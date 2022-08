Osiedle Goslove na warszawskim Gocławiu

Profbud rozpoczął sprzedaż swojej nowej inwestycji mieszkaniowej. Osiedle Goslove powstanie przy ulicy Nowaka-Jeziorańskiego na warszawskim Gocławiu. Budowa dwóch budynków z 233 mieszkaniami ma ruszyć w IV kwartale 2022 roku.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania w Warszawie - Aleje Praskie od Develii

Gocław to miejsce od zawsze ważne dla jego mieszkańców. Nazwa dzielnicy wywodzi się od odnotowanej już w 1376 roku nazwy Goslave, którą wtedy określano tę część dzisiejszej Warszawy. To właśnie szacunek do historycznych korzeni i więzi stał się inspiracją dla firmy Profbud realizującej Osiedle Goslove.Osiedle Goslove to dwa, 8-kondygnacyjne budynki, a w nich 233 mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 26 m² do 107 m². Wybrane mieszkania posiadać będą ogródki z widokiem na patio. Mieszkańcy lokali znajdujących się na wyższych piętrach będą mogli natomiast spędzać czas wolny na balkonach, wypoczywając przy tym w starannie zaaranżowanych zimnych lub ciepłych ogrodach zimowych. Mieszkania na najwyższych kondygnacjach będą miały dostęp do tarasów na dachu, z których rozpościera się widok na dzielnicę oraz całą panoramę miasta.Znakiem rozpoznawczym obu budynków jest nowoczesna architektura o naprzemiennej geometrii elementów fasady. Pracownia Architektoniczna „Architekci Dawidczyk & Partnerzy”, zadbała również o ustawność, funkcjonalność oraz komfort użytkowania oferowanych mieszkań. Możliwość dowolnej aranżacji zagwarantuje bowiem zróżnicowany układ lokali, a wysokość pomieszczeń – minimum 2,70 m, pozytywnie wpłynie na ich właściwe oświetlenie. Projekt przewiduje pozostawienie osiedla w otwartej formie, z jednoczesnym zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa jego mieszkańcom, dzięki ochronie, systemom monitoringu oraz kontroli dostępu.W ramach inwestycji powstanie plac zabaw dla dzieci oraz elementy zielonej architektury. Na parterze wyodrębnione zostaną lokale usługowe oraz miejsca do ładowania samochodów elektrycznych na parkingu zewnętrznym. W dwóch podziemnych halach garażowych, oprócz 266 miejsc postojowych, znajdą się z kolei stojaki na rowery dla fanów dwóch kółek.Inwestycja wyróżnia się dogodną lokalizacją. Szybkie połączenie z centrum Warszawy zapewnia bowiem bliskość ulic gen. Fieldorfa „Nila” i Ostrobramskiej , a znajdujący się nieopodal węzeł Trasy Siekierkowskiej ułatwi szybki wyjazd z miasta w dowolnym kierunku. Istotnym udogodnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców jest także planowany przebieg trzeciej linii metra ze stacją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, znajdującą się zaledwie 50 m od osiedla. Dzięki niej do centrum Warszawy będzie można dotrzeć w niespełna 20 minut. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się również m.in. Centrum Handlowe Atrium Promenada, liczne sklepy i ośrodki kulturalno-sportowe, a także szkoły, przedszkola oraz wyjątkowy Park Nad Balatonem.Osiedle Goslove to już piąty projekt realizowany w dzielnicy Praga Południe. Inwestycjami w tej lokalizacji zakończonymi sukcesem były dwa etapy Osiedla Praha, Osiedle Haven House oraz Yugo, które zostało oddane do użytkowania wraz z końcem 2021 roku. W chwili obecnej we wspomnianej dzielnicy deweloper prowadzi równolegle prace nad innym projektem – Osiedlem Symbio City Live & Invest zlokalizowanym w niedalekim sąsiedztwie przy ul. Ostrobramskiej.Start budowy Osiedla Goslove przewidziany jest na IV kwartał 2022 roku, a szacowany termin zakończenia to IV kwartał 2024 roku. Inwestorem projektu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Gocław – Lotnisko” w Warszawie.