajdują się miejsca idealne na spacer, jogging czy przejażdżkę rowerem: Górka Szczepińska, Park Popowicki i Park Zachodni. Obecnie w ofercie dostępnych jest ponad 150 mieszkań o metrażach od 31 do ponad 100 mkw. Ceny zaczynają się od 384 tys. zł.Zlokalizowane w zacisznej części wrocławskiego Zakrzowa Lokum Verde to osiedle-ogród, charakteryzujące się bujną roślinnością na dziedzińcach i wokół całej inwestycji. Niedaleko znajdują się urzekające tereny zielone, takie jak Park Pawłowicki z Arboretum, Las Zakrzowski i wały nad rzeka Dobrą. W obecnie oferowanych dwóch etapach znajduje się 150 mieszkań 1-5-pokojowych, o metrażach do 90 mkw. Ceny zaczynają się od 299 tys. zł.W malowniczej Sobótce pod Wrocławiem realizujemy osiedle Lokum Monte, położone u podnóża góry Ślęży, przy Ślężańskim Parku Krajobrazowym. Wyjątkowa lokalizacja inwestycji zapewni przyszłym mieszkańcom dostęp do niepowtarzalnej przyrody i rozległych terenów zielonych. Aktualnie w ofercie jest blisko 100 mieszkań 2-4-pokojowych o powierzchni do 100 mkw. w cenie od 6725 zł/mkw.W Krakowie osiedle Lokum Siesta na Dębnikach znajduje się przy Parku Rzecznym Wilgi. Urokliwe sąsiedztwo rzeki i jej zielonego otoczenia zachwyca każdego, kto odwiedzi to miejsce. Obecnie w sprzedaży dostępne są ostatnie gotowe mieszkania w II etapie inwestycji. Zainteresowani mają do wyboru lokale 2 i 3- pokojowe, o metrażach od 39 do 65 mkw. Ceny zaczynają się od 419 tys. zł.Inwestycja Lokum Vista na Podgórzu Duchackim w Krakowie położona jest w pobliżu Kopca Krakusa z rezerwatem przyrody Bonarka i Parku Bednarskiego. Te tereny zielone zapewniają możliwość codziennej aktywności fizycznej i rekreacji w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania. Obecnie w ofercie mamy ponad 70 mieszkań w tej inwestycji. Są to mieszkania o metrażach od 35 do 99 mkw. w cenach od 389 tys. zł.W warszawskiej ofercie Atal w bliskim otoczeniu zieleni, tuż przy lesie mamy Osiedle Poematu, gdzie dostępne są mieszkania o metrażu od 36 mkw. do 103 mkw. Można je kupić w średniej cenie 8 500 zł/mkw.W Poznaniu w bezpośrednim sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego realizujemy inwestycję Zacisze Marcelin, w której kupić można lokale liczące od około 26 mkw. do 93 mkw. Średnia cena mieszkań wynosi 7 150 zł/mkw. Na poznańskim rynku w ofercie mamy także projekt Atal Warta Towers powstający w pobliżu Warty. W tej inwestycji dostępnych jest już tylko około 20 mieszkań, głównie duże metraże, w średniej cenie 7 000 zł/mkw.W Trójmieście niedawno wprowadziliśmy do oferty osiedle Przystań Jasień, które położone jest tuż nad jeziorem, w otoczeniu terenów zielonych. Dostępna jest jeszcze szeroka oferta mieszkań od 44 mkw. do 94 mkw. Kosztują średnio około 8 300 zł/mkw.W niedalekim sąsiedztwie Plaży Brzeźno i Zatoki Gdańskiej oraz Parku Brzeźnieńskiego powstaje nasze, prestiżowe Osiedle Horizon. Kompleks pięciu budynków mieszkalnych, siedmio i siedemnastokondygnacyjnych z zielonymi dachami, zaplanowanymi jako przestrzeń rekreacyjna. Z lokali na najwyższych piętrach będzie można oglądać panoramę miasta, port i zatokę. Na parterze budynków znajdą się lokale usługowe, a w podziemiach garaże. Powstanie tu 629 mieszkań, z czego 393 to cieszące się największym zainteresowaniem klientów lokale jedno i dwupokojowe. Obecnie są w przedsprzedaży mieszkania o powierzchniach od 35 do 93 m kw. Średnia cena za metr kw. wynosi około 10 tys. zł.Nieopodal Puszczy Kampinoskiej w podwarszawskiej inwestycji Villa Campina powstaje osiedle domów jednorodzinnych. Budujemy tam energooszczędne eko-domy. Dzięki zastosowaniu ciepłych materiałów, m. in. drewna, pompy ciepła i wentylacji z odzyskiem ciepła, domy te cechują się bardzo niskim zapotrzebowaniem na energię, co wobec zapowiedzi znaczących podwyżek cen prądu nie jest bez znaczenia. Warto podkreślić, że dzięki zastosowanej w domach wentylacji mechanicznej z rekuperacją, powietrze w pomieszczeniach jest przefiltrowane, wolne od alergenów. Domy o powierzchni całkowitej 134 mkw. z ogrodem wielkości od 350 do 500 mkw. i garażem można kupić w cenie około 800 tys. zł.Wkrótce rozpoczniemy też nową inwestycję przy nadbrzeżu Odry, ulubionym przez Szczecinian i turystów miejscu spacerów i wypoczynku. Osiedle Nad Odrą będzie kompleksem budynków mieszkalno-usługowych