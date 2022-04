Centralna Park w Krakowie - IX etap w sprzedaży

Develia rozpoczyna sprzedaż IX etapu osiedla Centralna Park w Krakowie. W tym etapie inwestycji powstaną 154 mieszkania, których budowa ma zostać ukończona na początku 2024 roku.

Centralna Park w Krakowie - wizualizacja Develia rozpoczyna sprzedaż IX etapu osiedla Centralna Park.

W IX etapie osiedla Centralna Park powstaną 154 mieszkania o metrażu od 32 do 82 mkw. Każde mieszkanie będzie posiadać balkon, taras albo ogródek. Ceny mieszkań zaczynają się od 8750 zł za m kw. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddany podziemny garaż ze 175 miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi oraz naziemne stanowiska parkingowe. Przestrzeń zewnętrzna zostanie wypełniona zielenią i elementami małej architektury. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również plac zabaw, plenerową siłownię oraz zewnętrzne stojaki na rowery.Osiedle powstaje przy ulicach Centralnej i Galicyjskiej, w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Czyżyny. Rynek Główny oddalony jest zaledwie o sześć kilometrów, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Centrum Handlowe M1. W 2023 roku zostanie otwarty nieopodal Designer Outlet Kraków. W pobliżu zlokalizowane są także centrum eventowo-wystawiennicze Expo Kraków oraz Tauron Arena, miejsce licznych koncertów i wydarzeń sportowych.Rodziny z dziećmi oraz miłośnicy aktywnego trybu życia docenią bliskie położenie jednego z największych krakowskich parków, 60-hektarowego Parku Lotników Polskich z kilometrami alejek spacerowych, ścieżek rowerowych, placami zabaw dla najmłodszych, skate parkiem, pump trackiem oraz uwielbianym przez młodych krakowian Ogrodem Doświadczeń im. Stanisława Lema. Blisko osiedla położone są także stadion lekkoatletyczny AWF, zespół pływalni, kryte korty tenisowe i ścianka wspinaczkowa. W okolicy znajduje się wiele restauracji, punktów usługowych, szkół i przedszkoli.Czyżyny cieszą się rozbudowaną infrastrukturą komunikacyjną. Na Starówkę dojedziemy stąd w 15 minut, a połączenia z innymi częściami miasta zapewniają liczne linie autobusowe i tramwajowe. W przyszłości do dyspozycji mieszkańców będzie również nowa linia tramwajowa wzdłuż ulicy Nowohuckiej, łącząca Płaszów z Mistrzejowicami. Szybki dojazd do AWF i Politechniki Krakowskiej czyni projekt Centralna Park atrakcyjnym pod kątem inwestycyjnego zakupu mieszkania na wynajem. Sprawny wyjazd z miasta zapewnia droga wojewódzka nr 776 oraz droga krajowa nr 79.Za projekt architektoniczny inwestycji odpowiada pracownia Saran Architekci. Generalnym wykonawcą tej fazy osiedla jest firma TK BUD.