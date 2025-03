Nowe Promenady: II etap inwestycji w przedsprzedaży

TRU Development rusza z przedsprzedażą II etapu inwestycji mieszkaniowej Nowe Promenady we Wrocławiu. W tym etapie powstanie 220 mieszkań o powierzchniach od 29 do 107 m².

Nowe Promenady II etap - wizualizacja 2 Drugi etap osiedla Nowe Promenady obejmuje 220 mieszkań o powierzchniach od 29 do 107 m².

Nowe Promenady powstają w rejonie zbiegu ulic Czochralskiego i Miłosza – miejscu o industrialnym dziedzictwie, które przez lata pełniło funkcje magazynowe i kolejowe. W XIX i XX wieku Kleczków był ważnym punktem logistycznym Wrocławia, a jego charakter zmieniał się wraz z postępującą urbanizacją miasta. W ostatnich latach teren ten przechodzi metamorfozę, wpisując się w szerszy trend rewitalizacji obszarów postindustrialnych i adaptacji ich do współczesnych potrzeb mieszkaniowych i usługowych.Drugi etap osiedla Nowe Promenady obejmuje 220 mieszkań o powierzchniach od 29 do 107 m². Wyróżnikiem tego etapu inwestycji są mieszkania dwupoziomowe. Ich układ przestrzenny pozwala na klarowny podział na strefę dzienną i prywatną, co wpływa na poprawę ergonomii codziennego życia. Dodatkowym atutem II etapu inwestycji będą tarasy na dachu budynku, tworzące przestrzeń do relaksu i spotkań. To rozwiązanie zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z prywatnych stref wypoczynku na świeżym powietrzu, z widokiem na panoramę Wrocławia.W ramach II etapu powstanie podziemny parking z 184 miejscami postojowymi oraz 32 stanowiska naziemne. Przewidziano również 47 dedykowanych miejsc na jednoślady oraz schowki rowerowe, co stanowi odpowiedź na rosnącą popularność transportu alternatywnego. Nic dziwnego – w okolicy nie brakuje tras rowerowych, a do centrum Wrocławia można dotrzeć na dwóch kołach w kilkanaście minut.Integralną częścią osiedla będzie park rekreacyjny o powierzchni ponad 7 000 m². Przestrzeń ta została zaprojektowana z myślą o mieszkańcach w różnym wieku – znajdą się tam zarówno strefy wypoczynku, jak i tereny sprzyjające aktywności fizycznej.Transformacja północnej części Wrocławia postępuje w szybkim tempie. Rewitalizacja przestrzeni publicznych, inwestycje w infrastrukturę oraz bliskość rzeki Odry sprawiają, że Kleczków staje się jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji mieszkaniowych w mieście. Dobra komunikacja z centrum Wrocławia oraz stale rozwijająca się oferta usługowa wzmacniają atrakcyjność tej dzielnicy dla przyszłych mieszkańców oraz inwestorów.Obecnie trwa przedsprzedaż lokali w II etapie inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych mieszkań znajdują się na stronie internetowej: www.nowepromenady.pl/drugi-etap-osiedla/