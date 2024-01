Osiedle Zenit w Łodzi: III etap w sprzedaży

Archicom uruchamia sprzedaż III etapu osiedla Zenit, zlokalizowanego przy Widzewskiej w Łodzi. Tym razem na nabywców czeka 159 mieszkań.

Trzeci etap to atrakcyjne przestrzenie mieszkalne z jednym, dwoma, trzema oraz czterema pokojami. Budynek zaplanowaliśmy przy wjeździe na teren Zenitu od strony ulicy Widzewskiej, vis-à-vis osiedlowego huba mobilności Echo Share, który wkrótce przeniesiemy w to miejsce z obecnej lokalizacji przy Biurze Sprzedaży. Mieszkańcy będą więc mogli nie tylko przy pomocy aplikacji, ale także wyglądając przez okno lub stojąc na balkonie, sprawdzać jaki ekologiczny pojazd z floty – hulajnoga, rower, samochód – jest dostępny w danym momencie do wyłącznej dyspozycji lokatorów naszej inwestycji. - Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom

W trzecim etapie powstanie budynek o charakterze zabudowy kaskadowej posiadającym od czterech do ośmiu pięter i dwa parterowe przejścia bramowe.

Deweloper zapewni od strony frontowej przestrzenie zielone z ławkami i placem zabaw dla najmłodszych, a wokół budynku nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz alejki do spacerów.

Każdy z lokali o powierzchniach od 27 do 83 mkw. będzie wyposażony w balkon, taras, loggię lub przydomowy ogródek wydzielony żywopłotem.

Mieszkania powstaną w budynku o charakterze zabudowy kaskadowej posiadającym od czterech do ośmiu pięter i dwa parterowe przejścia bramowe. Każdy z lokali o powierzchniach od 27 do 83 mkw. będzie wyposażony w balkon, taras, loggię lub przydomowy ogródek wydzielony żywopłotem.W ramach trzeciego etapu projektu realizowanego w kwartale ulic Widzewska, Wałowa, Bartoka i Chmielowskiego deweloper zapewni od strony frontowej przestrzenie zielone z ławkami i placem zabaw dla najmłodszych, a wokół budynku nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych oraz alejki do spacerów. Mieszkańcy kolejnego etapu łódzkiej inwestycji od Archicom otrzymają do dyspozycji pakiet startowy bezprzewodowego systemu zarządzania inteligentnym mieszkaniem, a także możliwość korzystania z innowacyjnej technologii sterowania windami, domofonem, furtkami czy bramą garażową w częściach wspólnych.Do tej pory Archicom oddał do użytku budynek z pierwszego etapu, w którym powstało 168 mieszkań. Aktualnie po sąsiedzku trwa budowa kolejnych dwóch obiektów. Zabudowa z pierwszej i drugiej fazy stworzy okazałe zielone podwórko z alejkami, przestrzenią do rekreacji i odpoczynku, szklarnią umożliwiającą nasadzenia kwiatów, warzyw lub ozdobnej roślinności oraz grządkami uprawnymi. Ponadto na terenie Zenitu przewidziano Paczkomat InPost, zbiornik retencyjny magazynujący wodę deszczową do nawadniania terenów zielonych i instalacje fotowoltaiczne zasilające m.in. wentylację oraz oświetlenie.