Gdzie szukać pieniędzy na inwestycję w pompę ciepła?

Pompy ciepła zyskały w Polsce sporą popularność, które wynikała m.in. z zakazu używania pieców pozaklasowych. Do tego rodzaju systemów grzewczych Polaków przekonały również względy ekonomiczne - z udostępnionego Polski Alarm Smogowy kalkulatora kosztów ogrzewania wynika wprost - pompa źródła to atrakcyjne kosztowo źródło ciepła. Inwestycja w pompę wymaga jednak sporych nakładów finansowych. Skąd wziąć na nią pieniądze? Istnieje kilka sposobów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje rocznie ogrzanie domu pompą ciepła, a ile kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny?

Jak obniżka cen gazu wpłynie na koszty ogrzewania?

Gdzie szukać pieniędzy na pompę ciepła?

Inwestorzy zainteresowani wsparciem przy modernizacji lub montażu pomp ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej mogą skorzystać z kilku ogólnopolskich programów

Choć oczywiście obniżka stawki za gaz jest z perspektywy użytkowników kotłów gazowych dobrą wiadomością, to koszty ogrzewania tym paliwem pozostaną o kilkadziesiąt procent wyższe. Dla okresu 10 lat oznacza to wydatki większe nawet o 20 tysięcy złotych w porównaniu do pomp ciepła – mówi Adam Korpalski ze Stiebel Eltron. – Ważną kwestią dla osób rozważających wybór źródła ogrzewania lub montaż nowego urządzenia w miejsce starego jest fakt, że obecnie nie można uzyskać dofinansowania na kotły gazowe. A pompy ciepła, rozwiązania bardziej przyjazne portfelowi i środowisku, bezobsługowe i zapewniające bezpieczeństwo są wspierane z wielu programów, tak ogólnopolskich jak i regionalnych – dodaje ekspert.

