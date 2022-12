Budowa domu 2023. Sprawdź, z jakich dofinansowań możesz skorzystać

Końcówka roku to dobry moment na zaplanowanie kolejnych działań. Niektórzy w planach na 2023 r. mają budowę lub remont domu. Jedno i drugie wiąże się ze sporym wydatkiem. Wzniesienie nowego budynku to koszt kilkuset tysięcy złotych. Za generalny remont również zapłacimy od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy. Na rekordowo wysokie koszty bez wątpienia wpływa szalejąca inflacja i spowodowane nią rosnące ceny materiałów budowlanych. Na szczęście w Polsce funkcjonuje wiele programów finansowych, które mogą znacznie zredukować wydatki - zwłaszcza jeśli planujemy zastosować energooszczędne instalacje lub nowoczesne rozwiązania. Na jakie konkretnie dofinansowania możemy liczyć?

Przeczytaj także: Wymiana pieca albo kara 5 tys. zł. Czym zastąpić kopciucha?

Program „Moje Ciepło” – ekonomiczne ogrzewanie domu

Remedium na rosnące rachunki za ogrzewanie jest instalacja pompy ciepła. Jest to nowoczesne i ekologiczne urządzenie, które nie tylko ogrzewa budynek, ale także podgrzewa wodę użytkową – wyjaśnia Paweł Poruszek, CEO firmy Euros Energy. – Koszty zakupu i montażu pompy zwracają się po czasie. Dodatkowo można skorzystać z programu „Moje Ciepło”, czyli dotacji na pompę.

Moda na fotowoltaikę – program „Mój prąd”

Na czym polega program „Czyste powietrze”?

wymianę starego pieca na paliwo stałe na ekologiczne źródło ciepła,

wentylację mechaniczną,

mikroinstalację fotowoltaiczną,

instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,

ocieplenie domu,

wymianę okien i drzwi.

Wraz z programem „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd” można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. W ramach ulgi właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia modernizacyjnego – wyjaśnia ekspert Euros Energy – producent pomp ciepła. – Odliczeniu podlegają zarówno koszty zakupu materiałów i urządzeń, jak i koszty montażu. Maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Program „Moja Woda” w pigułce

Badanie „Co Polacy wiedzą o pompach ciepła i nowoczesnych systemach ogrzewania domów?” przeprowadzone przez Euros Energy pokazało, że ponad 80% osób boi się wysokich rachunków za ogrzewanie. Niemal 50% ankietowanych doświadczyło podwyżek na własnej skórze. Kryzys energetyczny, napędzany przez wojnę w Ukrainie i problemy gospodarcze, negatywnie odbija się na budżetach Polaków. Ogrzanie domu o powierzchni 130-150 mkw to koszt od kilku do nawet kilkunastu tysięcy rocznie.Program „Moje Ciepło” skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych domów o podwyższonym standardzie energetycznym. Wsparcie stanowi 30-45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, czyli od 7 do 21 tys. zł. Od kwietnia 2022 roku wypłacono ponad 4200 dofinansowań. Budżet wynosi 600 mln zł. Właściciele budynków mieszkalnych mogą starać się o dotację do końca 2026 roku.Dużą popularnością w ostatnim czasie cieszy się fotowoltaika, która wytwarza darmowy prąd z energii słonecznej. Instalację PV można połączyć z pompą ciepła. Taki zestaw jest w stanie dostarczyć prawie 100% ciepła niezbędnego do ogrzania domu i wody użytkowej, obniżając rachunki niemal do 0 zł. Zestaw fotowoltaika + pompa ciepła nie emituje żadnych szkodliwych substancji. W konsekwencji nie tylko oszczędzamy, ale także chronimy środowisko!Inwestycja w fotowoltaikę to inwestycja w bezpieczną przyszłość, stabilność finansową i ekologię. Koszty montażu paneli fotowoltaicznych można znacznie obniżyć, korzystając z programu „Mój Prąd”. W kwietniu 2022 roku ruszyła czwarta edycja „Mój Prąd 4.0”, która podobnie jak poprzednie, skierowana jest do osób fizycznych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. W ramach projektu udzielane są dotacje na montaż instalacji PV. Maksymalnie można otrzymać 20,5 tys. zł.„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Projekt skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali (z oddzielną księgą wieczystą) wydzielonych w budynkach jednorodzinnych. Dotacje wynoszą od 30 do nawet 79 tys. zł.Wsparcie można otrzymać na:Głównym celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.Kolejnym wartym uwagi projektem jest program „Moja Woda”, w ramach którego można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na budowę przydomowej instalacji zatrzymującej wody opadowe i roztopowe. Celem programu jest ochrona zasobów wody oraz zminimalizowanie zapotrzebowania na wodę z wodociągów.Na dofinansowanie może liczyć właściciel nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Program uwzględnia również nowo wybudowane budynki mieszkalne. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie wkładu własnego w wysokości min. 2 tys. zł, a także projekt zbiornika o pojemności min. 2 m³.Dofinansowania „Moje Ciepło”, „Mój prąd” i inne tego typu programy to świetne wsparcie finansowe dla wszystkich osób planujących budowę lub remont domu. Inwestycja, przy wsparciu programów, to nie tylko oszczędność na pracach budowlanych czy modernizacyjnych, ale także gwarancja niemałych oszczędności w przyszłości.