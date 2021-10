Jak nowe mieszkania sprzedawały się w wakacje?

Jak duże zainteresowanie zakupem mieszkań było latem? Czy tegoroczny okres wakacyjny był udany pod względem sprzedaży mieszkań na rynku deweloperskim? Jakie wyniki odnotowali deweloperzy w trzecim kwartale br.? Czy w minione wakacje popyt był większy niż przed rokiem? Sondę przeprowadził serwis nieruchomości dompress.pl

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska

Zbigniew Juroszek, prezes Atal

Małgorzata Ostrowska, dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A.

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper S.A.

Marcin Michalec, CEO Okam

Mariusz Delura, kierownik ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta firmy Profbud

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robyg S.A.

Boaz Haim, prezes Ronson Development

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest

Agata Zambrzycka, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Aria Development

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper

Wbrew powszechnej opinii, okres wakacyjny nie jest czasem gorszej sprzedaży dla deweloperów mieszkaniowych. W poprzednich latach spadek liczby zapytań i kontaktów z klientami w czerwcu i lipcu był kompensowany stopniowym wzrostem zainteresowania w sierpniu i we wrześniu. W przypadku naszej firmy trzeci kwartał bieżącego roku był bardzo podobny do dobrego sprzedażowo drugiego kwartału br., natomiast był lepszy niż analogiczny okres w trudnym, pandemicznym roku 2020. Obecnie z powodu niskiej podaży mieszkań trudno jest mówić o sezonowości na rynku. Wyniki finansowe czy też liczba kontaktów oraz spotkań z zainteresowanymi są jak nigdy wcześniej mocno skorelowane z ofertą dostępnych mieszkań czy prowadzonych inwestycji.Obserwujemy wzmożone zainteresowanie mieszkaniami. Bez wątpienia to efekt sytuacji na rynku nieruchomości, niskiej oferty i małej dostępności mieszkań przy jednoczesnym wysokim popycie, zarówno ze strony klientów indywidualnych poszukujących swojego miejsca do życia, jak i klientów inwestycyjnych. Zauważamy również, że pora roku nie ma znaczącego wpływu na zakup mieszkań. Zanika charakterystyczna dla rynku nieruchomości sezonowość.Jeśli chodzi o mijający kwartał, zadebiutowaliśmy na nowym rynku z naszą premierową inwestycją w Trójmieście – Żeromskiego 7. Przygotowywaliśmy się również do wprowadzenia kolejnych inwestycji, które właśnie ogłosiliśmy, czyli VILDA Unique w Poznaniu oraz NOVÉLIA Bemowo w Warszawie. Mamy ambitne cele rozwoju i konsekwentnie realizujemy nasze plany inwestycyjne. Liczmy, że do końca roku uda nam się zabezpieczyć kilka kolejnych lokalizacji z odpowiednim potencjałem. Gruntów poszukujemy przede wszystkim w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i Krakowie.Nie tylko okres wakacyjny, ale cały 2021 rok był dla nas bardzo udany pod względem sprzedaży. Zakontraktowaliśmy rekordową liczbę mieszkań w skali miesięcznej – czerwiec br. zamknęliśmy z wynikiem 428 lokali, kwartalnej – w Q2 odnotowaliśmy sprzedaż 1223 mieszkań oraz półrocznej – w drugą połowę roku weszliśmy z kontraktacją na poziomie 2070 lokali. Rynek znajduje się w bardzo dobrej kondycji. Spodziewamy się podpisania w 2021 roku czterech tysięcy umów, a w perspektywie trzech lat sprzedaż może sięgnąć 11–12 tys. lokali.Sprzedaż mieszkań w okresie letnim była na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim. Z początkiem września nasze biura sprzedaży odnotowują większe zainteresowanie mieszkaniami o większych metrażach. Szczególnie w inwestycji Horizon w Gdańsku, skąd blisko do plaży i zatoki, jak też w prestiżowej inwestycji Bliska Wola Tower, skąd z mieszkań na wyższych piętrach roztacza się widok na panoramę Warszawy.Okres wakacyjny uważamy za udany. Klienci aktywnie poszukują mieszkań i również w miesiącach letnich znajdują przestrzeń na dokonanie wyboru i finalizację transakcji. Precyzyjne porównywanie do siebie analogicznych okresów rok do roku powinno uwzględniać liczbę mieszkań w ofercie, nie tylko samą liczbę sprzedażnych lokali. Mogę jednak powiedzieć, że to dobry czas pokazujący stały popyt na atrakcyjne mieszkania.W naszym przypadku sprzedaż mieszkań w III kwartale br. znajdowała