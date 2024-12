Czyste Powietrze wstrzymane. Jakie programy wsparcia są dostępne?

28 listopada wstrzymano przyjmowanie wniosków do programu Czyste Powietrze. Jednak dostępne są inne programy wsparcia umożliwiające skorzystanie z dofinansowania na zakup pompy ciepła lub podniesienie efektywności energetycznej budynku. Jakie? Ekspert Stiebel Eltron wymienia: program Moje Ciepło, ulgę termomodernizacyjną dla właścicieli domów jednorodzinnych, a także programy Grant OZE i Ciepłe Mieszkanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańców domów wielorodzinnych.

Moje Ciepło dla nowych domów jednorodzinnych

O dotację mogą się ubiegać osoby, które zakupiły i zamontowały pompę ciepła w nowo wybudowanym domu mieszkalnym. Przez taki budynek w programie „Moje Ciepło” rozumie się dom, w którym podczas składania wniosku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Co ważne, należy pamiętać o zasadzie, że najpierw odbywa się realizacja inwestycji, a następnie wypłata dofinansowania – mówi Adam Korpalski, ze Stiebel Eltron, europejskiego producenta technologii grzewczych i wentylacyjnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Blok w Urszulinie i pompy ciepła Dzięki zmianie źródła ogrzewania, z lokalnej kotłowni węglowej na pompy ciepła, roczne koszty ogrzewania w bloku z 32 mieszkaniami obniżono o 68 proc.

Dla budynków wielorodzinnych: Grant OZE i Ciepłe Mieszkanie szansą na znaczącą obniżkę kosztów

Z tego programu niedawno skorzystała wspólnota mieszkaniowa w Urszulinie, w woj. lubelskim. Dzięki zmianie źródła ogrzewania, z lokalnej kotłowni węglowej na pompy ciepła, roczne koszty ogrzewania w bloku z 32 mieszkaniami obniżono o 68 proc. Inwestycję obejmującą montaż sześciu pomp ciepła oraz zasobników c.w.u. zrealizowano pomiędzy majem i czerwcem, a wraz z procedurami cały projekt trwał cztery miesiące. W tak krótkim czasie w Urszulinie dokonano prawdziwej grzewczej rewolucji. Program Grant OZE powinien być szczególnie interesujący z uwagi na skalę wyzwania w zakresie unowocześnienia systemów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Jak wskazują dane, ok. 25 proc. z nich, czyli ponad 100 tys. ogrzewane jest węglem. Wobec perspektyw co do cen tego paliwa w przyszłości warto wykorzystać możliwości jakie daje program – mówi Adam Korpalski, menadżer ds. marketingu w Stiebel Eltron.

Co dalej z Czystym Powietrzem? Powróci wiosną, a od grudnia specjalny budżet dla powodzian

Bez instrumentów wsparcia finansowego realizacja transformacji energetycznej będzie znacznie trudniejsza. Z pewnością wielu inwestorów będzie wyczekiwać powrotu programu Czyste Powietrze, który na zmienionych zasadach ma zostać przywrócony wiosną 2025 roku. Stiebel Eltron, zgodnie z nowymi kryteriami Listy ZUM, uzupełnił certyfikację o dodatkowe badania w akredytowanych laboratoriach, które potwierdziły efektywność naszych urządzeń. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Listy ZUM, wybór pompy obecnej w tym zestawieniu jest w przypadku Czystego Powietrza obligatoryjnym warunkiem uzyskania dofinansowania. To z pewnością nie ulegnie zmianie – podsumowuje Adam Korpalski, ekspert Stiebel Eltron.

Głównym celem programu Moje Ciepło jest upowszechnienie stosowania pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Na zakup urządzania można otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości 7 tys. (pompa powietrzna) lub 21 tys. zł (pompa gruntowa). Dotacje z programu mogą pokrywać maksymalnie 30 proc. kwalifikowanych kosztów zakupu i montażu pompy ciepła, a w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny 45 proc. Budżet programu wynosi 600 mln zł, które pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, specjalnego instrumentu finansowego UE. By móc skorzystać ze wsparcia trzeba wykazać, że budynek spełnia podwyższone standardy energetyczne. Jego roczne zapotrzebowanie (wg. audytu energetycznego) na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania c.w.u. (EPH+W) nie może obecnie przekroczyć 55 kWh/m2/rok. Warunkiem do uzyskania wsparcia jest zakup pompy ciepła o klasie minimum A++, która będzie pracować jedynie z niskotemperaturowym systemem grzewczym ≤35°C.Właścicielom budynków jednorodzinnych przysługuje możliwość jednorazowego odliczenia wydatków poniesionych na termomodernizację, które odejmuje się od podstawy opodatkowania. W zależności od skali podatkowej będzie to 12 lub 32 proc., liczone od maks. kwoty 53 tys. zł, co oznacza maksymalny poziom dofinansowania od 6360 zł do 16960 zł. Warunkiem skorzystania z ulgi na zakup pompy ciepła jest termomodernizacja budynku oraz wymiana kotła stałopalnego na inne źródło ogrzewania np. pompę ciepła, której klasa efektywności energetycznej musi być minimum na poziomie A+., a także instalację c.o. i c.w.u., system solarny i wentylacji.O dofinansowanie w ramach programu Grant OZE mogą się ubiegać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, TBS-y, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego i osoby fizyczne będące właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. (wyłączone są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe). Dotacje przysługujące inwestorowi na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii (podnoszącą jego moc o min. 25 proc.) wynoszą 50 proc. kosztów netto przedsięwzięcia. Grant OZE to program finansowania z Krajowego Planu Odbudowy, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wsparcie dostępne będzie do połowy 2026 roku.Dla właścicieli i najemców mieszkań w istniejących budynkach wielorodzinnych oraz mniejszych wspólnot (liczących od 3 do 7 lokali) przewidziano program Ciepłe Mieszkanie. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę kotła na paliwo stałe na wszystkie typy pomp ciepła o klasie energetycznej minimum A+. Skala wsparcia jest zróżnicowana i w zależności od dochodów może być to dla osób fizycznych od 30 nawet do 95 proc. kosztów (do 41 tys. zł), a dla wspólnot mieszkaniowych 60 proc. (do 375 tys. zł).Choć program „Czyste Powietrze” został zawieszony to wciąż aktywny będzie jego komponent przygotowany dla ofiar niedawnej powodzi. NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, zabezpieczył specjalny budżet w wysokości 300 mln złotych by sfinansować dotacje do termomodernizacji domów zniszczonych przez żywioł w województwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim. Program przewiduje uproszczoną procedurę wnioskowania o dotacje, a nabór rozpocznie się w połowie grudnia.