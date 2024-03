Szmaragdowy Park w Gdańsku - II etap w sprzedaży

Firma deweloperska Develia uruchomiła sprzedaż II etapu osiedla Szmaragdowy Park. Do oferty trafiło 41 mieszkań o metrażach od 35 do 92 m kw. Inwestycja ma zostać ukończona w IV kwartale 2025 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szmaragdowy Park w Gdańsku Szmaragdowy Park to kameralne osiedle powstające bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Kolorowy”.

Firma deweloperska Develia uruchomiła sprzedaż II etapu osiedla Szmaragdowy Park w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. W inwestycji przy ul. Topazowej powstanie 41 mieszkań. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 7 900 zł brutto.Szmaragdowy Park to kameralne osiedle powstające przy ul. Topazowej, w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe, bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Kolorowy”. W II etapie inwestycji, w 3-piętrowym budynku powstanie 41 mieszkań o metrażach od 35 do 92 m kw. W części lokali znajdą się antresole umożliwiające ciekawe rozwiązania aranżacyjne. Do wszystkich przypisane będą powierzchnie zewnętrzne w postaci tarasów, balkonów lub ogródków. Do dyspozycji mieszkańców zostaną oddane również naziemne miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie w klatkach schodowych.W niewielkiej odległości od inwestycji działają liczne sklepy, szkoły i przedszkola. W pobliżu znajduje się również malowniczy zbiornik wodny „Kolorowy”, popularne miejsce spacerów i rekreacji. Do centrum Gdańska samochodem można dojechać w kilkanaście minut. Dzięki budowie ul. Nowej Świętokrzyskiej, która ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, wyjazd z osiedla będzie jeszcze łatwiejszy.Autorem projektu architektonicznego jest pracownia K&M DESIGN Marcin Karczewski. Planowany termin ukończenia inwestycji to IV kwartał 2025 roku.Szmaragdowy Park to nie jedyna inwestycja Develii w Gdańsku. W sprzedaży znajdują się również inne projekty dewelopera w tym mieście: Ujeścisko Vita, Przemyska Vita oraz Niepołomicka Vita na Ujeścisku, Osiedle Latarników na Letnicy oraz Południe Vita w dzielnicy Gdańsk-Południe.