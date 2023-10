Osiedle Zielono Mi w Warszawie z pozwoleniem na budowę

RONSON Development uzyskał pozwolenie na budowę I etapu osiedla Zielono Mi na warszawskim Dolnym Mokotowie. W ramach tego etapu powstaną dwa budynki z 92 mieszkaniami o powierzchni od 44 do 95 m².

Każde z tych rozwiązań stosujemy w zależności od możliwości architektoniczno-projektowych w danej inwestycji – mówi Bronszewska. – Na osiedlu Zielono Mi przewidzieliśmy zieleń na elewacjach, zielone dachy, skrzynki rozsączające, panele fotowoltaiczne, zbiorniki retencyjne, oświetlenie LED oraz ekologiczne łąki kwietne. Dla miłośników rowerów będą dostępne stojaki na jednoślady. Zaplanowaliśmy też zewnętrzną stację ładowania samochodów elektrycznych. Oprócz tego, mieszkańcy będą mogli cieszyć się zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi w ramach pakietu „smart home”, dzięki czemu wygodnie i wydajnie będą zarządzać domem, co pozwoli na oszczędności w zakresie energii, a tym samym zmniejszenie wydatków na eksploatację nieruchomości. Wiemy, że to bardzo ważne dla klientów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zielono Mi w Warszawie - wizualizacja W ramach I etapu powstaną dwa budynki z 92 mieszkaniami o powierzchni od 44 do 95 m².

Zatrudniamy w tym celu specjalistów od architektury krajobrazu, bo zależy nam, żeby otoczenie inwestycji było nie tylko estetyczne, ale też łatwe w utrzymaniu – mówi Karolina Bronszewska. Jak dodaje – Cechą naszej nowej inwestycji jest jej naturalny charakter. Osiedle będzie dosłownie zatopione w zieleni – zaplanowaliśmy tam łąki kwietne, ławki z pergolami i zielone elewacje. Dodatkowo całość zostanie otoczona szpalerem drzew. Właśnie w tym aspekcie mówimy o koncepcie biofilicznym – chcemy przywrócić naturę do naszego codziennego życia i otoczenia, w którym żyjemy.

Stawiamy m.in. na drewno w naturalnych odcieniach, szyte elementy imitujące zieleń na ścianach oraz papierowe dekoracje. Oprócz tego oczywiście dużo roślin.

Rola naszego projektu w kształtowaniu tej części Warszawy także będzie znacząca. Zielono Mi to osiedle skierowane między innymi do rodzin, dlatego już w pierwszym etapie powstaną w nim m.in. miejsca z leżakami, czy ławki w zacisznych zakątkach osiedla, a dla najmłodszych mieszkańców przewidzieliśmy naturalne place zabaw, czy ścieżki sensoryczne, gdzie włączą one do zabawy wszystkie swoje zmysły – mówi Bronszewska.

Inwestycja Zielono Mi została zaprojektowana jako kameralne osiedle, otoczone zielenią, z rozbudowanym pakietem rozwiązań ekologicznych. Karolina Bronszewska, członek Zarządu, Dyrektor Marketingu i Innowacji RONSON Development, tłumaczy, że każdy z projektów realizowanych przez dewelopera ma wdrożony pakiet rozwiązań ekologicznych, który Spółka nazywa „standardem RONSONA”.Deweloper podkreśla swoje przywiązanie do projektowania zielonego otoczenia swoich inwestycji.Karolina Bronszewska przekonuje, że deweloper nie pozostaje gołosłowny i także swoje biuro sprzedaży zaplanował w duchu biofilicznym.Zielono Mi to pierwsza inwestycja RONSON Development, która powstanie na warszawskich Siekierkach. Ta część miasta w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, co zaobserwować można po bliskości szkół, żłobków i przedszkoli, jak również licznych sklepów i punktów usługowych. Dodatkowym atutem jest bliskość Łazienek Królewskich i Bulwarów Wiślanych, do których można dotrzeć w zaledwie kwadrans.W pierwszym etapie inwestycji powstaną dwa budynki z 92 mieszkaniami o powierzchni od 44 do 95 m². Właściciele wszystkich mieszkań będą mieli do dyspozycji balkony lub ogródki. Cały projekt przewiduje uruchomienie ponad 180 lokali mieszkalnych o metrażach zaczynających się od 35m2. Inwestycja została podzielona na dwa etapy.