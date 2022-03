Osiedle Nowy Targówek w Warszawie - V etap w sprzedaży

ATAL wprowadza do sprzedaży kolejny, V etap, osiedla Nowy Targówek. W ofercie znajdzie się 70 mieszkań. Ten etap zostanie oddany do użytkowania w II kwartale 2024 roku.

Przeczytaj także: Kolejne mieszkania na Targówku. ATAL rozszerza ofertę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Nowy Targówek - wizualizacja 2 W procesie projektowania Nowego Targówka wykorzystano barwy natury, a nowoczesnego wyglądu elewacji dodają minimalistyczne wykończenia z elementami aluminium. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Nowy Targówek powstaje przy ul. Płosa w w Warszawie. W ramach V etapu wprowadzono do sprzedaży 70 mieszkań, o zróżnicowanych układach od 2 do 5 pokoi i powierzchni od 35 do 96 mkw oraz 3 lokale usługowe. Cena za za metr kwadratowy mieścić się będą w przedziale od 12 050 do 13 200 zł. W podziemnej hali garażowej zaprojektowano miejsca dla 89 samochodów, a rowerzyści będą mogli skorzystać z rowerowni oraz boksów na rowery.W ramach czterech etapów osiedla Nowy Targówek oddano już 523 lokale mieszkalne, które zostały w pełni wyprzedane. Wszystkie mają taras lub balkon, a na parterze zaprojektowano prywatne ogródki. Ponadto w ofercie było też 157 lokali inwestycyjnych oraz 10 usługowych w ramach inwestycji Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne i również w tym przypadku wszystkie znalazły swoich nabywców.W procesie projektowania Nowego Targówka wykorzystano barwy natury, a nowoczesnego wyglądu elewacji dodają minimalistyczne wykończenia z elementami aluminium. Atrakcyjnie zaaranżowana jest również przestrzeń wspólna, która zachęca do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uwzględnia ona m.in. chodniki, ławki, plac zabaw i tereny zielone.W niedalekiej odległości od kompleksu znajduje się klika dużych sklepów oraz centrów handlowych, a rozbudowana sieć komunikacji miejskiej zapewni możliwość szybkiego przemieszczania się po mieście. W sąsiedztwie osiedla funkcjonuje druga linia metra – przystanek Trocka.Warszawa jest jednym z kluczowych rynków dla ATAL. Deweloper wybudował w stolicy szereg inwestycji. Obecnie, na Dolnym Mokotowie, nieopodal Łazienek Królewskich i Kopca Powstania Warszawskiego, powstaje kameralny kompleks Bartycka 49 Apartamenty. To propozycja dla osób ceniących miejski styl życia w spokojnym otoczeniu natury. Osiedle Poematu powstaje natomiast na warszawskim Wawrze, przy ulicy Poematu, w spokojnej i cichej okolicy. W ramach pierwszego etapu inwestycji zaprojektowano dwa, liczące po pięć pięter budynki, w których powstaną 163 mieszkania. Bliskość natury to również spory atut Zakątku Harmonia, na Białołęce, przy ulicy Płochocińskiej, gdzie niedawno do sprzedaży trafił pierwszy etap osiedla, składający się z dwóch budynków, w których znajdzie się 60 mieszkań. W ofercie są także ostatnie wolne lokale w projekcie Nowa Grochowska, zrealizowanym na Pradze Południe, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy.