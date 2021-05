Osiedle Leśna Sonata w Sopocie

W Sopocie rusza przedsprzedaż nowej inwestycji Cordii - osiedla Leśna Sonata. Do wyboru - 108 apartamentów i 5 lokali usługowych zlokalizowanych w siedmiopiętrowym budynku. Deweloper planuje ruszyć z budową w II kwartale 2021 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Leśna Sonata - hol Korytarze w częściach wspólnych będą pokrywać eleganckie tapety i okładzina w kolorze drewna, a na ścianach zawisną podświetlane lustra oraz ilustracje nawiązujące do charakteru okolicy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Osiedle Leśna Sonata powstanie na Przylesiu, nieopodal Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie Opery Leśnej. Inwestycję ma wyróżniać charakterystyczna, kaskadowa bryła ułożona w literę V, z zielenią na dachach i dużymi tarasami ozdobionymi rosnącymi w donicach drzewami.Każdy z apartamentów ma być wyposażony w balkon, loggię, taras (do 63 mkw.) lub ogródek (do 95 mkw.). Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji również wspólny taras widokowy na dachu oraz tzw. „klub mieszkańców” – miejsce spotkań i aktywności wyposażone m.in. w telewizor, duży stół, siedziska i aneks kuchenny, a także takie atrakcje dla dzieci jak: drabinki, materace oraz tablice do rysowania.W projekcie mają zostać wykorzystane wysokiej jakości płyty elewacyjne, szklane balustrady i drewniane okna. Korytarze w częściach wspólnych będą pokrywać eleganckie tapety i okładzina w kolorze drewna, a na ścianach zawisną podświetlane lustra oraz ilustracje nawiązujące do charakteru okolicy.Deweloper w swoim projekcie przewidział miejsce dla nowej roślinności, w tym klonów, jesionów, lip i brzóz, a także ozdobnych traw, kwitnących krzewów i bylin. Tarasy przypisane do mieszkań będą od siebie oddzielone donicami, w których posadzone zostaną m.in. wiśnie, jabłonie i platany. W projekcie uwzględniono również dwukondygnacyjny garaż podziemny wyposażony w stanowiska dla samochodów elektrycznych, plac zabaw, wózkarnię, dwie rowerownie i recepcję. Cały teren osiedla będzie monitorowany.W okolicy przyszli mieszkańcy osiedla znajdą liczne trasy spacerowe i punkty widokowe.Inwestycja jest dobrze skomunikowana z centrum, blisko jest także do plaży. W niewielkiej odległości od osiedla znajduje się przystanek autobusowy.Leśna Sonata to już drugi, po powstającej w Gdańsku Villi Jaśkowa Dolina, projekt Cordii w Trójmieście.