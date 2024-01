Niepołomicka Vita: nowa inwestycja mieszkaniowa Develii w Gdańsku

Develia rozpoczęła sprzedaż mieszkań na osiedlu Niepołomicka Vita, które powstanie na Łostowicach w Gdańsku. W ramach nowej inwestycji powstaną dwa budynki, w których znajdzie się 117 mieszkań o zróżnicowanych rozkładach i metrażach od 35 do 79 metrów kwadratowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Niepołomicka Vita - wizualizacja W ramach inwestycji powstaną dwa budynki, w których znajdzie się 117 mieszkań o zróżnicowanych rozkładach i metrażach od 35 do 79 metrów kwadratowych.

Pierwszy z budynków będzie miał pięć kondygnacji, a drugi sześć, w tym jedną podziemną z halą garażową, boksami i miejscami na jednoślady. Każdy spośród 117 dwu-, trzy- i czteropokojowych lokali wyposażony zostanie w otwarty aneks kuchenny. W części z nich można wydzielić zamkniętą kuchnię. Wszystkie mieszkania będą posiadać głębokie balkony ze szklanymi lub pełnymi balustradami, a w przypadku kondygnacji parterowych - przestronne i ogrodzone ogródki. W pobliżu budynków zaplanowano także naziemne stanowiska postojowe oraz dodatkową wiatę rowerową wraz ze stacją naprawczą.Dużą zaletą inwestycji Niepołomicka Vita jest zagospodarowanie przestrzeni zewnętrznych. Ponad 40 proc. powierzchni osiedla zajmie zieleń. Obok trawników znajdą się rośliny i krzewy kwitnące dopasowane cyklem wegetacji do pór roku. Zbiorniki i ogrody deszczowe zapewnią stałą retencję wody. Dzieci będą miały do dyspozycji otoczony drzewami, atrakcyjny plac zabaw, a dorośli – plenerową siłownię. Osiedle zostanie również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Niepołomicka Vita powstaje w sąsiedztwie dwóch zbiorników retencyjnych, Potoku Maćkowego, łąk i tras spacerowych, a także trzech publicznych parków – Oruńskiego, Kozaczej Góry oraz Ferberów. W bezpośredniej bliskości osiedla funkcjonują liczne sklepy oraz placówki oświatowe, w tym żłobki, przedszkola i szkoła podstawowa.Do centrum Gdańska można dojechać al. Vacla Havla i ul. Świętokrzyską. Łatwe połączenie z innymi dzielnicami Trójmiasta zapewnia obwodnica, do której dotrzeć można w kilka minut. Sprawnie działa także komunikacja miejska, przystanek autobusowy znajduje się nieopodal osiedla. Miasto Gdańsk planuje w okolicy szereg dalszych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną – m.in. budowę ulic Nowej Świętokrzyskiej, Nowej Niepołomickiej oraz linii kolejowej PKM Południe, które jeszcze bardziej usprawnią dojazd do innych części Trójmiasta.Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia ART ARCHITEKCI Sp. z o.o. Ukończenie budowy przewidywane jest w IV kwartale 2025 r. Ceny zaczynają się już od 8 499 zł za metr kwadratowy.