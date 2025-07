Fotowoltaika a awaria prądu. Czy panele słoneczne zapewnią energię podczas przerwy w dostawie prądu?

28 kwietnia 2025 roku Europa doświadczyła poważnego blackoutu - w ciągu kilku sekund Półwysep Iberyjski pogrążył się w ciemnościach, a miliony ludzi zostały bez prądu. W dobie rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii pytanie o bezpieczeństwo energetyczne staje się coraz bardziej aktualne. Czy klasyczna instalacja fotowoltaiczna ochroni nas przed skutkami awarii sieci? Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie mają magazyny energii oraz nowoczesne falowniki z funkcją zasilania awaryjnego, które pozwalają zachować niezależność nawet w przypadku wielodniowego blackoutu.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zagrożenia niesie ze sobą blackout i jak wyglądał niedawny kryzys energetyczny w Europie.

Dlaczego klasyczna instalacja PV bez magazynu energii nie zapewnia ochrony podczas awarii prądu.

Jak działa hybrydowa instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii i falownikiem z funkcją EPS lub Full Backup.

Jakie kroki należy podjąć, by przygotować dom na blackout i które urządzenia warto zabezpieczyć na wypadek przerwy w dostawie prądu.

Wielki blackout w Europie

Takie zdarzenia pokazują, jak kruche potrafią być systemy energetyczne w dobie transformacji OZE. Prawda jest bezlitosna – każda elektrownia OZE powinna mieć wsparcie w postaci elektrowni gazowej, która będzie wytwarzać energię, gdy pojawią się zachmurzenie lub ustanie wiatr. Takie rozwiązania są jednak kosztowne. Natomiast bez odpowiednich inwestycji w infrastrukturę każdy kraj może znaleźć się w podobnej sytuacji i pozostać bez prądu – mówi Mariusz Jackiewicz, Technical Support Manager w Solplanet.

OZE – zielone, ale (czasem) bezbronne

Ratunek to magazyn energii i falownik z wyjściem awaryjnym

To rozwiązanie można porównać do domowego UPS-a (zasilacza), tylko że większego i bardziej inteligentnego. Dobrze dobrany system z magazynem może podtrzymać pracę kluczowych urządzeń przez kilka lub kilkanaście godzin. Przełączenie następuje w ciągu milisekund – użytkownik często nawet nie zauważa, że padło zasilanie z sieci – dodaje Mariusz Jackiewicz.

Jakie urządzenia to umożliwiają?

Modele takie jak Solplanet ASW ASW H-T2/T3 z EPS to nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają „odcięcie” się od sieci i przejście na tryb awaryjny. W razie blackoutu działają jak „rezerwa”. Przełączają zasilanie z sieci na energię zgromadzoną w magazynach – wyjaśnia ekspert z Solplanet.

W bardziej zaawansowanych wersjach instalacji możliwe jest zasilanie całego domu. To jednak wymaga odpowiedniej konfiguracji i – co za tym idzie – większej inwestycji w bardziej pojemny magazyn energii wsparty generatorem prądu – dodaje Mariusz Jackiewicz.

Instalacja z agregatem prądotwórczym

Trójfazowe inwertery 5-12kW T2-DG i T3-DG od Solplanet wyposażone zostały w porty umożliwiające podłączenie generatorów prądotwórczych. W sytuacji awarii sieci inwerter przechodzi w tryb off-grid. Gdy poziom naładowania magazynu energii jest wysoki, falownik będzie działać w trybie off-grid, dopóki poziom ten nie spadnie poniżej wcześniej ustawionej wartości, co uruchomi agregat – wyjaśnia Mariusz Jackiewicz.

Jak przygotować dom na blackout?

