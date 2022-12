Osiedle Junigue w Poznaniu

W Poznaniu powstaje I etap Osiedla Junique - budynek wielorodzinny, w którym znajdzie się 79 mieszkań. Cały projekt zakłada powstanie 1000 mieszkań. Ten etap ma zostać ukończony w I połowie 2024 roku.

Budowa I etapu już trwa. Obecnie prowadzimy prace związane z realizacją hali garażowej. Porządkujemy również pozostały teren pod inwestycję, w sumie jest to ponad 85 000 mkw.– mówi Joanna Rzelechowska z biura sprzedaży spółki art.Locum.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Junigue - wizualizacja Na poznańskim Grunwaldzie powstaje budynek wielorodzinny z 79 mieszkaniami.

Inwestycja Junique to kolejny projekt mieszkaniowy na terenie Poznania spółki art.Locum (dawniej mLocum). Projekt będzie kilkuetapowy. Jako pierwszy powstanie pięciopiętrowy budynek wielorodzinny z 79 mieszkaniami o powierzchni od 33 do 88 mkw. Dla przyszłych klientów deweloper przygotował zarówno ustawne kawalerki jak i mieszkania 2-, 3- i 4- pokojowe. Do lokali na parterze przynależeć będą ogródki. Nie zabraknie także komórek lokatorskich. Znacznym udogodnieniem będzie hala garażowa uzupełniona o naziemne miejsca postojowe.Na osiedlu znajdą się wspólne miejsca do wypoczynku, rekreacji, czy spotkań, nie zabraknie specjalnej strefy zieleni czy placów zabaw. Na potrzeby najmłodszych mieszkańców art.Locum wybuduje nowoczesne przedszkole. Powstaną również lokale usługowe oraz sklep wielkopowierzchniowy.Zakończenie budowy I etapu zaplanowano na pierwszą połowę 2024 roku, a cena mkw. rozpoczyna się od 8950 złotych brutto.Inwestycja Junique powstaje na terenie dzielnicy Grunwald, w rejonie ulic Wieruszowskiej, Żmigrodzkiej i Miśnieńskiej. Lokalizacja umożliwia korzystanie z pełnego zaplecza handlowo–usługowego, które gwarantuje najbliższe otoczenie inwestycji. Sąsiedztwo Pętli Junikowo pozwala na dotarcie tramwajem do innych części Poznania. Natomiast pobliska ulica Grunwaldzka to dla zmotoryzowanych sprawny dojazd do Portu Lotniczego Poznań-Ławica, dworca PKP, czy centrum miasta. Położenie inwestycji kilka kilometrów od węzła komunikacyjnego Poznań - Komorniki zapewnia połącznie z autostradą A2 oraz drogami ekspresowymi S5 i S11. Przyszli mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać także z licznych dróg rowerowych, placówek dydaktycznych i zdrowotnych oraz obiektów sportowych i kulturalnych.