Osiedle Zenit w Łodzi: IV etap w sprzedaży

Archicom uruchomił IV etap osiedla Zenit w Łodzi. Do sprzedaży trafiło 171 mieszkań, do których klucze będzie można odebrać jeszcze w tym roku.

Budujemy bezpieczną inwestycję, pełną spokoju, dobrej energii oraz synergii codziennego życia z naturą. Jako pierwsi w Łodzi podjęliśmy się wyzwania oddania do użytku kompleksu stworzonego według ekologicznych oczekiwań magistratu. W tym celu w czwartym etapie zaplanowaliśmy np. dwie szklarnie, a także półprywatne zielone podwórko. Mieszkańcy nowego budynku będą także mieli nieograniczony dostęp do Osiedlowego Huba Mobilności, a więc stacji z przyjaznymi środowisku elektrycznymi samochodami, rowerami i hulajnogami. Nie zapominamy również o najmłodszych lokatorach. Dla nich powstanie, kolejny na Zenicie, bezpieczny plac zabaw - podkreśla Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Zenit - wizualizacja 2 Czwarty etap to 171 mieszkań o powierzchniach od 34 do 80 mkw., a także 2 lokale handlowo-usługowe w parterze budynku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Zenit - wizualizacja 3 W ramach tej fazy inwestycji powstaną dwie rowerownie, stojaki na jednoślady oraz ścieżka biegowa z nawierzchnią mineralną. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Osiedle Zenit powstaje przy ulicy Widzewskiej, na terenie po dawnym hipermarkecie, w spokojnej okolicy, zaledwie kwadrans jazdy samochodem lub komunikacją miejską do centrum aglomeracji. Czwarty etap to 171 mieszkań o powierzchniach od 34 do 80 mkw., a także 2 lokale handlowo-usługowe w parterze budynku.W ramach tej fazy inwestycji powstaną dwie rowerownie, stojaki na jednoślady oraz ścieżka biegowa z nawierzchnią mineralną. Fani gadżetów i postępu technologicznego na co dzień będą mogli używać rozwiązania w ramach usług Archicom Smart i Archicom Life Services. W ten sposób – dzięki np. centrali systemu smart home – nie trzeba martwić się wracając do mieszkania o zbyt niską lub wysoką temperaturę wnętrz bądź nieopatrznie pozostawione włączone światło. Z kolei w częściach wspólnych wystarczy smartfon by bezdotykowo przywołać windę lub zapomnieć o kluczach wejściowych do budynku.Budynek z czwartej fazy osiedla Zenit będzie gotowy na przyjęcie lokatorów w listopadzie tego roku.