Magazyn energii – nie tylko na awarie

28 kwietnia 2025 roku Hiszpania, Portugalia, Andora i część Francji pogrążyły się w energetycznym mroku. Tego dnia o godzinie 12:33 hiszpański system energetyczny doznał szoku, który można porównać do zawału serca. W 5 sekund produkcja energii spadła z 27 do 12 gigawatów. Utrata 60% energii wytwarzanej w kraju wywołała kaskadową awarię systemu energetycznego, a cały Półwysep Iberyjski zgasł – dosłownie. W Madrycie policjanci ręcznie kierowali ruchem. Metro stanęło, a tysiące ludzi utknęło w wagonach i na peronach. W szpitalach uruchomiono generatory awaryjne. W domach – kto miał latarki i powerbanki, ten wygrał dzień. Eksperci nie mają wątpliwości – to było ostrzeżenie, a nie przypadek.Co najciekawsze, opisany blackout dotknął kraje, które przodują w „zielonej” energii – Portugalia i Hiszpania mają jedne z najwyższych udziałów fotowoltaiki i wiatru w miksie energetycznym. Ale mają też problem: brakuje im wystarczającej infrastruktury do magazynowania nadmiaru energii. Bez niej – system przypomina zbyt mocno naciągniętą gumkę. Wystarczy jeden impuls i pęka. W tym kontekście warto sobie zadać pytanie: czy Twoja instalacja fotowoltaiczna chroni Cię przed blackoutem?Paradoksalnie – nie. Jeśli masz klasyczny system PV on-grid, czyli prosty falownik podłączony do sieci bez magazynu energii, to w razie awarii… również zostajesz bez prądu. Falownik automatycznie się wyłącza, żeby nie „wrzucać” prądu do martwej sieci i nie narażać życia pracowników usuwających awarię. Efekt? Masz panele, świeci słońce, a prądu i tak brak…Rozwiązaniem tego problemu jest hybrydowa instalacja PV, która nie tylko współpracuje z siecią, ale także potrafi działać niezależnie od niej. Kluczowym elementem jest falownik z funkcją EPS (Emergency Power Supply) lub Full Backup, który potrafi błyskawicznie przełączyć dom w tryb wyspowy – zasilany z magazynu. To nie musi oznaczać zasilania całego domu. Chodzi o kluczowe obwody: oświetlenie, router, lodówkę czy bramę garażową. Urządzenia, których działanie w kryzysie ma największe znaczenie. Uzupełniając instalację o odpowiedni agregat prądotwórczy, będziemy w stanie zasilić również pompę ciepła, której praca jest szczególnie istotna jesienią i zimą, a zatem w okresie ograniczonego uzysku energii z paneli PV.Skoro coraz częściej obawiamy się o stabilność dostaw energii, na rynku pojawiają się innowacyjne rozwiązania, które pozwalają nam czuć się bezpieczniej, nawet gdy światło zgaśnie nie tylko na chwilę. Falowniki hybrydowe z funkcją zasilania awaryjnego (EPS) są strategicznym elementem budowania niezależności energetycznej w naszych domach.Jednak żeby to działało, musimy wcześniej zaplanować, które urządzenia w naszym domu powinny być zasilane w razie przerwy w dostawie prądu. Zazwyczaj chodzi o te najbardziej potrzebne – lodówkę, router, oświetlenie, pompę ciepła itp. Wszystko to musi być odpowiednio okablowane i podłączone do osobnej skrzynki zasilającej, która będzie mogła obsługiwać tylko wybrane obwody, te, które uznamy za najistotniejsze.Co więcej, na rynku pojawiły się też rozwiązania, które pozwalają podpiąć do instalacji PV także agregat prądotwórczy. Umożliwiają to falowniki ze specjalnym portem. Dołączenie agregatu do instalacji składającej się z paneli fotowoltaicznych oraz magazynu energii pozwala osiągnąć jeszcze większą niezależność energetyczną.Dzięki takiemu rozwiązaniu gospodarstwo domowe lub firma mają dostęp do energii przez dłuższy czas i mogą funkcjonować bez przeszkód nawet w przypadku wielodniowego blackoutu.Wyobraź sobie, że światło nagle gaśnie, a Ty musisz stawić czoła prawdziwemu testowi niezależności. Co wtedy będzie najważniejsze w Twoim domu? Pomyśl o urządzeniach, które chcesz mieć zawsze pod ręką – router, lodówka, oświetlenie, a może pompa ciepła, która ogrzewa Twój dom? Zastanów się, które z nich muszą działać podczas awarii i zacznij od ustalenia priorytetów.Następnie, oszacuj zużycie energii przez te urządzenia – pomoże Ci to dopasować odpowiednią pojemność magazynu, czyli taką, która pozwoli nie martwić się brakiem prądu. Magazyn o pojemności 7–10 kWh wystarczy na podstawowe potrzeby, ale jeśli chcesz, by Twoje urządzenia działały dłużej, pomyśl o większym.Kolejny krok to wymiana falownika na model hybrydowy lub uzupełnienie istniejącej instalacji o taki właśnie inwerter obsługujący funkcję AC Coupling. Jeśli Twój obecny system nie obsługuje zasilania awaryjnego – to niezbędna zmiana. Na koniec, zrób test – raz na jakiś czas odłącz się od sieci i sprawdź, jak działa Twój system. To może być moment, w którym okaże się, czy jesteś gotowy na zaskoczenia, które przynosi nieprzewidywalna przyszłość.Warto pamiętać, że magazyn nie tylko zabezpiecza przed blackoutem. To także sposób na zwiększenie autokonsumpcji – czyli zużywania energii z własnych paneli wtedy, gdy jej potrzebujesz. Bez niego nadmiar wyprodukowanego przez nas prądu trafia do sieci (często za darmo), tego samego prądu, który potem musisz kupić wieczorem – po wyższych stawkach. Magazyn pozwala zbalansować zużycie – ładujesz go w dzień, a z zebranej energii korzystasz wieczorem i w nocy. A przy okazji masz pewność, że awaria Cię nie zaskoczy.