Osiedle Ceglana Park od Develii - VI etap w budowie

Rozpoczęła się budowa VI etapu osiedla Ceglana Park w Katowicach. W jego ramach powstaną 162 mieszkania. Deweloperem jest Develia, a generalnym wykonawcą firma Alstal. Mieszkania mają być oddane w I kwartale 2025 roku. Ceny zaczynają się od 8 650 zł za metr kwadratowy.

Przeczytaj także: Osiedle mieszkaniowe Ślężna Vita powstanie na wrocławskich Krzykach

Fakt, że rozpoczynamy budowę VI etapu Ceglana Park, dowodzi popularności, jaką cieszy się ta inwestycja wśród mieszkańców Katowic i nie tylko. Oryginalny, „zielony projekt”, bliskość publicznych parków, bogata oferta dzielnicy, doskonała komunikacja – wszystko to sprawia, że mieszkania na naszym osiedlu szybko znajdują nabywców. Od końca maja, kiedy rozpoczęła się przedsprzedaż, podpisaliśmy umowy rezerwacyjne na 30 proc. lokali – mówi Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży Develia S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceglana Park - wizualizacja Develia rozpoczęła realizację VI etapu katowickiej inwestycji Ceglana Park na zielonym Brynowie.

Nasze projekty mieszkaniowe staramy się realizować w taki sposób, aby były dobrze wkomponowane w istniejącą tkankę miejską. Jednym z elementów tej strategii jest rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej, którą przeprowadzamy w porozumieniu z władzami miejskimi. W przypadku projektu Ceglana Park tym wkładem są dwa ronda, które usprawniły komunikację dla wszystkich mieszkańców Brynowa – komentuje Mariusz Poławski, wiceprezes firmy Develia S.A.

Przeczytaj także: Osiedle Ujeścisko Vita od Develia już w sprzedaży

Podobnie jak we wcześniejszych budynkach deweloper zadbał o szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań z tarasami, balkonami oraz ogródkami – od 32-metrowych kawalerek po dwupoziomowe apartamenty z antresolami w powierzchni około 130 m kw.W projekcie uwzględniono podziemną halę garażową, komórki lokatorskie na piętrach oraz schowki i pomieszczenia na rowery. Do dyspozycji mieszkańców zamontowane zostaną stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.Osiedle Ceglana Park, zaprojektowane przez znanego katowickiego architekta Wojciecha Wojciechowskiego, powstaje w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Przy wykańczaniu budynków używane są ekologiczne materiały i rozwiązania ograniczające wpływ konstrukcji na środowisko. Główną oś komunikacyjną utworzy aleja parkowa, na końcu której zaplanowano malowniczy staw z pomostem. Nie zabraknie też mniejszych alejek spacerowych z nawierzchniami antysmogowymi czy placów zabaw dla najmłodszych. Mieszkańcy Ceglana Park będą mogli korzystać także z unikalnego udogodnienia - tężni solankowej. Na terenie zadbano również o ograniczenie ruchu kołowego.Osiedle wyróżnia doskonała lokalizacja na zielonym Brynowie. W odległości zaledwie kilku minut spacerem znajdują się dwa publiczne parki: Katowicki Park Leśny oraz Park Kościuszki. Miłośnicy aktywnego trybu życia docenią sąsiedztwo kompleksu sportowego katowickiego AWF. Dzielnica cieszy się popularnością wśród nabywców mieszkań także ze względu na bogatą infrastrukturę lokalną - w okolicy nie brakuje sklepów, punktów usługowych, szkół, przedszkoli oraz placówek ochrony zdrowia.Kolejną zaletą Ceglana Park jest rozbudowana sieć komunikacyjna. Do centrum miasta są zaledwie 2 kilometry, które można pokonać za pomocą licznych linii tramwajowych i autobusowych. Dobry dojazd do innych rejonów konurbacji górnośląskiej zapewniają nieodległe arterie drogowe, takie jak autostrada A4. Aby jeszcze bardziej usprawnić komunikację w okolicy, Develia wybudowała dwa ronda - na skrzyżowaniu ulic Ceglana i Wita Stwosza oraz przy ulicy Meteorologów wraz z dodatkowym oświetleniem przejść dla pieszych i pobliskich ścieżek rowerowych.