Programy na zakup pomp ciepła - najbardziej efektywnego rodzaju ogrzewania

Zgodnie z decyzją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od 1 lipca o około 15 proc. obniżone zostaną ceny gazu . Obniżka nie obejmuje jednak opłat abonamentowych i dystrybucyjnych, co oznacza, że realny spadek kosztów ogrzewania gazowego będzie ograniczony. Nawet po tej zmianie, całkowity koszt eksploatacji instalacji gazowej pozostaje wyraźnie wyższy niż w przypadku pomp ciepła.Jak wynika z danych Polskiego Alarmu Smogowego*, w przypadku modelowego budynku (150 m2, budynek starszy – dobrze ocieplony, zamieszkany przez 4 osoby korzystające z CO i c.w.u.) roczne koszty ogrzewania kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny w oparciu o stawki w drugim kwartale br. (przed obniżką) wynoszą 7286 zł. W przypadku pompy ciepła powietrze-woda z wykorzystaniem grzejników kształtują się one na poziomie 4943 zł, a koszt ogrzewania przez grzejniki gruntową pompą ciepła wynosi 4254 zł na rok. Przy ogrzewaniu podłogowym kwoty są niższe - 3835 zł dla pompy ciepła powietrze-woda i 3305 zł dla pompy ciepła gruntowej.Inwestorzy zainteresowani wsparciem przy modernizacji lub montażu pomp ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej mogą skorzystać z kilku ogólnopolskich programów. Są one dostępne dla osób indywidualnych - właścicieli domów jednorodzinnych, w tym osób nabywających je od deweloperów, a także wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych i właścicieli domów wielorodzinnych oraz przedsiębiorstw.Program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które zakończyły budowę lub uzyskały pozwolenie na użytkowanie po 1 stycznia 2021 roku. Wnioskodawca musi być wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy oraz na fakturze za pompę ciepła. Od jesieni 2024 roku z programu mogą również korzystać osoby nabywające nowo wybudowane domy od dewelopera, jednak niezbędne jest przy tym okazanie aktu notarialnego potwierdzającego zakup.Program pozwala sfinansować zakup i montaż nowych pomp ciepła (gruntowych, powietrze/woda, powietrze/powietrze), wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem, a także niezbędnego osprzętu, np. zbiorników buforowych i akumulacyjnych. Budynek, na który składamy wiosek nie może posiadać źródła ciepła na paliwo stałe. Beneficjent musi użytkować pompę ciepła przez co najmniej 5 lat od otrzymania dotacji. Dofinansowanie wynosi do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych netto, a maksymalna kwota dotacji to maksymalnie 21 tys. zł na jedną inwestycję dla gruntowych pomp ciepła i 7 tys. zł dla powietrznych pomp ciepła.Program Czyste Powietrze 2025 przeznaczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli istniejących domów jednorodzinnych oraz wydzielonych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą (pozwolenie na budowę wydane przed końcem 2020 roku). Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków oraz wymiana źródeł ciepła na nowe, spełniające normy ekologiczne. Obejmuje on dofinansowanie m.in. na pompy ciepła i systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (ujęte na Liście ZUM) oraz termomodernizację budynków. Przed rozpoczęciem inwestycji należy przeprowadzić audyt energetyczny obiektu.Podstawowa dotacja w programie Czyste Powietrze, do 40% kosztów kwalifikowanych netto (bez VAT), przeznaczona jest dla osób z dochodem do 135 000 zł rocznie. Podwyższona, do 70% kosztów kwalifikowanych netto dostępna jest dla gospodarstw wieloosobowych o dochodach do 2 250 zł miesięcznie na osobę. Najwyższy poziom dofinansowania, do 100% kosztów netto przeznaczony jest dla osób o najniższych dochodach (do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych miesięcznie) oraz właścicieli budynków o zapotrzebowaniu na energię do powyżej 140 kWh/m² rocznie. Limity na poszczególne rodzaje prac i materiałów wahają się w przedziale od 35 tys. do nawet 170 tys. złotych. Wymagania obejmują przedstawienie dokumentacji potwierdzającej efektywność energetyczną przed i po inwestycji.Z programu skorzystać mogą: osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, jednostki samorządowe oraz firmy - będące właścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych (spółki prawa handlowego, towarzystwa budownictwa społecznego), które planują inwestycje w odnawialne źródła energii. Program dopuszcza inwestycje w częściach wspólnych budynków.Wsparcie finansowe można uzyskać na zakup i montaż pomp ciepła, a także urządzeń towarzyszących np. magazynów energii. W przypadku modernizacji istniejącej instalacji OZE obowiązuje wymóg zwiększenia jej mocy po zakończeniu prac o minimum 25 proc. Wysokość wsparcia do 50% kosztów netto kwalifikowanych inwestycji, czyli zakupu, montażu i wdrożenia instalacji OZE oraz infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania instalacji. Brak minimalnej i maksymalnej kwoty grantu, a wysokość dotacji jest ustalana na podstawie przedstawionych faktur netto. Środki są wypłacane w formie refinansowania po zakończeniu i opłaceniu inwestycji.To forma wsparcia skierowana do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw (w tym small mid-caps i mid-caps), które planują inwestycje mające na celu modernizację infrastruktury i poprawę efektywności energetycznej. W ramach programu można uzyskać dopłatę do kredytu inwestycyjnego zaciąganego w banku komercyjnym współpracującym z BGK, w wysokości od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia, wielkości przedsiębiorstwa i innych kryteriów). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji to około 2 mln zł. Nabór trwa do 31 grudnia 2025 rokuW ramach inicjatywy można ubiegać się o pożyczkę na 15 lat w wysokości nawet 250 tys. zł na zakup pompy ciepła, magazynu energii czy fotowoltaiki. Beneficjentem programu może być osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego (w trakcie budowy lub już wybudowanego) na terenie woj. małopolskiego.Pożyczka obejmuje inwestycje w: instalację fotowoltaiczną lub turbinę wiatrową (do 20 kWe), pompę ciepła lub kocioł na biomasę (do 30 kWt), magazyn energii (do dwukrotności mocy PV), kolektory słoneczne (do 10 kWt). Co ważne, liczba zrealizowanych elementów wpływa na umorzenie części kapitału pożyczki tj. 20% za 1 element, 30% za 2 elementy, aż 50% za 3 elementy. Warunki pożyczki: oprocentowanie 0%, brak prowizji, okres spłaty do 15 lat a czas na realizację inwestycji to 6 miesięcy.*Kalkulator kosztów ogrzewania udostępniony przez Polski Alarm Smogowy (prostsza wersja kalkulatora POBE) aktualizuje się automatycznie na wszystkich stronach, gdzie jest zamieszczony, po wprowadzeniu przez PAS nowych danych dotyczących cen paliw. Podstawą aktualizacji kalkulatora (zarówno POBE, jak i PAS) są raporty Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM dotyczące zmian cen paliw stałych, wykonywane na zlecenie PAS.