z mariną. Powstanie na prawo od Mostu Długiego, patrząc w kierunku Prawobrzeża. Zabudowa będzie sięgać aż do Kanału Zielonego, który oddziela Łasztownię od Kępy Parnickiej.Nasza, warszawska inwestycja Życzliwa Praga leży wzdłuż Wisły, niedaleko kameralnych plaż. Oferujemy w niej mieszkania o powierzchni od 38 mkw. do 88 mkw. w cenie od 8700 zł/mkw. Projekt Mój Ursus znajduje się w bliskim sąsiedztwie pierwszego EKOparku Warszawy. W ofercie dostępne są mieszkania o metrażu od 27 mkw. do 75 mkw. w cenie od 8900 zł/mkw.W Gdańsku w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki znajduje się Nadmotławie, gdzie mamy w sprzedaży mieszkania w cenie od 12 500 zł/mkw. Bezpośrednio przy lesie położona jest też inwestycja Szumilas. Do osiedla przynależą dodatkowo 2 ha prywatnego lasu na użytek mieszkańców.Nowa Letnica z kolei znajduje się około 2 km od plaży i brzegu morza. W ofercie mamy tam lokale w cenie od 8 350 zł/mkw. W inwestycji Porto mieszczącej się w odległości około 1km od brzegu morza i plaży można kupić mieszkanie od 11 000 zł/mkw.We wrocławskim Osiedlu nad Widawą, położonym pobliżu Widawy i terenów zielonych dostępne są mieszkania o powierzchni od 29 mkw. do 64 mkw. w cenie 6900 zł/mkw.Jednym z interesująco zlokalizowanych projektów, które przygotowujemy obecnie do realizacji jest inwestycja przy ulicy Bernardyńskiej w warszawskiej dzielnicy Mokotów, gdzie na 6 ha terenu położonego w otulinie Jeziorka Czerniakowskiego planujemy zrealizować ponad 400 mieszkań w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych.Większa część terenu będzie powierzchnią biologicznie czynną, na której planujemy stworzyć ścieżki pieszo-rowerowe, parki sąsiedzkie, place zabaw, korty tenisowe i siłownie pod chmurką. Dodatkowo, planujemy wybudować zbiorniki wodne, które będą służyć zagospodarowaniu wód opadowych w sposób niezaburzający lokalnych układów wodnych, które staną się kolejnymi przestrzeniami zachęcającymi do rekreacji na świeżym powietrzu. W ofercie znajdą się lokale mieszkalne o zróżnicowanej powierzchni, od jednopokojowych do luksusowych apartamentów o powierzchni ponad 150 mkw.W naszym projekcie klienci znajdą szklarnie, w których mogą hodować własne kwiaty, warzywa czy zioła, plenerową siłownię, czy drewniane leżanki do wypoczynku przy oczkach wodnych i fontannach. Dla dzieci przygotowaliśmy wodne i edukacyjne place zabaw, które otoczone są roślinami przyjaznymi dla owadów. Tworzymy przestrzeń do wypoczynku, spacerów czy uprawiania sportu. W Miasteczku Jutrzenki mieszkańcy otrzymują nie tylko siłownię, ale również profesjonalną salę do ćwiczeń pilates. W tej inwestycji oferujemy zarówno mieszkania dwupokojowe o powierzchni 40 mkw., jak czteropokojowe z tarasami w wielkości 90 mkw.W naszej ofercie znajduję się obecnie inwestycja Nadwiślańska Kaskada, położona na warszawskiej Białołęce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, a także w pobliżu nadwiślańskich terenów rekreacyjnych. Średnia cena w tej lokalizacji wynosi około 9 tys. zł/mkw. W ofercie dostępne są mieszkania o metrażu od 35 mkw. do 84 m kw. Budowę Nadwiślańskiej Kaskady rozpoczęliśmy w sierpniu br.Szukając miejsc na kolejne inwestycje staramy się, by już sama lokalizacja projektu robiła wrażenie. Nasze dwie najnowsze inwestycje sąsiadują z terenami zielonymi, co z pewnością stanowi o ich wyjątkowości. FIQUS Marcelin – zielony nie tylko z nazwy – ma zieleń wpisaną w swoje DNA. Niezbyt duża działka na Marcelinie zainspirowała nas do kreatywnego zaprojektowania zieleni, zarówno w układzie horyzontalnym - zielone tarasy i dach, jak i wertykalnym – pnącza bluszczu na elewacji. W odległości ledwie kilka minut spacerem od budynku rozciąga się 230 hektarowy Lasek Marceliński. W inwestycji dostępne są mieszkania od kawalerek po lokale czteropokojowe w średniej cenie 9748 zł/mkw.Osiedle Naturama na Strzeszynie oferuje jeszcze więcej zieleni. W czteroetapowym osiedlu posadzone zostanie 300 drzew, w tym także owocowe. Teren inwestycji otoczony jest z kolei dojrzałą zielenią, a wśród niej znajdziemy nawet pomnik przyrody – aleję dębowo-jesionową przy ulicy Jastrowskiej. Osiedle odległe jest poza tym o niespełna 1,5 km od plaży nad Jeziorem Strzeszyńskim. W ofercie mamy mieszkania od kawalerek po czteropokojowe, w cenach od 8000 zł/mkw.