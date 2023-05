Wiosna to okres, w którym wiele osób decyduje się na budowę nowego domu. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem, coraz większą uwagę przykłada się do nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają efektywne i ekologiczne funkcjonowanie budynków. Jednym z kluczowych elementów, które warto wziąć pod uwagę podczas budowy domu, są systemy takie jak rekuperacja, fotowoltaika i pompa ciepła. Dlaczego warto w nie zainwestować?

Podbij wartość nieruchomości dzięki OZE

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w domu może przyczynić się do zwiększenia jego wartości. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić na rachunkach za energię. – Paweł Poruszek, CEO z Euros Energy polski producent innowacyjnych rozwiązań OZE.

Pompy ciepła, rekuperacja i fotowoltaika - czy warto?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak działa pompa ciepła? Pompa ciepła jest urządzeniem, które pobiera ciepło z powietrza, ziemi lub wody i przekształca je na energię.

Warto zauważyć, że przy takich innowacyjnych instalacjach, najlepiej współpracować z jednym dostawcą, który oferuje kompleksowe rozwiązania od A do Z. Zyskujemy dzięki temu pewność co do ceny, jakości obsługi i serwisu – komentuje Paweł Poruszek z Euros Energy.

4 dodatkowe korzyści z OZE w Twoim domu

Oszczędność energii - instalacje OZE pozwalają na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr czy woda, co przekłada się na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i ogrzewanie domu. Niższe koszty eksploatacji - koszty eksploatacji domu mogą być znacznie niższe, co przyczynia się do zmniejszenia obciążenia domowego budżetu. Dbałość o środowisko - OZE są bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ wykorzystują odnawialne źródła energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Korzyści finansowe – ulgi podatkowe czy dotacje z różnych programów rządowych i unijnych.

Wszystkie te pozytywy sprawiają, że budowa domu z wykorzystaniem instalacji OZE jest coraz bardziej popularna w Polsce i na całym świecie, a tendencja ta z pewnością będzie się utrzymywać w przyszłości.

Rynek domów w Polsce jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, stan techniczny budynków, wielkość i wyposażenie.Warto zauważyć, że dnia 28 kwietnia 2023 roku osoby planujące sprzedaż lub wynajem będą zobowiązani przez prawo do załączenia certyfikatu charakterystyki energetycznej, aby budynek mógł zostać sprzedany lub wynajmowany. Zastosowanie rozwiązań OZE skutecznie poprawi taki wynik energetyczny – dlatego już na etapie budowy domy, warto o tym pamiętać. Budując dom od podstaw, mamy do wyboru szereg rozwiązań. Obecnie najpopularniejsze są pompy ciepła, rekuperacja i fotowoltaika.to rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę podczas budowy domu. Pompa jest urządzeniem, które pobiera ciepło z powietrza, ziemi lub wody i przekształca je na energię. Dzięki niej można zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, jednocześnie dbając o środowisko naturalne., czyli mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła, to system, który pozwala na wymianę powietrza wewnątrz budynku, jednocześnie odzyskując ciepło z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Jej montaż pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu świeżego powietrza w domu, jednocześnie minimalizując straty cieplne. W rezultacie, koszty ogrzewania są niższe, a komfort mieszkania wyższy., czyli panele słoneczne, to kolejna innowacyjna instalacja, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów budowlanych. Panele słoneczne przekształcają energię słoneczną na energię elektryczną, która może być wykorzystana do zasilania różnego rodzaju urządzeń w domu. Z pomocą fotowoltaiki dom może stać się samowystarczalny pod względem energetycznym, co przekłada się na niższe rachunki za prąd i mniejsze obciążenie dla środowiska.Budowa domu z wykorzystaniem instalacji OZE niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, zarówno dla inwestora, jak i dla środowiska naturalnego. Poza wspominanym czynnikiem wzrostu wartości, mamy też inne.