Osiedle Aurora firmy Dantex - ostatni etap już w sprzedaży

Firma Dantex wprowadziła do oferty ostatni etap Osiedla Aurora w Warszawie. W ostatnim budynku tej inwestycji powstaną 142 mieszkania o metrażach od 28 do 120 m².

Przeczytaj także: Centralna Vita: nowe mieszkania Develii w Krakowie

Budowę rozpoczęliśmy we wrześniu zeszłego roku. Koniec prac przewidujemy w grudniu 2025 roku, co pozwoli nam uzyskać pozwolenie na budowę w lutym 2026 roku i oddać mieszkania do użytku jeszcze przed końcem maja - mówi Alan Dąbrowski, Kierownik Biura Sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Aurora - wizualizacja 2 W ostatnim budynku tej inwestycji powstaną 142 mieszkania o metrażach od 28 do 120 m². Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Oferta została przemyślana pod kątem potrzeb singli, par i rodzin z dziećmi. Osoby zainteresowane mieszkaniem w tej części Warszawy mogą bowiem wybierać spośród kawalerek oraz 2-, 3-, 4- i 5-pokojowych lokali, dopasowując wielkość przestrzeni do indywidualnych wymagań życiowych. Największą część oferty mieszkaniowej ostatniego budynku Osiedla Aurora stanowią mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe, licząc odpowiednio 45 i 66 lokali o takich układach. W finałowym etapie przewidziano parking podziemny, komórki lokatorskie, wózkownię oraz boksy rowerowe.Strategiczne położenie osiedla, w pobliżu stacji kolejowej Aleje Jerozolimskie, zapewnia mieszkańcom szybki dostęp do różnorodnych opcji transportu publicznego. Zaledwie 4 minuty spacerem od osiedla dotrzeć można do węzła przesiadkowego, obsługującego pociągi SKM, WKD oraz Kolei Mazowieckich. W niedalekiej odległości znajdują się także liczne przystanki autobusowe, które także ułatwiają dotarcie do centralnych punktów Warszawy. Najszybciej dotrzeć można do centrum stolicy, w zaledwie 9 minut. Bliskość Alei Jerozolimskich zapewnia z kolei dogodny wyjazd z miasta.Wokół osiedla znajdują się liczne tereny zielone, w tym malowniczy Park Szczęśliwicki wraz ze stokiem narciarski, Park ze Stawami Cietrzewia idealny do spacerów i obserwacji przyrody oraz Park Kombatantów oferujący przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Ponad 100 ha terenów zielonych w obrębie dzielnicy stanowi oazę zieleni w miejskiej dżungli, zapewniając mieszkańcom Osiedla Aurora dostęp do naturalnych przestrzeni, gdzie mogą cieszyć się spokojem i odetchnąć od miejskiego zgiełku.W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajdują się liczne centra handlowe, w tym Blue City, Reduta oraz Łopuszańska 22, które oferują szeroki wachlarz sklepów, punktów usługowych oraz gastronomicznych. Dzielnica Włochy, w której zlokalizowane jest osiedle, słynie z wysoce rozbudowanej oferty edukacyjnej, w tym z renomowanych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. W okolicy dostępne są również siłownie, restauracje i wszelkiego rodzaju miejsca do spędzania wolnego czasu, co dodatkowo podnosi atrakcyjność tej lokalizacji.