się na zbliżonych poziomie, jak w okresie lipiec-wrzesień 2020 roku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się nadal inwestycja Central House i Bohema - Strefa Praga w Warszawie, a także Inspire w Katowicach. Wprowadziliśmy również do sprzedaży nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Łodzi, który od początku rozpoczęcia przedsprzedaży wzbudza ogromne zainteresowanie.Lato 2021 roku było dla naszej firmy aktywnym czasem m.in. z uwagi na sprzedaż 100 proc. mieszkań aż w 3 inwestycjach: Osiedlu Stella etap IV w Warszawie na Bemowie, Osiedla Ligia etap II w warszawskim Ursusie oraz Osiedlu Primo etap II w Łodzi. Wakacje rządzą się swoimi prawami i trudno jest je porównać do pozostałych kwartałów roku natomiast z naszej perspektywy był to dobry okres także pod względem sprzedaży. Porównując z kolei okres styczeń – wrzesień 2021 roku do analogicznego okresu w 2020 roku warto wspomnieć, że udało nam się zanotować dynamikę wzrostu na poziomie aż 169 proc. w porównaniu do roku ubiegłego, jeśli chodzi o łączną liczbę sprzedanych mieszkań w analizowanym okresie. Podsumowując, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, jakie przyniósł nam, zarówno okres letni, jak i pozostałe kwartały br.Wakacje były w tym roku dobrym okresem sprzedażowym. Notujemy wysoki popyt, wielu klientów szybciej decyduje się na zakup mieszkania. Analizy rynku mieszkaniowego pokazują, że obecnie podaż nie nadąża za popytem, co jest wynikiem dużego zainteresowania zakupem mieszkań połączonym z wolniejszym ich wprowadzeniem na rynek z powodu wydłużonych procedur administracyjnych. Staramy się wprowadzać jak najwięcej nowych lokali do oferty i dawać klientom jak najszerszy wybór, jednak mamy takie same ograniczenia administracyjne, jak inni deweloperzy. Przykładowo w Warszawie deweloperzy mieli zwykle w ofercie ilość mieszkań wystarczającą do sprzedaży na trzy kwartały, a obecnie oferta skurczyła się do około jednego kwartału. Obok drożejących gruntów i materiałów budowlanych jest to bezpośrednia przyczyna wzrostu cen. Bardzo ważne jest zatem, aby samorządy maksymalnie przyspieszyły procedury administracyjne w tym zakresie.Silny popyt na rynku nieruchomości skłonił nas do przemodelowania strategii sprzedażowej. Obecnie znacznie bardziej niż na biciu kolejnych rekordów koncentrujemy się na utrzymaniu wysokiej jakości produktów i osiąganej marży. Nowe etapy projektów wprowadzamy do oferty ostrożnie, a korekty cenowe odbywają się dosyć często. W przypadku naszej firmy pozytywna dynamika sprzedaży utrzymuje się bez względu na porę roku, co było widać w ubiegłym roku, a także podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa.Z reguły w wakacje zmniejsza się ruch klientów w biurach sprzedaży, co jest naturalną sytuacją ze względu na wzmożony okres urlopowy. Oczywiście zdarza się, że klienci wykorzystują urlopy na poszukiwanie mieszkań. Podobnie było również w te wakacje, kiedy część klientów postanowiła jednak poświęcić wolny czas na zakup mieszkania. W związku z tym zanotowaliśmy wyniki sprzedaży na zadawalającym poziomie, porównywalne z ubiegłorocznymi w tym okresie.Jesteśmy zadowoleni z poziomu sprzedaży. W pierwszych 10 miesiącach br. Aria Development ogólnie odnotowała 70 proc. wzrost sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego.Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec HomeMiasteczko Jutrzenki cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem już od pierwszych etapów budowy. W ciągu pół roku sprzedaliśmy ponad 70 proc. mieszkań pierwszego etapu. Sprzedaż lokali z drugiego etapu pozostawiła bez właścicieli zaledwie 40 na 140 dostępnych mieszkań w chwilę po rozpoczęciu przedsprzedaży.Mimo że zainteresowanie i błyskawiczna sprzedaż pierwszego i drugiego etapu budowy spowodowały wzrost cen o 3,5 proc. mieszkania w Miasteczku Jutrzenka nadal zachowały korzystne na rynku deweloperskim ceny.W bieżącym roku okres wakacyjny pod względem sprzedaży oceniamy pozytywnie. Największym zainteresowaniem klientów cieszyły się inwestycje realizowane przez nas na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Duży popyt wśród inwestorów zanotowaliśmy również w przypadku apartamentów sprzedawanych w ramach II etapu inwestycji Sol Marina, której Ambasadorem jest Mateusz Kusznierewicz.