Osiedle Szmaragdowy Park w Gdańsku już w sprzedaży

W Gdańsku powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa Develii. Osiedle Szmaragdowy Park dostarczy na trójmiejski rynek 175 mieszkań. Deweloper otrzymał właśnie pozwolenie na budowę i rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Szmaragdowy Park Osiedle Szmaragdowy Park powstanie na zielonych Łostowicach.

Dynamicznie rozwijające się w ostatnich latach Łostowice to idealna lokalizacja dla tych, którzy cenią sobie ciszę i spokój, ale nie chcą rezygnować z wygód, jakie oferuje miejska infrastruktura. Rozległe tereny zielone idealnie nadają się do spacerów i rowerowych wycieczek. O atrakcyjności tej dzielnicy świadczy fakt, że to już trzecia inwestycja Develii tej okolicy – zapowiada Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Osiedle Szmaragdowy Park powstanie na zielonych Łostowicach, bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Kolorowy”. W I etapie inwestycji wybudowane zostaną cztery trzypiętrowe budynki, a w nich 175 mieszkań o metrażach od 32 do 79 m kw., od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe.W zależności od kondygnacji, mieszkania będą posiadać antresole z przestronnymi tarasami, przeszklone balkony lub ogródki. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji podziemną halę garażową, naziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie. W budynkach znajdą się również cichobieżne windy.W niewielkiej odległości od osiedla znajdują się liczne sklepy, szkoły i przedszkola. Do centrum Gdańska samochodem można stąd dojechać w kilkanaście minut. Wyjazd z osiedla na Łostowicach będzie jeszcze łatwiejszy, dzięki planowanej budowie ul. Nowej Świętokrzyskiej.Budowa I etapu Szmaragdowego Parku ma zostać zakończona do końca 2022 roku Sprzedaż inwestycji właśnie się rozpoczęła. Ceny zaczynają się od 7350 zł za m2.Szmaragdowy Park to już trzecia inwestycja Develii na Łostowicach. Dotychczas deweloper zrealizował Osiedle przy Srebrnej. W czerwcu br. zostanie ukończona budowa VII etapu inwestycji Świętokrzyska Park. Wszystkie lokale w ramach tego projektu zostały już sprzedane.