Utrzymanie mieszkania kosztuje już ponad tysiąc złotych miesięcznie

Ponad tysiąc złotych miesięcznie - tyle statystyczna rodzina wydaje już na utrzymanie i wyposażenie mieszkania. Winowajców jest kilku - śmieci, prąd, ale też drożejące meble, usługi remontowe czy woda.

Przeczytaj także: Utrzymanie mieszkania w 2020 r. podrożało aż o 7%

Statystyczny Polak jest najemcą przez 5 dni w miesiącu

Jak oszacowaliśmy wydatki 3-osobowej rodziny?

Prezentowane przez nas szacunkowe koszty utrzymania opierają się o informacje na temat inflacji publikowanej w cyklu miesięcznym przez GUS. Dzięki temu wiemy jak zmieniają się ceny poszczególnych dóbr i usług związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i prowadzeniem gospodarstwa domowego. Niezbędnym źródłem danych są jednak też informacje na temat wydatków 3-osobowych gospodarstw domowych. Te niestety publikowane są jedynie raz w roku i przez to konieczne jest dokonywanie okresowych korekt naszych szacunków.

Galopujące stawki za śmieci

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szacunkowe koszty utrzymania, wyposażenia i prowadzenia domu Kwiecień był pierwszym w historii miesiącem, w którym statystyczna rodzina wydała na utrzymanie, prowadzenie i wyposażenie mieszkania ponad tysiąc złotych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Podwyżek ci u nas dostatek

Przeczytaj także: Opłaty za mieszkanie dopiero zaczynają rosnąć

Kwiecień był pierwszym w historii miesiącem, w którym statystyczna rodzina wydała na utrzymanie, prowadzenie i wyposażenie mieszkania ponad tysiąc złotych – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS. W ciągu roku wydatki te poszły w górę o ponad 5%, co w złotówkach odpowiada podwyżce o 48,5 złotych.Kalkulacje te dotyczą statystycznej polskiej rodziny. To w praktyce oznacza, że w bardzo niewielkim stopniu uwzględniany jest we wspomnianej kwocie czynsz za najem mieszkań. Wszystko dlatego, że większość Polaków mieszka w nieruchomościach, których są właścicielami. Tylko 4-5% osób to najemcy płacący czynsz na zasadach rynkowych. Do tego 11-12% obywateli to najemcy korzystający z mieszkań o obniżonych czynszach (np. komunalnych, zakładowych czy TBS-ów). Ponadto kwota ta nie uwzględnia rat kredytów zaciągniętych na zakup nieruchomości. Te koszty GUS pomija w swoich wyliczeniach.W uproszczeniu można przyjąć, że nasze wyliczenia pokazują raczej koszty prowadzenia i wyposażenia domu, a nie jego zdobycia. Jeśli ktoś jest najemcą albo ma kredyt, to jego miesięczny koszt jest znacznie wyższy – co najmniej o kilkadziesiąt procent wyższy, jeśli nie kilkukrotnie wyższy.Rosnące koszty utrzymania „dachu nad głową” to przede wszystkim zasługa drożejącej energii elektrycznej i rosnących opłat za wywóz śmieci . Za prąd musimy płacić o prawie 10% więcej niż przed rokiem, a opłaty za wywóz śmieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdrożały bez mała o 28%. To trochę mniejszy wzrost niż w ostatnich miesiącach, ale wciąż najszybszy w całej Europie – sugerują dane Eurostatu.Wyraźnie w ostatnim czasie drożały też usługi związane z domem (naprawy, remonty, sprzątanie itd.), ale też meble, dostarczanie wody i usługi kanalizacyjne. W tym gąszczu podwyżek nikłym pocieszeniem jest niższa niż przed rokiem cena gazu (o 4,3%) czy kosmetyczny spadek cen środków czyszczących (o 0,4%).Niestety trzeba mieć świadomość, że w kolejnych miesiącach podwyżki opłat za mieszkanie nas nie opuszczą. Powodów jest co najmniej kilka. Przykład? Od końcówki ostatniego roku gwałtownie rosną koszty emisji dwutlenku węgla. W tym czasie mówimy już o wzroście z 23-24 euro do ponad 56 euro za tonę. To najpewniej przełoży się na rosnące ceny energii elektrycznej.Wciąż nie milkną echa skokowych zmian opłat za wywóz śmieci. Dane urzędowe pokazują ponadto, że stawki co prawda rosną wolniej, ale rosnąć nie przestały. Tylko pomiędzy marcem i kwietniem średnia podwyżka w skali kraju wyniosła 2,8%. Jest to wciąż całkiem solidny wzrost.Źródeł rosnących kosztów jest więcej. Postępująca odbudowa gospodarek na świecie oznacza wyższy popyt na surowce energetyczne, a wyższy popyt przekłada się też na wyższe ich ceny. I tak na giełdach ceny węgla czy ropy są obecnie około dwukrotnie wyższe niż przed rokiem. Jest to o tyle ważne, że statystycznie rzecz biorąc energia (ogrzewanie) odpowiada za około połowę kosztów utrzymania mieszkań w Polsce.Jeśli komuś mało, to pojawiające się informacje o niedostatecznej ilości drewna na rynku, budzą obawy o ceny mebli w przyszłości. Wisienką na torcie są usługi związane z prowadzeniem domu lub remontami. Popyt na nie w wielu przypadkach przekracza podaż, czego skutkiem są rosnące stawki. W otoczeniu odbudowującej się gospodarki należy spodziewać się, że i wynagrodzenia malarzy, złotych rączek czy sprzątaczek mogą pójść w górę. Z dużym prawdopodobieństwem będą one rosły szybciej niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce.