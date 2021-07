Osiedle MARINUS w Gdańsku - nowa inwestycja Develii

Develia wprowadza do sprzedaży nową inwestycję mieszkaniową w Gdańsku. Osiedle MARINUS to cztery budynki, w których znajdzie się 81 mieszkań i 2 lokale usługowe. Inwestycja ma zostać oddana do użytkowania w II kwartale 2023 roku.

Przeczytaj także: Osiedle Szmaragdowy Park w Gdańsku już w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle MARINUS Osiedle MARINUS ma zostać oddane do użytku II kwartale 2023 roku.

Osiedle MARINUS powstanie u zbiegu ulic Gdańskiej i Polskiego Czerwonego Krzyża. Inwestycję tworzą cztery 3- i 4-piętrowe budynki połączone podziemną halą garażową z komórkami lokatorskimi. W sprzedaży znajdzie się 81 mieszkań o metrażu od 27 do 113 m kw. – od kawalerek po lokale 4-pokojowe. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji przeszklone balkony i duże tarasy.Mieszkańcy będą mogli korzystać z podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych, a także specjalnych pomieszczeń na rowery. W parterowych kondygnacjach budynków od strony ulicy Gdańskiej znajdą się również sklepy i punkty usługowe.Osiedle położone jest blisko morza. Do najbliższego wejścia na plażę (nr 41 w Parku Brzeźnieńskiego im. J.J. Haffnera) jest stąd zaledwie 700 metrów. Niewiele dalej jest do Parku im. Ronalda Reagana z kilometrami tras rowerowych i spacerowych oraz słynnego molo w Brzeźnie.Osiedle MARINUS zlokalizowane jest w rozwiniętej okolicy, z bogatą infrastrukturą edukacyjną, komunikacyjną i usługową. W okolicy nie brakuje szkół i przedszkoli, zakupy można zrobić w pobliskich supermarketach sieci Lidl i Biedronka oraz lokalnych sklepach. Oddalona od 2,5 km Polsat Plus Arena Gdańsk jest miejscem częstych wydarzeń sportowych i artystycznych. Brzeźno jest bardzo dobrze skomunikowane z pozostałymi dzielnicami Trójmiasta licznymi liniami autobusowymi i tramwajowymi. W pobliżu znajduje się nowy tunel pod Martwą Wisłą, którym można szybko dojechać do obwodnicy Trójmiasta i innych tras wylotowych.Osiedle MARINUS ma zostać oddane do użytku II kwartale 2023 roku. Ceny zaczynają się już od 11 800 zł za m kw. Projekt architektoniczny opracował Domus - Studio projektowe s.c. Sieniawski & Sieniawski.W pasie nadmorskim Gdańska Develia realizuje także trzy inne inwestycje, w których dostępne są wolne mieszkania. Są to Baltea Apartments na Przymorzu, Osiedle Latarników w Letnicy oraz III etap inwestycji Przy Alejach na Zaspie. Wszystkie te inwestycje mają być gotowe w drugiej połowie 2022 r.