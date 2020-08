Skokowy wzrost kosztów budowy bloków i mieszkań. Będą problemy?

Główny Urząd Statystyczny niedawno opublikował swój szacunek dotyczący kosztów budowy mieszkań w II kw. 2020 r. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy wspomniane koszty wzrosły pomimo wpływu epidemii koronawirusa.

I kw. 2018 r. - 4 132 zł

II kw. 2018 r. - 4 294 zł

III kw. 2018 r. - 4 385 zł

IV kw. 2018 r. - 4 139 zł

I kw. 2019 r. - 4 388 zł

II kw. 2019 r. - 4 484 zł

III kw. 2019 r. - 4 376 zł

IV kw. 2019 r. - 4 597 zł

I kw. 2020 r. - 4 567 zł

II kw. 2020 r. - 5 000 zł

Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania to wskaźnik, który dość często bywa mylony z uśrednioną ceną 1 mkw. nowych mieszkań.Wspomniany wskaźnik okazuje się natomiast przydatny jako informacja dotycząca zmian kosztów budowy mieszkań . Główny Urząd Statystyczny niedawno opublikował nowe odczyty tego ważnego indeksu. Dzięki nim możemy sprawdzić, czy koszty budowy lokali w II kw. 2020 r. wzrosły pomimo pandemii.Najpierw warto przypomnieć, że GUS poprzez cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania rozumie nakłady poniesione przez inwestorów na budowę nowych budynków mieszkalnych (innych niż jednorodzinne i budynki zbiorowego zamieszkania) w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni. Taki przeciętny ogólnopolski koszt wybudowania 1 mkw. bloku jest obliczany poprzez zastosowanie średniej ważonej powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w poszczególnych województwach.Główny Urząd Statystyczny podaje, że w ostatnich kwartałach analizowany wskaźnik dotyczący kosztów budowy 1 mkw. bloku zmieniał się następująco:Szybki wzrost kosztów budowy bloków i mieszkań widoczny w II kw. 2020 r. sugeruje, że krajowi inwestorzy mieszkaniowi mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Chodzi o spadek popytu połączony z presją kosztową. Taka sytuacja może bardziej skłaniać deweloperów do ograniczania podaży mieszkań.