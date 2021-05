Kupno mieszkania: które dzielnice Warszawy najpopularniejsze?

O tym, że niektóre dzielnice Warszawy cieszą się wśród nabywców nieruchomości znacznie większą popularnością niż inne, wiadomo nie od dziś. Z analizy przeprowadzonej przez Metrohouse wynika, że najatrakcyjniejszymi miejscami na mapie stolicy są Mokotów oraz Wola. To właśnie na ich terenie zawarto w I kw. 2021 r. największą ilość transakcji zakupu mieszkań na rynku wtórnym. Niestety na niskie ceny nieruchomości nie ma tam raczej co liczyć.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których dzielnicach Warszawy zawierano najwięcej transakcji zakupu mieszkania?

Gdzie ceny mieszkań są najwyższe?

W których rejonach stolicy mieszkań powinni szukać kupujący dysponujący mniejszym budżetem?



Mokotów królem Warszawy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cena m kw. w transakcjach - dzielnice Warszawy Na średnie ceny powyżej 10000 zł należy przygotować się jeszcze na Pradze Północ oraz w Wilanowie. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Najdroższe Śródmieście, najtańszy Wawer

Dwa pokoje nadal popularne

Według Barometru Metrohouse i Gold Finance – raportu dotyczącego rynku mieszkań i kredytów, nabywcy mieszkań w Warszawie koncentrują się szczególnie na zakupach w kilku rejonach miasta. Pod względem transakcji na rynku wtórnym niepodzielnie króluje Mokotów. W I kw. 2021 r. pośrednicy Metrohouse przeprowadzili tam aż 16,9 proc. wszystkich transakcji.Niezmiennie od lat Mokotów w oczach klientów jest miejscem dość prestiżowym, gdzie warto zainwestować w zakup mieszkania . Do zakupów zachęca też dość zróżnicowana substancja mieszkaniowa – począwszy od starych kamienic, poprzez blokowiska z wielkiej płyty, aż po nowoczesne apartamentowce przyciągające nabywców z nieograniczonymi zasobami środków na zakup. Ponadto Mokotów kojarzy się z dobrą dostępnością komunikacyjną i terenami zielonymi.Fotel lidera może być poważnie zagrożony za sprawą Woli (10,8 proc. udziału w transakcjach). Wola, szczególne dzięki nowym inwestycjom przeżywa swój niebywały rozkwit. Bliskość centralnych rejonów Warszawy oraz łatwość dojazdu w niemal każde miejsce w stolicy (ostatnio za sprawą nowych stacji metra) zachęca nabywców do osiedlenia się właśnie w tej dzielnicy. Dość płynna granica pomiędzy Śródmieściem a Wolą pozwala wielu z nich mówić, że mieszkają w centrum Warszawy.Trzecie miejsce pod względem liczby transakcji zajmują ex aequo Ursynów, Białołęka i Praga Południe (po 9,2 proc.). Dwie ostatnie dzielnice położone po prawej stronie Wisły są coraz częściej brane pod uwagę przy zakupie lokum. Białołęka przede wszystkim z racji cen mieszkań, które nadal odbiegają od stołecznej średniej, ale i nowoczesnego budownictwa, które w ostatniej dekadzie coraz liczniej zajmuje kolejne połacie białołęckich gruntów. Z kolei Praga Południe jest pozytywnie postrzegana z racji dobrej komunikacji z centrum oraz bogatego wyboru rodzaju budownictwa. W ostatnich latach jest też obszarem wyjątkowo dużej ekspansji deweloperów.Planując zakup mieszkania w Warszawie, spotkamy się z dość szerokim zakresem cen. Bazując na cenach sprzedaży mieszkań w sieci agencji Metrohouse można zaobserwować, że najdroższe lokale sprzedano w Śródmieściu, gdzie średnia wyniosła prawie 13500 zł za m kw. W dalszej kolejności znajduje się kilka dzielnic, gdzie cena transakcyjna przekracza 11000 zł. Są to Mokotów, Wola i Żoliborz. Na średnie ceny powyżej 10000 zł należy przygotować się jeszcze na Pradze Północ oraz w Wilanowie. Osobom, które posiadają bardziej ograniczone budżety można zaproponować kilka dzielnic nieco oddalonych od centrum. Najniższe ceny znajdziemy m.in. na Białołęce, na Targówku i w Wawrze.Analizy Metrohouse i Gold Finance przynoszą też wiele ciekawych informacji odnośnie parametrów nabywanych mieszkań w stolicy. Okazuje się, że najczęściej wybierane w Warszawie na rynku wtórnym metraże mieszkań to między 35 a 50 m kw. (38 proc. wszystkich transakcji) oraz między 50 a 65 m kw. (22 proc.). Na uwagę jedna zasługuje wzrost popularności mieszkań o większych powierzchniach. Przed rokiem na zakup lokali powyżej 80 m kw. decydowało się 15 proc. klientów Metrohouse, podczas gdy obecnie odsetek ten wzrósł do 20 proc. Odbywa się to przy mniejszym zainteresowaniu zakupem mieszkań o najmniejszych metrażach do 35 m kw. Jeszcze przed rokiem odsetek takich transakcji wynosił 13 proc., podczas gdy obecnie spadł do 7 proc.Według danych Metrohouse średnia cena transakcyjna mieszkania w Warszawie to 10662 zł i jest o 7 proc. wyższa niż w I kw. 2020 r. W tym kontekście nie dziwi fakt, że aż 57 proc. sprzedanych lokali posiadało cenę m kw. wyższą niż 10 tys. zł. Rok wcześniej odsetek ten wyniósł 41 proc. W zasadzie bardzo trudno jest znaleźć lokum, którego cena m kw. będzie niższa niż 8 tys. zł. W I kw. br. takie ceny występowały zaledwie w 11 proc. transakcji. Przeciętnie na mieszkanie wydajemy 603 tys. zł. Podwyżki cen spowodowały, że sprzedaż mieszkań w cenie do 300 tys. zł. to zaledwie 2 proc. wszystkich transakcji. Dla porównania rok temu odsetek ten wynosił 13 proc., a podaż tego rodzaju mieszkań była znacznie wyższa niż obecnie.