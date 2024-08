Osiedle Nowy Targówek w Warszawie - VI etap w sprzedaży

ATAL wprowadził do sprzedaży 6. etap osiedla mieszkaniowego Nowy Targówek w Warszawie. W ramach tego etapu powstaną dwa budynki, w których znajdą się 103 mieszkania oraz 9 lokali usługowych. Ceny za metr kwadratowy mieszkania w stanie deweloperskim mieszczą się w zakresie od 17 600 do 18 500 zł,

W ramach tego etapu powstaną dwa budynki, w których znajdą się 103 mieszkania oraz 9 lokali usługowych.

Elewacje zdominują biele i beże, przełamane ozdobnym tynkiem imitującym drewno oraz kamiennymi płytami w części parterowej.

Nowe budynki będą korespondować z poprzednimi etapami inwestycji od strony południowej, zapewniając spójną przestrzeń pod względem architektonicznym. Elewacje zdominują biele i beże, przełamane ozdobnym tynkiem imitującym drewno oraz kamiennymi płytami w części parterowej. Nie zabraknie też licznych przeszkleń oraz przestronnych tarasów.W dwóch 5-piętrowych budynkach zaprojektowano 103 mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 34,66 do 96,53 mkw. i funkcjonalnych układach od 1 do 5 pokoi.W podziemnej hali garażowej zaplanowano miejsca garażowe, w tym przystosowane do montażu stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na osiedlu znajdą się także stacje napraw rowerów.Do każdego mieszkania w zależności od kondygnacji przynależeć będzie balkon, taras lub ogródek na parterze. Atrakcyjnie zaaranżowane zielone części wspólne zachęcą mieszkańców do spędzania czasu na zewnątrz, np. na kameralnym dziedzińcu. Dla dzieci z kolei przewidziano nowoczesny plac zabaw.Dojazd do pracy, szkoły, a także na weekendowe wycieczki ułatwia rozbudowana komunikacja miejska, w tym nocne linie autobusowe. Dodatkowo, pobliska II linia metra umożliwia sprawny dojazd do wielu punktów miasta. Zmotoryzowani w 10 minut znajdą się na warszawskiej obwodnicy.Targówek może pochwalić się bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci w każdym wieku. Funkcjonują tu żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe a także licea. W okolicy znajdują się także piekarnie, kluby fitness, galerie handlowe, kino a także teatr. Dzielnica bogata jest także w parki i lasy, a na jej terenie zlokalizowanych jest około 13 kilometrów ścieżek rowerowych.Około jednej trzeciej dzielnicy Targówek stanowią tereny zielone. Wiele atrakcji dla całej rodziny znajduje się w Parku Wiecha. Poza placami zabaw dla dzieci, placami wypoczynkowymi dla dorosłych, czy ogrodzonym wybiegiem dla psów jest tu m.in. ujęcie wody oligoceńskiej. Na spokojny spacer idealnie nadają się Park czy Las Bródnowski z urokliwą aleją brzozową. Nad Zalewem Bardowskiego z wieży widokowej można podziwiać panoramę okolicy, a także korzystać z uroków piaszczystej plaży. Jest to także doskonałe miejsce dla wędkarzy, a w miesiącach letnich dla entuzjastów wakeboardingu.Sprzedaż mieszkań prowadzi warszawskie biuro ATAL, które mieści się przy Alejach Jerozolimskich 142 B (III piętro). Można w nim także uzgodnić standard wykończenia swojego „M” „pod klucz”, co za dodatkową opłatą (już od 999 zł za mkw.) umożliwia pakiet wykończeniowy ATAL Design.Inwestycja jest objęta autorskim programem ATAL „Decyzja na raty 2.0”, który umożliwia rezerwację mieszkania z gwarancją ceny do końca marca 2025 r. Dzięki temu klienci, liczący na wprowadzenie państwowych dopłat do kredytów, unikną ryzyka wzrostu cen i mniejszej dostępności mieszkań w przyszłości. Jednocześnie mają opcję odstąpienia od umowy bez kar umownych, w razie nieuzyskania kredytu.