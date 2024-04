Develia rozbudowuje osiedle Bemosphere

Rusza budowa kolejnego etapu osiedla Bemosphere, które zlokalizowane jest na warszawskim Chrzanowie. W ramach tego etapu inwestycji Develii powstaną trzy budynki z 213 mieszkaniami oraz 6 lokalami usługowymi. Ten etap ma zostać oddany do użytku w IV kwartale 2025 r.

Bemosphere jest jedną z wielu inwestycji prowadzoną przez Develię w ramach własnego wykonawstwa. Dzięki szerokim kompetencjom, dużemu doświadczeniu, kreatywności i zaangażowaniu, jesteśmy w stanie osiągać najwyższe standardy jakości w realizowanych projektach mieszkaniowych. Odpowiedzialność za wykonawstwo w ramach struktur grupy kapitałowej pozwala nam jednocześnie ściśle kontrolować koszty i zakładane terminy budowy – podkreślił Rafał Winkiel, dyrektor generalny Develia Construction.

Bemosphere - nowy etap W tym etapie powstaną budynki Atmo, Vital i Time, w których znajdzie się łącznie 213 mieszkań.

W ramach osiedla Bemosphere zaplanowano 6 budynków. W tym etapie, realizowanym przez Develia Construction, powstaną budynki Atmo, Vital i Time, w których znajdzie się łącznie 213 mieszkań o metrażach od 28 do 82 m kw. oraz 6 lokali usługowych.Projekt Bemosphere powstaje na warszawskim Chrzanowie w dynamicznie rozwijającej się części Bemowa. I etap inwestycji - budynek Natural ze 107 mieszkaniami - został już ukończony. Obecnie powstaje drugi i trzeci etap obejmujący budynki Central oraz City, w których zaplanowano 182 mieszkania oraz 7 lokali usługowych. Zakończenie budynków Central i City planowane jest odpowiednio w II i III kwartale br.Wszystkie mieszkania na osiedlu będą miały loggie, balkony lub ogródki, co jest standardem w projektach dewelopera. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana podziemna hala garażowa z komórkami lokatorskimi i boksami na jednoślady. W projekcie uwzględniono stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. W parterowych kondygnacjach budynków Atmo i Time zaprojektowano powierzchnie użytkowe, w których będą mogły powstać sklepy, kawiarnie czy punkty usługowe.Osiedle Bemosphere jest zlokalizowane tuż obok budowanej stacji II linii metra - Chrzanów. Jej otwarcie planowane jest w 2026 roku. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 350 metrów od osiedla, a bliskość ul. Połczyńskiej oraz trasy S8 (ok. 5 min samochodem) zapewniają dogodne połączenie z całym miastem.Chrzanów wyróżnia się rozbudowaną infrastrukturą lokalną. Działają tu liczne sklepy, punkty usługowe, a także placówki edukacyjne: żłobki, przedszkola i szkoły. Dodatkowo na ul. Szeligowskiej powstanie nowa szkoła podstawowa. Tuż obok niej Develia realizuje równolegle inny projekt - Bemowo Vita, w którym w ramach I etapu powstanie 225 mieszkań o metrażach od 25 do 147 m kw. w cenie od 14 999 zł/m kw. Docelowo całe osiedle obejmie ponad 1200 lokali.Okolica oferuje także atrakcje kulturalne i rekreacyjne. Tylko 20-minutowy spacer (lub 5-minutowa przejażdżka rowerowa) dzieli projekt od Parku Górczewska, który jest doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku. Dzieci mogą tu korzystać z placów zabaw, trampolin, huśtawek i boisk, na starszych czekają ścieżki rowerowe i spacerowe. Ponadto w parku znajduje się amfiteatr, w którym regularnie organizowane są plenerowe imprezy kulturalne.Ceny mieszkań na osiedlu Bemosphere zaczynają się od 15 600 zł za metr kwadratowy.