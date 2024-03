Grunty budowlane - jak zmiany legislacyjne wpłyną na rynek?

Przedstawiciele Rodzinnych Inwestycji wskazują perspektywy dla rynku gruntów budowlanych w 2024 r. Specjaliści spółki dokonali analizy wdrożonych pod koniec ub.r. i zapowiadanych na bieżący rok zmian legislacyjnych dot. szeroko pojętego rynku budowlanego. Jednocześnie oszacowali ich wpływ branżę. Przewidują wzrost popytu, bez drastycznych dodatnich korekt cen gruntów budowlanych.

Przeczytaj także: GUS: spada liczba pozwoleń na budowę i nowych inwestycji mieszkaniowych

Po okresie stagnacji i rozregulowaniu rynku programem Bezpieczny Kredyt 2%, w 2024 r. mamy klimat, który powinien dać mocny impuls inwestycjom w grunty i budownictwo. Pierwszą jaskółką jest wzmożona aktywność inwestorów, jaką obserwujemy w funduszach inwestycyjnych. Drugą jest odblokowanie środków z KPO. Teoretycznie musimy je spożytkować do sierpnia 2026 r. Ich dynamiczne wydatkowanie będzie w krótkiej perspektywie sprzyjało wzrostom atrakcyjności gruntów przeznaczonych pod zabudowę. W ostatnim półroczu pojawiły się również informacje na temat planowanych i wdrażanych już działań legislacyjnych, które mogą w mniejszym lub większym stopniu ten trend dodatkowo wzmocnić – ocenia Dariusz Seges, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w firmie Rodzinne Inwestycje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Dimitris Vetsikas z Pixabay Jakie perspektywy dla rynku gruntów budowlanych? Eksperci Rodzinnych Inwestycji przewidują wzrost popytu, bez drastycznych dodatnich korekt cen gruntów budowlanych.

Walka rządu z „patodeweloperką” może zainicjować kolejny wzrost cen

Z jednej strony wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie opłacalności inwestycji deweloperskich, czego konsekwencją byłby spadek zapotrzebowania na tereny pod takie inwestycje, a tym samym spadek ich cen. Jednak wysoka chłonność rynku mieszkaniowego w Polsce sprawi, że opłacalność inwestycji będzie nadal duża, a co za tym idzie, popyt na grunty inwestycyjne nie będzie spadał. Co więcej, duży popyt na mieszkania, które będą większe - przynajmniej na minimalnym poziomie, i które będą budowane na przestronniejszych osiedlach, może spowodować zwiększony popyt na grunty pod inwestycje tego typu. W konsekwencji ceny gruntów mogą wzrosnąć – przewiduje Dariusz Seges.

Działka budowlana z kłopotliwą niespodzianką

Wprowadzane zmiany mogą spowodować, że zainteresowani zakupami gruntów znajdą się w kłopotach. Już teraz widzimy, że sprzedający, często nieświadomi tego, że ich działka może leżeć nad złożami strategicznymi, pomijają w swoich ogłoszeniach te informacje. Obecnie na najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych można zaobserwować, że ponad połowa ogłoszeń nieruchomości gruntowych zawiera istotne błędy, wpływające na możliwości zabudowy na oferowanych działkach. Z pewnością nowy czynnik wyłączający kolejne grunty spod możliwości zabudowy będzie ograniczać podaż, przez co może wpłynąć na wzrosty cen gruntów – podsumowuje Dariusz Seges.

Zmiany w sprzedaży działek rolnych - więcej nieruchomości wyłączonych z obostrzeń

Wprowadzona nowelizacja pozwala na wyłączenie spod obostrzeń ustawy działki, na terenie których powierzchnia o przeznaczeniu rolnym nie przekracza 3000 m2. Obecna praktyka pokazuje jednak, że notariusze niejednoznacznie podchodzą do tych zmian. Powodem są trudności z określeniem wielkości użytków rolnych widniejących w MPZP. Kierunek zmian jest pozytywny, chociaż bez większego wpływu na rynek. Skażone w ten sposób grunty nie stanowią dużego udziału w transakcjach na rynku nieruchomości – mówi Dariusz Seges.

Długie oczekiwanie na tani wynajem

Wszystko wskazuje na to, że wynajem mieszkań docelowo będzie w Polsce powszechną praktyką. W krajach Europy Zachodniej od lat stanowi już modelowe rozwiązanie struktury mieszkalnictwa. Polacy podchodzą jednak do tego dość niechętnie. Przede wszystkim z uwagi na przywiązanie do prawa własności. Najprawdopodobniej będziemy musieli się do tego przekonać. Zmiany te będą następowały w dłuższej perspektywie czasowej. Oczywiście, do realizacji takich programów niezbędna jest ziemia, działki o odpowiednim przeznaczeniu i lokalizacji. Według szacunków samorządów w Polsce brakuje bowiem 2-3 mln mieszkań – zwraca uwagę Dariusz Seges.

Eksperci ze spółki Rodzinne Inwestycje wskazują na ogólny trend uspokojenia nastrojów inwestycyjnych w 2024 r., również w branży budowlanej. Zwracają uwagę na ożywienie inwestorów i wzrost zainteresowania funduszami inwestycyjnymi, do których ponownie napływają duże środki. Jak wskazują, już w drugiej połowie ub.r. fundusze inwestycyjne pozyskiwały około 2 mld zł miesięcznie, co w porównaniu do ostatnich dwóch lat stanowiło ponad dwukrotny wzrost. Ich zdaniem zmiana nastrojów będzie pozytywnym impulsem dla inwestycji w grunty i budownictwo. Dodatkowo będą one pobudzane realizacjami opartymi na odblokowanych środkach z Krajowego Planu Odbudowy. Te wprost będą przekładały się na rozwój infrastruktury.Na początku roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentowało rozwiązania, które mają zapobiegać tzw. patodeweloperce. Propozycje obejmują zmiany w warunkach technicznych, prawie budowlanym i ustawie o zagospodarowaniu przestrzennymi, a ich skutkiem ma być m.in. zwiększenie minimalnej dopuszczanej odległości budynków mieszkalnych od granicy działki oraz zwiększenie minimalnego czasu nasłonecznienia pokoi mieszkalnych. Eksperci Rodzinnych Inwestycji wskazują, że wprowadzenie w życie zapowiadanych regulacji wywoła konsekwencje na rynku cen nieruchomości. W pierwszej kolejności przewidują korektę cen najmniejszych mieszkań. Zwracają jednak uwagę, że w tym przypadku ceny gruntów mogą zachować się w dwojaki sposób.Od 28 października ub. r. obowiązuje nowelizacja prawa geologicznego i górniczego, przewidująca prawną ochronę obszarów ze złożami strategicznymi. W konsekwencji egzekucja przepisów dot. ochrony obszarów ze złożami strategicznymi może spowodować, że o tym, czy właściciel danej działki może wybudować na niej dom, zadecyduje właściwy minister. Zdaniem ekspertów może to uniemożliwić realizację wielu prywatnych i publicznych inwestycji.Wprowadzona 5 października ub.r. nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wyłącza spod ustawowych obostrzeń działki, które mają charakter rolny zaledwie w niewielkiej części. Zdaniem ekspertów Rodzinnych Inwestycji wprowadza urealnione podejście do gruntów budowlanych, „skażonych” w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada, że pod koniec II kw. 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Wiceszef resortu deklaruje, że w tym roku mogą zostać podpisane z przedstawicielami samorządów umowy na budowę ok. 20 tys. mieszkań na tani wynajem. Eksperci Rodzinnych Inwestycji mają obawy dotyczące realnego wpływu programu na rynek mieszkaniowy.