Centralna Park w Krakowie - VII etap w przedsprzedaży

Develia wprowadziła do przedsprzedaży 216 nowych mieszkań i 8 lokali usługowych w ramach VII etapu inwestycji Centralna Park w dzielnicy Czyżyny w Krakowie. Zakończenie budowy jest planowane na IV kwartał 2022 roku.

Przeczytaj także: Osiedle Horizon w Gdańsku z pozwoleniem na budowę

Centralna Park jest inwestycją wieloetapową, zapewniającą mieszkańcom dostęp do niezbędnej na co dzień infrastruktury i usług, co jest jej niewątpliwą zaletą. Klienci doceniają komfort mieszkania na takim osiedlu i przekłada się to na bardzo duże zainteresowanie tą inwestycją. W VI etapie osiedla w ofercie dostępnych jest jeszcze około 60 z 262 realizowanych w ramach tej fazy mieszkań. W VII etapie klienci mogą liczyć na większy wybór, ponieważ dopiero uruchomiliśmy przedsprzedaż. Sukcesywnie będziemy uruchamiać kolejne etapy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Centralna Park w Krakowie - wizualizacja 3 W ramach inwestycji powstanie 216 mieszkań o powierzchni od 25 do 84 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Budowa VII etapu Centralna Park ma ruszyć na przełomie I i II kwartału tego roku.W ramach inwestycji powstanie 216 mieszkań o powierzchni od 25 do 84 mkw oraz 8 lokali usługowych. Powstanie także parking podziemny i naziemne miejsca postojowe. Deweloper pomyślał także o zielonych częściach wspólnych.Inwestycja Centralna Park zlokalizowana jest w dzielnicy Czyżyny w odległości 6 km od Rynku Głównego w Krakowie. To dobry wybór dla tych, którzy szukają mieszkania z dogodnym dojazdem do centrum – zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską, rozwiniętą infrastrukturą i zapewniającego bliskość terenów zielonych. Znajdujący się w okolicy Park Lotników Polskich i Lasek Łęgowski oferują duży wybór miejsc rekreacji i pozwalają na aktywne spędzanie czasu wolnego.Osiedle Centralna Park zapewnia łatwy dostęp do sklepów, usług, przedszkoli, szkół, uczelni wyższych i obiektów sportowych. W pobliżu znajduje się Centrum Handlowe M1, nieco dalej Centrum Handlowe Kraków Plaza. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji powstał biurowiec Galicyjska Business Park.Dotychczas Develia zrealizowała 800 mieszkań w pięciu etapach inwestycji Centralna Park. W trakcie budowy jest VI etap inwestycji, w którym powstaną kolejne 262 mieszkania. Zgodnie z harmonogramem, ich właściciele odbiorą klucze w I kwartale 2022 roku. W ubiegłym roku Develia dostała pozwolenie na budowę 1045 lokali w ramach osiedla Centralna Park, z czego blisko połowa trafiła już do sprzedaży.