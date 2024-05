Nowe mieszkania: w Warszawie zapas wystarczy na 7 miesięcy

Wprawdzie początek roku przyniósł w Warszawie wyhamowanie sprzedaży nowych mieszkań (14% kw/kw), to jednak okazuje się, że podaż ciągle nie jest w stanie nadążyć za generowanym przez kupujących zapotrzebowaniem na lokale. Obecnie w ofercie deweloperów znajduje się 11 261 nowych mieszkań. Jeżeli zakładać, że tempo zakupów pozostałoby na ubiegłorocznym poziomie, to ta pula jest w stanie wyprzedać się w ciągu 7 miesięcy.

Z początkiem 2024 roku wstrzymano przyjmowanie wniosków o kredyty mieszkaniowe w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Przyczyną było wykorzystanie przewidzianych na ten cel środków. W pierwszych miesiącach 2024 roku sprzedaż nowych mieszkań w Warszawie, pozbawiona wsparcia dotowanymi kredytami, wyraźnie spadła. Warto jednak zauważyć, że 4423 kupionych lokali to ponad dwa razy więcej, niż bardzo słabe wyniki sprzedaży odnotowane w III kwartale 2022 roku. Oznacza to, że na popyt na mieszkania ma wpływ nie tylko obecność dopłat, ale i zmieniające się otoczenie gospodarcze, między innymi niższe oprocentowanie kredytów, niższa inflacja i rosnące wynagrodzenia – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka rynku mieszkaniowego w CBRE.

Nowe mieszkania są potrzebne zwłaszcza, jeśli uda się zrealizować rządową zapowiedź programu, który ma zastąpić „Bezpieczny Kredyt 2%”. W porównaniu do poprzednika, nowy program „Kredyt mieszkaniowy #naStart” ma w większym stopniu wspierać duże rodziny. Jego beneficjentami mogą być jednak bardzo różne grupy nabywców. Prace nad programem trwają, według zapowiedzi miałby wejść w życie na jesieni bieżącego roku – dodaje Agnieszka Mikulska z CBRE.

Coraz wyższe ceny

Od stycznia do marca 2024 roku deweloperzy uruchomili sprzedaż 4341 mieszkań. Było to o niemal 30 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W związku z równoczesnym spadkiem popytu, wielkość oferty dostępnej na koniec I kwartału br. nieznacznie wzrosła i wyniosła 11 261 lokali. W pierwszych trzech miesiącach br. po raz pierwszy od ponad roku nie wystąpiła w Warszawie przewaga liczby mieszkań sprzedanych nad liczbą mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Obie te wartości niemal się zrównały, co spowodowało ustabilizowanie się wielkości oferty dostępnej na koniec kwartału.Rynek znajduje się jednak poza stanem trwałej równowagi, ze względu na niewystarczającą liczbę mieszkań w sprzedaży w odniesieniu do zapotrzebowania. Przy utrzymaniu poziomu zakupów z 2023 roku, aktualna oferta zostałaby wyprzedana w mniej niż 7 miesięcy. Tymczasem w warunkach zbliżonych do równowagi rynkowej ten wskaźnik wynosi około roku. Potwierdza to, że rynek mieszkaniowy w Warszawie potrzebuje większej liczby inwestycji mieszkaniowych.Przeciętna cena ofertowa mieszkania z rynku pierwotnego dostępnego do kupienia na koniec I kwartału 2024 r. wyniosła 17 268 zł/mkw., co oznacza wzrost o 17 proc. r/r, przy inflacji równej 2 proc. w marcu br. Natomiast średnia cena lokali po raz pierwszy wprowadzonych do sprzedaży była równa 16 595 zł/mkw. Mieszkania tańsze niż przeciętne wyprzedają się szybko, ich oferta jest coraz mniejsza i nabywcy coraz częściej są zmuszeni wybierać z droższych opcji. Co więcej, w najbliższych miesiącach wysoce prawdopodobny jest dalszy wzrost cen, choć jego tempo powinno zmaleć.