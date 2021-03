Utrzymanie mieszkania w 2020 r. podrożało aż o 7%

Wielu Polaków skarży się na ubiegłoroczną inflację i wzrost cen widoczny w ostatnich tygodniach. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, o ile utrzymanie mieszkania podrożało przez rok. Wnioski z analizy nie są zbyt optymistyczne.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w 2020 roku Oprócz opłat śmieciowych, uwagę zwracają również bardzo duże podwyżki dotyczące cen prądu. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Szybki wzrost cen od dawna jest powodem narzekań naszych rodaków. W ostatnim czasie to zjawisko dotyczyło również kosztów mieszkaniowych (m.in. ze względu na podwyżki cen prądu i opłat za wywóz odpadów). Niestety można spodziewać się, że to nie koniec podwyżek. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, o ile według oficjalnych danych utrzymanie mieszkania lub domu podrożało w minionym roku.Główny Urząd Statystyczny niedawno potwierdził, że ubiegłoroczny wzrost cen w całej gospodarce wyniósł 3,4%. Na tym tle negatywnie wyróżniają się nośniki energii stanowiące ważny koszt utrzymania mieszkań. W przypadku wspomnianych nośników (gaz, prąd, opał, ciepło sieciowe), odnotowano bowiem wzrost cen wynoszący aż 4,9% (dane za okres I - XII 2020 r. względem I - XII 2019 r.).Warto dodać, że w minionym roku mocno podrożała też żywność (o 4,7%), a ogólny poziom inflacji obniżył spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (-10,4%). Od pewnego czasu dysponujemy już dokładniejszymi danymi na temat inflacji. Wskazują one, że w 2020 r. zmiany kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania były następujące:Oprócz drastycznego wzrostu opłat „śmieciowych”, uwagę zwracają również bardzo duże podwyżki dotyczące cen prądu. Niestety będą one zwiększały koszty użytkowania lokali i domów również w 2021 r.