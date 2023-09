Jakie mieszkania sprzedawali deweloperzy w największych miastach?

Popyt jakiego nie widziano od lat - tak najkrócej można scharakteryzować sytuację na największych rynkach mieszkaniowych. W sierpniu 2023 r. deweloperzy sprzedali na sześciu największych rynkach prawie trzy razy więcej mieszkań niż rok wcześniej. Taki boom zasługuje na szerszą analizę. Właśnie dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, jakie mieszkania w sierpniu 2023 r. najczęściej sprzedawali deweloperzy.

Warszawa: Białołęka wcale nie na pierwszym miejscu

Kraków - obydwa Prądniki na czele sprzedaży lokali

Wrocławska koniunktura na zachodzie i południu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Struktura cen sprzedanych mieszkań - sierpień 2023 W Warszawie największy udział sprzedażowy miały mieszkania kosztujące u dewelopera 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (23%), 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (37%) oraz 15 000 zł/mkw. - 20 000 zł/mkw. (20%). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na łódzkim rynku Polesie zdecydowanym liderem

W Poznaniu sprzedało się najwięcej mieszkań od lat

Trójmiasto: sprzedaż „M” wyższa niż latem 2021 roku

Popularność programu Bezpieczny Kredyt 2% może sugerować, że w sierpniu 2023 r. to Białołęka była warszawskim liderem sprzedaży nowych mieszkań . Takie przypuszczenia okazują się jednak zupełnie mylne. Największy udział w sprzedażowym „torcie” miał bowiem Mokotów (21%). Kolejne dzielnice na podium to wspomniana już Białołęka (17%) oraz Ursus (12%). Sierpniowa sprzedaż deweloperów z Warszawy była o 51% większa niż średnia dla wcześniejszych 12 miesięcy. Największy udział sprzedażowy miały mieszkania kosztujące u dewelopera 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (23%), 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (37%) oraz 15 000 zł/mkw. - 20 000 zł/mkw. (20%).Osoby znające krakowski rynek mieszkań mogą przypuszczać, że w sierpniu przodował na nim Prądnik Biały. Tym razem takie intuicyjne przypuszczenie okazuje się słuszne. Wspomniana dzielnica z północy Krakowa wygenerowała 18% sierpniowej sprzedaży deweloperów. Dość duże znaczenie na rynku pierwotnym miały także następujące części Krakowa: Mistrzejowice (13%), Podgórze (13%) oraz Prądnik Czerwony (10%). W ogólnym ujęciu, sierpniowa sprzedaż krakowskich deweloperów była o 45% większa niż średnia z poprzednich 12 miesięcy. Najczęściej sprzedawały się lokale kosztujące w ramach oferty 9000 zł/mkw. - 10 000 zł/mkw. (21%), 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (27%) oraz 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (33%).W sierpniu wrocławscy deweloperzy nie mogli narzekać, bo Stolica Dolnego Śląska pod względem liczby sprzedanych „M” znacząco wyprzedziła Kraków. Dobra koniunktura była szczególnie widoczna w dwóch częściach miasta. Mowa o Fabrycznej (42% sprzedaży) oraz Krzykach (27% sprzedaży). W ogólnym ujęciu, najczęściej sprzedawały się mieszkania deweloperskie z ceną ofertową 9000 zł/mkw. - 10 000 zł/mkw. (15%), 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (43%) oraz 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (26%). Sierpień przyniósł we Wrocławiu sprzedaż nowych mieszkań większą aż o 137% od średniej z wcześniejszych 12 miesięcy.Pod względem sierpniowej sprzedaży nowych mieszkań, Łódź nie może konkurować z Warszawą, Wrocławiem i Krakowem. Jednak i tutaj odnotowano wynik większy (+14%) od średniej z wcześniejszych 12 miesięcy. Zdecydowanym liderem sprzedażowym było Polesie, gdzie mieściło się 46% lokali sprzedanych przez deweloperów w sierpniu. Zdecydowana większość łódzkiego rynku pierwotnego koncentrowała się w następujących przedziałach cenowych: od 7000 zł/mkw. do 8000 zł/mkw. (16%), od 8000 zł/mkw. do 9000 zł/mkw. (36%), od 9000 zł/mkw. do 10 000 zł/mkw. (21%) oraz 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (15%).Jeżeli chodzi o Poznań, to Stolica Wielkopolski odnotowała w sierpniu br. największy wynik sprzedażowy od lat. Mówimy o różnicy wynoszącej 119% względem średniej z poprzednich dwunastu miesięcy. Na ten wynik najbardziej wpłynęły transakcje z Grunwaldu (36%), Jeżyc (22%) i Starego Miasta (21%). Zdecydowanie najczęściej poznańscy deweloperzy sprzedawali „M” za 9000 zł/mkw. - 10 000 zł/mkw. (27%), 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (39%) oraz 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (22%).Bardzo dobrą koniunkturę sprzedażową było też widać w Trójmieście, gdzie głównym filarem rynku pierwotnego był oczywiście Gdańsk. Sierpniowa sprzedaż trójmiejskich deweloperów okazała się większa nawet od wyników z lata 2021 roku. W relacji do poprzednich 12 miesięcy mówimy o wzroście wynoszącym 61%. Na terenie Trójmiasta rozkład cen sprzedanych nowych lokali, jak zwykle był dość wyrównany. Najpopularniejsze okazały się następujące przedziały cenowe: 10 000 zł/mkw. - 12 000 zł/mkw. (23%), 12 000 zł/mkw. - 15 000 zł/mkw. (18%) oraz 15 000 zł/mkw. - 20 000 zł/mkw. (19%)