Rytm Mokotowa: nowe mieszkania od Robyg

Ulica Antoniewska, warszawski Mokotów. To właśnie pod tym adresem powstaje najnowsza inwestycja mieszkaniowa Robyg - osiedle Rytm Mokotowa, w ramach którego zaplanowano 220 mieszkań i 9 lokali usługowych.

Przeczytaj także: Osiedle Sady Ursynów z pozwoleniem na budowę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rytm Mokotowa - wizualizacja 2 W ofercie są mieszkanie jedno, dwu, trzy i czteropokojowe w metrażach od 27 do 104 m2 Kliknij, aby przejść do galerii (3)

To już kolejna nowa inwestycja, jaką uruchomiliśmy w Warszawie w tym roku. Wprowadziliśmy do sprzedaży ponad 200 lokali w projekcie Praga Piano, a teraz znowu ponad 200 na osiedlu Rytm Mokotowa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to nie koniec tegorocznych premier, a kolejne już w najbliższym miesiącu! W tym roku wdrożyliśmy też nową inwestycję Sady Ursynów, kolejne etapy wyjątkowego osiedla Royal Residence w Wilanowie oraz bardzo popularnego projektu Mój Ursus. Łącznie w Warszawie mamy w ofercie kilkaset nowych mieszkań w 7 dzielnicach. Nasza nowa inwestycja Rytm Mokotowa powstaje na rozległym, prawie dwuhektarowym terenie, w zacisznym i niezwykle malowniczym miejscu Mokotowa – u zbiegu ulic Antoniewskiej i Piramowicza. Zaprojektowaliśmy duże, przestronne balkony ze szklanymi balustradami, piękne tarasy i ogródki oraz obszerne okna z możliwością zastosowania filtrów antysmogowych. Mieszkania będą funkcjonalne i przestronne, a całe osiedle otoczone zielenią, ze strefą fitness i sauną, placami zabaw dla dzieci, klubem malucha i siłowniami zewnętrznymi. Do tego zaplanowaliśmy infrastrukturę użytkową, jak stacje ładowania samochodów elektrycznych czy stojaki rowerowe. Efektowny mural z farbą antysmogową będzie znakiem rozpoznawalnym i wizytówką osiedla Rytm Mokotowa – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie ROBYG.

Jak informuje Robyg, na nową inwestycję złożą się 4-6 piętrowe budynki z przestronnymi tarasami, balkonami i prywatnymi ogródkami oraz lokalami usługowymi usytuowanymi na parterach. Do sprzedaży trafiły mieszkania jedno, dwu, trzy i czteropokojowe o powierzchniach od 27 do 104 m2. W pobliżu znajduje się wiele terenów zielonych i rekreacyjnych, jezioro Czerniakowskie oraz atrakcyjne ścieżki piesze i rowerowe wśród malowniczych terenów Doliny Środkowej Wisły Natura 2000.Nowoczesne, zatopione w zieleni osiedle Rytm Mokotowa zaplanowano w wysokim standardzie. Przyszli mieszkańcy znajdą tu sporo udogodnień dla siebie i innowacyjnych rozwiązań, wspierających ochronę środowiska – takich, jak np. windy z możliwością odzyskiwania energii elektrycznej. Do dyspozycji mieszkańców będzie strefa fitness z sauną i pokojem jogi, place zabaw, klub malucha oraz siłownie zewnętrzne.Z myślą o środowisku naturalnym na osiedlu powstanie stacja ładowania samochodów elektrycznych i rowerownia oraz stojaki na rowery, a bezpieczeństwo zapewni ochrona z monitoringiem i wideodomofony. Całość zwieńczy zaprojektowany indywidualnie mural wykonany farbami antysmogowymi, które oczyszczają powietrze. Ten efektowny detal z pewnością stanie się rozpoznawalnym wyróżnikiem tego osiedla.Dolny Mokotów to atrakcyjna, zielona część Warszawy – ze świetnie rozwiniętą infrastrukturą publiczną i doskonale skomunikowana z centrum i innymi dzielnicami miasta. W pobliżu są ogródki działkowe, klub tenisowy, stajnia, basen, plaża, tor łyżwiarski Stegny, muzea, a także wiele sklepów i centrów handlowych, placówek oświatowych, medycznych, kawiarni i restauracji, kin i teatrów oraz wiele innych atrakcji i rozrywek. Bardzo dobry dojazd jest do Pałacu w Wilanowie oraz Łazienek Królewskich.Mieszkańcy mogą korzystać z nadwiślańskich tras rowerowych i spacerowych z pięknymi widokami na rzekę, odpoczywać wśród natury, podziwiać urokliwe starorzecza z jeziorem Czerniakowskim, Sielanka i Wilanowskim, a także relaksować się i znaleźć wytchnienie od miejskiego zgiełku w pobliskiej stadninie koni, czy na usytuowanym nieopodal polu golfowym.W standardzie, bez dodatkowych opłat, ROBYG oferuje Smart House by Keemple – inteligentny system, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji, ładowarki aut elektrycznych, panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED, energooszczędne, nowoczesne windy, z możliwością odzyskiwania energii elektrycznej, funkcjonalne i doskonale doświetlone mieszkania, wysokie nawet do 2,7 m, duże okna trzyszybowe o wysokiej izolacji termicznej z możliwością zastosowania filtra antysmogowego oraz antywłamaniowe drzwi wejściowe z podwyższoną izolacją akustyczną.Jak zapewnia Robyg, stosowane materiały wykończeniowe są bezpieczne dla zdrowia i posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty ekologiczne. Aby zwiększyć wygodę i komfort mieszkańców, pomieszczenia do segregacji odpadów posiadają osobny wyciąg wentylacyjny. Budynki są wyposażone w instalację światłowodową doprowadzoną wprost do każdego lokalu, zapewniającą najszybszy możliwy dostęp do Internetu.Osiedla są chronione i monitorowane w jakości HD, a kontrolę dostępu zapewniają videofony z kolorowymi wyświetlaczami. Brama garażowa ma systemy automatycznego dostępu przez rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych, w hali garażowej przewidziane są szerokie miejsca postojowe dla samochodów i duże ustawne komórki lokatorskie. Garaże wyposażono w zaawansowane systemy przeciwpożarowe, wykrywające gaz, dym i ogień. W razie zagrożenia system powiadomi odpowiednie służby. Dodatkowo ROBYG tworzy bezpieczne miejsca gniazdowania – domki dla owadów i budki dla ptaków, kładzie chodniki z kostki antysmogowej która korzystnie wpływa na redukcję szkodliwych substancji w powietrzu i montuje ławki solarne, które pozyskują energię słoneczną i umożliwiają ładowanie telefonu.Części wspólne w budynkach są eleganckie i mają indywidualnie zaprojektowany wystrój wzbogacony przez lustra, tapety, fototapety, panele, czy stylowe oświetlenie. Duże wrażenie robi indywidualnie zaprojektowane, reprezentacyjne lobby wejściowe, wykończone materiałami wysokiej jakości.