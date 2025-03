Ceny mieszkań w Krakowie i w Warszawie spadły w II 2025 w ujęciu rocznym

Choć średnie ceny mieszkań w sześciu największych miastach w Polsce wzrosły o 3,4 proc. w ujęciu rocznym, to w Warszawie i Krakowie odnotowały spadki - odpowiednio o 0,3 proc. i 3,3 proc. w ujęciu rocznym - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najwyższy wzrost cen zanotowano w Gdańsku.

Ceny mieszkań w 6 największych miastach nieznacznie wzrosły w ujęciu miesięcznym

Ceny mieszkań w 6 największych miastach nieznacznie wzrosły w ujęciu miesięcznym

Pierwsze spadki na rynkach nieruchomości w ujęciu rocznym

Pierwsze spadki na rynkach nieruchomości w ujęciu rocznym

Ceny nieruchomości w 2025 r. stabilizują się. W dwóch największych rynkach mieszkaniowych – w Warszawie i w Krakowie – ceny w lutym spadły. Również w pozostałych dużych miastach w najbliższych miesiącach prawdopodobnie zaobserwujemy spadki lub nieznaczne wzrosty cen mieszkań. - komentuje Tomasz Mądry, analityk z Zespołu Zrównoważonego Rozwoju w PIE.

Raport analizuje sytuację na sześciu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław).Od kwietnia 2024 roku rynek nieruchomości wykazuje oznaki stabilizacji. Średnia cena za 1 m² mieszkania w całej Polsce wyniosła 11,8 tys. PLN, podczas gdy w sześciu największych miastach osiągnęła poziom 15,4 tys. PLN.W lutym 2025 r. ceny mieszkań w 6 największych miastach (Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław) średnio wzrosły o 0,2 proc. w porównaniu do stycznia.Wzrost cen wynikał z wzrostu w Poznaniu i w Łodzi – w pozostałych miastach ceny mieszkań spadły w ujęciu miesięcznym. W miastach do 100 tys. mieszkańców ceny wzrosły 2,2 proc. a w miastach od 100 do 500 tys. spadły o 0,5 proc. w ujęciu miesięcznym. Obecne poziomy cen mieszkań we wszystkich segmentach rynku są zbliżone do tych z kwietnia 2024W lutym 2025 r. w dwóch największych miastach w Polsce ceny mieszkań spadły w ujęciu rocznym. W Krakowie i Warszawie ceny mieszkań spadły odpowiednio o 3,3 proc. i 0,3 proc. w ujęciu rocznym. To pierwszy taki miesiąc od przynajmniej 3 lat – w lutym 2024 r. ceny w Krakowie i Warszawie wzrastały odpowiednio o 32 proc. i 27 proc. w ujęciu rocznym. W pozostałych dużych miastach ceny wzrastały, ale w żadnym dużym mieście wzrost w ujęciu rocznym nie przekroczył 6 proc.